Bình Dương sắp có thêm hàng ngàn căn nhà ở xã hội ra thị trường năm 2025

Mới đây, Kim Oanh Land, một thành viên của Kim Oanh Group, đã tổ chức “Lễ ký kết hợp tác và khởi công Đô thị nhà ở xã hội K-Home New City” tọa lạc ngay lõi trung tâm thành phố mới Bình Dương. Với quy mô lên đến 26,69ha, K-Home New City là đô thị nhà ở xã hội chuẩn Singapore đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là dự án nhà ở xã hội phát triển theo tiêu chuẩn công trình xanh Edge đầu tiên tại Bình Dương.

Theo bà Nguyễn Ngọc Ánh, Phó chủ tịch thường trực HĐQT Kim Oanh Group, K-Home New City là dự án đầu tiên được Kim Oanh Land phát triển theo định hướng ESG - là một bộ ba tiêu chuẩn viết tắt từ tiếng Anh Environmental (Môi trường) - Social (Xã hội) - Governance (Quản trị) được nhiều tổ chức trên thế giới áp dụng để đo lường mức độ bền vững và tác động đến cộng đồng.

Theo quy hoạch, K-Home New City cung cấp cho thị trường khoảng 3.310 sản phẩm, gồm các dòng nhà phố thương mại K-Shophouse, nhà ở xã hội kinh doanh K-Home, nhà ở xã hội liên kề K-Home và căn hộ cao tầng K-Home. Dự án tích hợp hệ thống tiện ích all in one gồm 10 công viên, mảng xanh với tổng diện tích hơn 71.000m2, trường mầm non và trường liên cấp chuẩn quốc tế hơn 10.000m2, phố thương mại - ẩm thực, 2 hồ bơi, trung tâm y tế, clubhouse, khu thể thao đa năng ngoài trời, khu BBQ, khu nhà thiền…

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Minh Thạnh – Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, thời gian qua, tỉnh Bình Dương đã triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội, góp phần giúp hàng nghìn người lao động có nơi ở ổn định, yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với địa phương. Đặc biệt, tỉnh Bình Dương đánh giá cao những nỗ lực của các doanh nghiệp đồng hành cùng chính quyền trong việc phát triển các dự án nhà ở xã hội.

Thứ trưởng Bộ xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho rằng, việc Kim Oanh Land khởi công dự án Đô thị nhà ở xã hội K-Home New City chính là góp phần thực hiện Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội của Chính phủ. Đặc biệt, ông đánh giá cao tâm huyết của Kim Oanh Land trong việc phát triển nhà ở xã hội chất lượng theo tiêu chuẩn Singapore, đáp ứng nhu cầu an cư tiện nghi và hiện đại của người lao động, qua đó đóng góp vào sự phát triển bền vững của Bình Dương.

Trước đó, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, đại diện Tập đoàn Kim Oanh đặt mục tiêu phát triển 40.000 căn từ nay đến năm 2028 để hưởng ứng Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group đề xuất, Việt Nam có thể áp dụng mô hình nhà bê tông lắp ghép: thi công nhanh, tiết kiệm chi phí, bền vững 50 năm, phù hợp địa chất yếu. Tuy nhiên, thách thức lớn là giải ngân vốn vay. Nhiều dự án của doanh nghiệp hoàn thiện sớm nhưng ngân hàng chậm giải ngân, gây lãng phí và khó khăn cho cả doanh nghiệp lẫn người mua.

Vì vậy, Chủ tịch Kim Oanh Group kiến nghị đảm bảo chương trình tín dụng cho vay 120.000 tỷ đồng và lãi suất ổn định 10 năm; đánh giá lại nhu cầu thực tế; tạo cơ chế hỗ trợ quỹ đất, đặc biệt tại TP.HCM.