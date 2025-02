Bình Dương: Tạm giữ hình sự một nam thanh niên cho vay lãi nặng

Ngày 13/02/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phát hiện, tạm giữ hình sự đối với đối tượng Hồ Anh Tuấn, (SN 1982, HKTT: TP.Hải Phòng; nơi tạm trú: Phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Theo điều tra, Tuấn bắt đầu chuyển đến sinh sống tại địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2018 đến nay, tuy nhiên Tuấn không có việc làm ổn định. Để có tiền tiêu xài, Tuấn đã huy động vốn của bạn bè, người thân để tổ chức cho vay tiền (theo hình thức cho vay tiền góp và tiền đứng) đối với một số cá nhân sinh sống trên địa thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Từ đầu tháng 3/2023 đến nay, thông qua mối quan hệ quen biết và giới thiệu, Tuấn đã cho chị T (HKTT phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) vay 14 lần với tổng số tiền gốc là 1.317.000.000 đồng bằng hình thức cho vay tiền góp. Tỷ lệ lãi suất của các khoản đã vay trung bình từ 243% - 304%/năm. Qua đó, Tuấn đã thu lợi bất chính số tiền là 237 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao đối tượng, vụ việc cho Công an TP.Thủ Dầu Một tiếp tục thụ lý điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 11/02/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cũng tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Đình Tuy, sinh năm 1998, trú Thôn Tràng, xã Trịnh Xá, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; chỗ ở hiện nay: số 25/38 Lương Văn Can, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Rạch Giá phát hiện Trần Đình Tuy có biểu hiện nghi vấn hoạt động liên quan đến “tín dụng đen” nên tiến hành mời làm việc.

Quá trình điều tra, xác minh và thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá xác định: Từ khoảng tháng 6/2024 đến tháng 12/2024, Tuy đã cho 04 người trên địa bàn thành phố Rạch Giá vay tiền bằng hình thức “tiền góp ngày” (vay thanh toán tiền gốc và lãi hằng ngày) với tổng số tiền cho vay là 710.000.000 đồng (Bảy trăm mười triệu đồng), lãi suất cho vay từ 1,24 - 1,74%/ngày, tương đương từ 452,6 - 635,1%/năm, gấp 22 đến 31 lần so với lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính tổng số tiền trên 244 triệu đồng.

Hiện Công an thành phố Rạch Giá đang tiếp tục điều tra.