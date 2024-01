Bitrix24 - Hệ thống CRM đột phá trong ngành Y tế

Trong bối cảnh này, Hệ thống Quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) đóng vai trò quan trọng để nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho bệnh nhân. Dưới đây là những ứng dụng mạnh mẽ của Bitrix24 hệ thống quản lý chăm sóc khách hàng tiên tiến hàng đầu thế giới trong việc giải quyết bài toán này.



Nâng cao hiệu quả bán hàng và chăm sóc khách hàng

Bitrix24 một cổng thông tin đa năng với hệ thống quản lý hàng đầu từ Hoa Kỳ, tích hợp 35 công cụ quản lý "All in one", trong đó công cụ CRM Bitrix24 được đánh giá là Top10 CRM phổ biến và hiệu quả hàng đầu thế giới (theo đánh giá từ tạp chí Forbes toàn cầu năm 2023). Bên cạnh đó, nền tảng này cũng vô cùng hữu ích trong việc: quản lý công việc, nhân sự, tương tác, giao tiếp… Tại Việt Nam, những đơn vị hàng đầu đã dùng Bitrix24 như: Ngân hàng VIB, Ngân hàng ACB, Tập đoàn NutiFood... và đáng chú ý, có hơn 12 triệu doanh nghiệp và tổ chức toàn cầu đang sử dụng Bitrix24.

Về công nghệ, Bitrix24 xây dựng trên nền tảng Bitrix Site Manager uy tín với hơn 20 năm kinh nghiệm phát triển. Phần mềm này khá linh hoạt với khả năng sử dụng trên nhiều thiết bị như PC, điện thoại di động, máy tính bảng, tương thích với iOS và Android.



Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho biết: "Trong những thời điểm sau đại dịch COVID-19, khi nhu cầu ứng dụng các hệ thống CRM để quản lý bán hàng trở nên rất cần thiết và quan trọng để khôi phục các hoạt động kinh doanh, chính sức mạnh trong kết nối và tương tác giao tiếp của Bitrix24 đã giúp Bệnh viện có Quy trình khám chữa bệnh, Quy trình bán hàng được thực hiện bài bản và xuyên suốt. Với sự tư vấn của Vitranet24, Bệnh viện đã ứng dụng nhanh chóng và toàn diện sức mạnh của hệ thống này trong việc quản trị khách hàng, và kết nối thành công với hệ thống quản lý bệnh viện thông minh tạo nên hệ sinh thái quản lý tập trung, hoàn chỉnh."

Ảnh chụp màn hình hệ thống Bitrix24 của Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc. (Ảnh Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc)

Vitranet24 - đơn vị tư vấn chuyển đổi số hàng đầu Việt Nam, công ty trực tiếp tư vấn và triển khai hệ thống Bitrix24 cho Bệnh viện Đa Khoa Hồng Ngọc và Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn cho biết: đã từ nhiều năm nay, hệ thống này luôn được công ty ưu tiên trong việc tư vấn các giải pháp chuyển đổi số cho phần lớn khách hàng tại Việt Nam và khu vực Châu Á.



Ông Ứng Bảo Ngọc - Giám đốc Vitranet24 khu vực miền Bắc (Ảnh Vitranet24)

Ông Ứng Bảo Ngọc - Giám đốc Vitranet24 khu vực miền Bắc đánh giá: "Bitrix24 được xây dựng trên Framework mạnh mẽ với hơn 35 tính năng quản lý chuẩn quốc tế, tích hợp các cơ chế bảo mật tiên tiến với công nghệ Pro, Pro+ rất an tâm cho khách hàng sử dụng. Với sức mạnh và khả năng kết nối mạnh mẽ, đây vừa là một cổng thông tin, một văn phòng số E-Office và đồng thời cũng là một CRM vô cùng mạnh mẽ. Sau 2 tháng triển khai, chúng tôi đã golive thành công các phân hệ quản lý thông tin nhân sự, quản lý CRM và tích hợp với hệ thống callcenter của Bệnh viện Hồng Ngọc. Đây được coi là một trong những hệ thống tiêu biểu Vitranet24 sử dụng, bên cạnh nhiều nền tảng chủ lực khác trong việc phát triển các giải pháp chuyển đổi số cho khách hàng."



