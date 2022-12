Bình Dương phát hiện 21 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả

Qua theo dõi, nắm tình hình, 2 năm qua (2021 và 2022), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện 21 vụ với 21 đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Trong số 21 vụ có một số vụ việc điển hình như: Vụ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp xảy ra tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An. Tống Văn Thứ, đối tượng thực hiện hành vi vi phạm bị xử bị phạt 1 năm tù treo. Hay vụ Phạm Văn Chức bị tuyên 3 năm tù treo về tội sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty TNHH Vườn Xanh Bình Dương.

Các lực lượng chức năng phát hiện lô hàng không rõ nguồn gốc tại Ga Sóng Thần, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, những năm gần đây, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh diễn ra phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng sản xuất mẫu mã các mặt hàng mang nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới, như: Nệm, đường, bột ngọt, bột giặt, quần áo, giày dép, túi xách, mắt kính...

Ngoài ra, các đối tượng còn buôn bán thực phẩm, thuốc chữa bệnh kém chất lượng gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng. Sự gia tăng của loại tội phạm này có nguyên nhân do lợi nhuận cao, người tiêu dùng thiếu cảnh giác hoặc ít có thông tin về sản phẩm… Do đó, từ đầu năm, Công an tỉnh Bình Dương đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan đề ra kế hoạch theo dõi, giám sát, kiểm tra và xử lí vi phạm.

Thực phẩm không rõ nguồn gốc ở một công ty thực phẩm ở Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bị lực lượng chức năng tịch thu.

Dự báo, gần Tết nguyên đán Quý Mão 2023 nhu cầu thực phẩm của người dân tăng cao. Nhiều cá nhân sẵn sàng đưa vào thị trường những thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ để tiêu thụ, kiếm lời. Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Cục Quản lí thị trường nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện những đối tượng, địa bàn trọng điểm có nhiều khả năng xảy ra vi phạm, từ đó tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm minh để đảm bảo hàng gian, hàng giả được phát hiện kịp thời; hướng tới mục tiêu để người dân đón Tết Nguyên Đán an toàn.