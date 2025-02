Bình Dương: Đường sạt lở sau mưa lớn kéo dài, 2 người rơi xuống hố sâu khiến nhiều người náo loạn

Sáng 13/2, lãnh đạo UBND TP Bến Cát (Bình Dương) cho biết, chính quyền địa phương đã đi khảo sát thực tế, chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục sự cố sạt lở đường, đồng thời thăm hỏi người bị thương trong vụ tai nạn.

Theo báo cáo của UBND TP. Bến Cát, lúc 4h30 ngày 13/2, tại đường ray xe lửa (cũ) đoạn đường từ ĐH604 đến ĐH605, phường Chánh Phú Hòa, TP. Bến Cát, xảy ra vụ tai nạn giao thông do sạt lở, sụp lún cống và mặt đường làm 2 người đi 2 xe máy bị thương.

Vụ tai nạn khiến 2 người rơi xuống

Thời điểm trên, xe máy biển số 64G1-193... do ông Bành Văn S. (SN 1952, quê Vĩnh Long) và xe lôi do ông Lê Văn H. (SN 1985, ngụ Bình Dương) đang lưu thông thì gặp tai nạn do sự cố trên.

Nguyên nhân sự việc được xác định do tối 11/2 có mưa lớn kéo dài đến chiều 12 và rạng sáng ngày 13/2, tại phường Chánh Phú Hòa khiến lượng nước đổ về rất nhiều. Đồng thời so địa hình không bằng phẳng, có hố sâu làm nước chảy mạnh gây ảnh hưởng đến kết cấu đương dẫn đến xói mòn, sạt lở.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu sau sự cố

Nhận tin báo, UBND phường Chánh Phú Hòa đã nhanh chóng chỉ đạo các ngành, đoàn thể hỗ trợ nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời chỉ đạo bộ phận chuyên môn đến rào chắn hiện trường, xử lý đảm bảo tình hình an ninh trật tự khu vực xảy ra sự cố.