Công ty Vitranet24 luôn tin tưởng chọn Bitrix24 là công nghệ chủ lực để triển khai các giải pháp chuyển đổi số tại Việt Nam. (Ảnh Vitranet24)

Sau đây là những ưu điểm chính mà CRM này đem lại cho người sử dụng



Tạo các quy trình chăm sóc khách hàng tự động

Với CRM Bitrix24, bạn có thể quản lý thông tin khách hàng bài bản, theo dõi các báo giá, hóa đơn, doanh số bán hàng, đặc biệt là tích hợp đa kênh bán hàng từ Facebook, Zalo, SMS... vào CRM. Để phục vụ việc tự động hoá bán hàng, Bitrix24 cung cấp tính năng Workflow cho phép mỗi tổ chức linh hoạt tạo các quy trình chăm sóc khách hàng, giao nhiệm vụ riêng theo từng bước, từng tiến trình giúp tự động hoá tiến trình bán hàng và quản lý theo quy trình chuẩn mực.

Quản lý đội ngũ Sale hiệu quả

Theo Vitranet24, công ty này đã triển áp dụng các nghiệp vụ chăm sóc bán hàng tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc bằng CRM Bitrix24 như:

1. Quản lý các Deal – giao dịch được tạo từ các nguồn Facebook, Zalo, tổng đài, Livechat website, Form website campaign… của Bệnh viện.

2. Mỗi Deal giao dịch được phân chia vào các nhóm sản phẩm dịch vụ khác nhau của Bệnh viện (như: chăm sóc chữa bệnh, thai sản, thẩm mỹ…) và quản lý theo các pipeline khác nhau mỗi pipeline có những quy trình riêng phù hợp với từng sản phẩm.

3. Mỗi bệnh nhân được chăm sóc và cập nhật các trường thông tin, trạng thái của Deal do nhân viên được giao nhiệm vụ nhập vào CRM.

4. Ngoài ra hệ thống còn có tính năng quản lý tốt các contact bệnh nhân, các tổ chức, công ty có tương tác công việc với Bệnh viện.

Kết nối với các hệ thống quản lý bệnh viện đặc thù tạo hệ sinh thái số hoá hoàn chỉnh

Chuyên gia Vitranet24 cho biết, Hệ thống quản lý bệnh viện đặc thù là các hệ thống quản lý cơ bản được các bệnh viện, cơ sở y tế thường trang bị, bởi vậy việc tích hợp CRM với các hệ thống như vậy đang là rất cần thiết và Bitrix24 đáp ứng được tốt việc đó. Đối với Bệnh viện Hồng Ngọc, quá trình đó diễn ra như sau:

1. Sau khi đặt lịch khám trên hệ thống, dữ liệu đặt lịch sẽ được đẩy về hệ thống khác của Bệnh viện để quản lý với các thông tin mã đặt lịch, sale đặt, ngày khám, mã y tế, thông tin khách hàng, dịch vụ...

2. Khách hàng, bệnh nhân tới Bệnh viên với mã y tế, mã đặt lịch sẽ được bộ phận tiếp nhận chăm sóc, sử dụng dịch vụ đã đặt.

3. Các thông tin bổ sung cập nhật thêm về doanh thu, doanh số sẽ được bộ phận tiếp nhận cập nhật lên hệ thống quản lý chung của Bệnh viện.

4. Hàng ngày dữ liệu doanh thu từ hệ thống quản lý của Bệnh viện được đổ về Bitrix24.

5. Quy trình tự động trên Bitrix24 sẽ xử lý dữ liệu từ các hệ thống khác đổ về, đồng bộ với mã tiếp nhận, mã đặt lịch, deal, sale đặt để tính toán doanh thu của sale theo từng deal, từng lần đặt lịch.

6. Báo cáo doanh thu của sale có thể xem và xuất excel từ Bitrix24.