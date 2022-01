Big C & GO! tiên phong trong xu hướng đi siêu thị qua livestream

Cơ hội mua hàng 3 trong 1: rẻ - tiện - an toàn mùa dịch

Người Việt đã không còn xa lạ với thương mại điện tử cũng như mua hàng thông qua các kênh trực tuyến. Nhiều khách hàng cho biết, dịch bệnh Covid-19 đã khiến họ có sự chuyển dịch dần sang mua sắm online. Càng ngày họ càng cảm thấy quen thuộc và thân thiện với hình thức này.

Hơn thế nữa, việc chốt đơn nhanh chóng, hỗ trợ giao hàng tận nơi với nhiều hình thức thanh toán trực tiếp khi nhận hàng hoặc chuyển khoản đã giúp cho người mua có thêm sự lựa chọn và thuận tiện. Đặc biệt, cơ hội mua hàng giá rẻ với các chính sách giảm sâu, giảm giá độc quyền chỉ có trên livestream đã giúp cho hình thức bán hàng này nhận được nhiều cảm tình và sự yêu thích của người tiêu dùng. Thực tế, hầu hết các buổi Livestream trên Big C & GO! đều có các ưu đãi "khủng", mức giá hấp dẫn, không thể chối từ và cơn mưa quà tặng voucher tùy theo giá trị đơn hàng.

Bà Nguyễn Thị Lan (51 tuổi, TPHCM) chia sẻ: "Tôi thấy mua qua livestream rất đơn giản, mặc dù tôi không rành nhiều về công nghệ. Hôm trước tôi có coi livestream và cũng mua được mấy món. Không chỉ mua được hàng tốt với giá rẻ mà tôi cũng thấy vui nữa, tại có nhiều người tương tác, đi siêu thị online mà nó vui như mình đi mua hàng trực tiếp vậy".

Đại diện Big C & GO! cho biết, mục tiêu khi ra mắt app Big C & GO! và hình thức livestream chính là giúp người tiêu dùng có thể "đi chợ tại nhà trong một chạm" với hơn 20.000 mặt hàng và hàng loạt chương trình ưu đãi. Buổi livestream đầu tiên ngày 29/12 đã thu hút đông đảo người tiêu dùng với hơn 18.500 lượt bình luận, 2.100 lượt chia sẻ và đến hơn 1.000 đơn hàng được chốt sau 2 giờ livestream. Ứng dụng GO! & Big C cũng đạt 2 triệu lượt tải chỉ trong 8 tháng.

Những con số cho thấy triển vọng của hình thức bán hàng qua livestream – hướng đi mới của ngành chuỗi bán lẻ thực phẩm.

Xu hướng mới giúp gia tăng cơ hội kinh doanh hiệu quả

Theo số liệu thống kê của Digital và Báo cáo Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 2021, nước ta có khoảng 70 triệu người dùng internet, gần 76 triệu người sử dụng mạng xã hội và khoảng 80% người dùng thích một livestream bán hàng của các doanh nghiệp hơn là các bài đăng thông thường. Do đó, việc Big C & GO! nỗ lực tiên phong trong việc phát triển các kênh thương mại điện tử nhằm tạo sự tiện dụng cho khách hàng, cụ thể là ứng dụng GO! & Big C và các kênh mạng xã hội như Facebook, Zalo và Telesales cho thấy sự nhanh nhạy và tầm nhìn rộng lớn của chuỗi Đại siêu thị này.

Không chỉ mang đến tiện ích và thuận tiện cho khách hàng, phương thức livestream cho ngành chuỗi bán lẻ thực phẩm còn giúp các nhà cung cấp có thêm cơ hội đưa hàng hóa tiếp cận người tiêu dùng theo cách thức mới, thân thiện và gần gũi. Các nhà cung cấp cũng có thể dễ dàng đo lường và đánh giá hiệu quả, cũng như xem xét về thói quen, sở thích và nhận phản hồi từ khách hàng.

Chọn "điểm rơi" ngay thời điểm thị trường mua sắm Tết sôi động, Big C & GO! đang giúp các doanh nghiệp, nhà cung cấp sản phẩm chia sẻ nhanh nhất những thông tin, chính sách ưu đãi, giảm giá mang tính chiến lược của doanh nghiệp đến với người tiêu dùng. Nhờ đó, khách hàng có thêm cơ hội tiếp cận chính sách giá ưu đãi tốt nhất, nhiều cơ hội mua sắm hàng hóa phong phú với giá tiết kiệm tối đa.

Việc phát triển app GO! & Big C và hình thức bán hàng thông qua livestream mới mẻ này không chỉ thể hiện tầm nhìn của nhà tiên phong mà còn giúp Việt Nam bắt kịp xu hướng chung của thế giới, đưa ngành chuỗi bán lẻ thực phẩm tại Việt Nam ngày càng phát triển.

Mở ra phương thức bán hàng qua livestream, Big C & GO! cho thấy mục tiêu luôn cải tiến nhằm phục vụ tốt nhất cho khách hàng.