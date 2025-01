Bình Thuận: Phạt trên 3.000 trường hợp vi phạm giao thông theo Nghị định 168

Đại tá Đinh Kim Lập - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, Phó trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận vừa cho biết, trong năm 2024, Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp cùng với các cơ quan, ngành chức năng của tỉnh mở các đợt cao điểm, huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ, phương tiện và thiết bị kỹ thuật tuần tra, kiểm soát. Kết quả, đã phát hiện, lập biên bản và ra quyết định xử phạt 54.873 trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt hơn 124 tỷ đồng. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm giao thông hiện vẫn phổ biến. Tai nạn giao thông toàn tỉnh giảm được 1 tiêu chí quan trọng về số người chết, nhưng số vụ và số người bị thương tăng cao so với năm 2023.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP "Quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe" có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025. Mục tiêu chính của việc tăng mạnh mức phạt theo Nghị định 168 nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, từ đó góp phần giảm thiểu tai nạn.

Theo quy định tại Nghị định 168, một số hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ có mức phạt tăng mạnh so với trước như: người điều khiển ô tô vượt đèn đỏ bị phạt 18-20 triệu đồng (mức cũ là 4-6 triệu đồng), đối với người điều khiển mô tô, xe máy vượt đèn đỏ bị phạt 4-6 triệu đồng (mức phạt cũ là 800 nghìn - 1 triệu đồng). Cùng với đó là nhiều lỗi vi phạm như: đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"; mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn gây tai nạn giao thông; cản trở, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thực thi công vụ; vi phạm nồng độ cồn… cũng tăng mạnh.

Đại tá Đinh Kim Lập - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, Phó trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận. phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: L.P.

Đại tá Đinh Kim Lập - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cũng cho biết, qua 15 ngày thực hiện theo Nghị định 168, toàn tỉnh đã xử lý 3.009 vụ với số tiền 7,7 tỷ đồng; trong đó nhiều nhất là vi phạm nồng độ cồn với 525 trường hợp. Từ đây, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục có chuyển biến, tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí so với trước. Qua đó cho thấy hiệu quả thấy rõ của Nghị định 168, bởi mục tiêu nghị định không phải là xử phạt bao nhiêu tiền, mà phải kéo giảm tai nạn, bởi an toàn tính mạng con người là trên hết, trước hết.

"Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không có chuyện bỏ qua vi phạm, kể cả dịp Tết Nguyên đán sắp tới" - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận khẳng định.