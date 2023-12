Bloomberg: 2023 là một năm ‘rất tốt’ cho các nhà đầu tư chứng khoán nhưng sẽ tốt hơn nữa nếu Fed thực hiện động thái này vào 2024

Tâm lý lạc quan

Từ đầu năm đến nay, S&P 500 đã tăng 20%, Nasdaq 100 cũng tăng tới 46%. Trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành cơn sốt và được ưa chuộng giúp cổ phiếu Microsoft , Amazon, Meta Platforms và Nvidia nhảy vọt lần lượt 56%, 75%, 170% và 220%. Theo Bloomberg, 2023 có thể nói là một năm “rất tốt” cho các nhà đầu tư chứng khoán. Nhưng thị trường vẫn có vài lời cảnh báo về điều này.

Tuy nhiên, theo khảo sát Markets Live Pulse của Bloomberg, nhiều người cho rằng năm 2024 sẽ còn tốt hơn năm 2023. Khoảng 63% trong số 595 người tham gia khảo sát dự báo các khoản đầu tư cá nhân của họ sẽ mang lại hiệu quả tích cực hơn.

Sự lạc quan này dựa trên giả định rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất, từ đó “thúc đẩy” đà tăng hiện tại của thị trường.

Những người được hỏi, bao gồm các nhà quản lý danh mục và nhà đầu tư cá nhân, cũng xem AI có thể mang lại lợi nhuận dài hạn cho họ, vượt xa mức lợi nhuận đến từ cổ phiếu của các hãng sản xuất thuốc giảm cân như Novo Nordisk A/S hay Eli Lilly & Co. hoặc các công ty cung cấp dịch vụ an ninh mang.

Nhiều người nói rằng các khoản lỗ liên quan đến lạm phát tăng vọt và lãi suất cao trong thập kỷ này đã khiến họ nhận ra những bài học “đắt giá” để từ đó trở thành những nhà đầu tư tốt hơn trong tương lai.

Một người cho biết: “Chiến lược của tôi là mắc ít phạm sai lầm hơn”, hay “Nghiên cứu kỹ hơn” là câu trả lời của một người khác cho biết.

Nguy cơ từ lạm phát dai dẳng

Sự hưng phấn của thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi hy vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tương lai không xa. Nhưng lạm phát dai dẳng cũng sẽ là “chướng ngại vật” ngăn cản Fed thực hiện nó trong năm sau.

Ở cấp độ cá nhân, 49% nhà đầu tư được hỏi cho rằng chi phí sinh hoạt cao hơn là rủi ro lớn nhất đối với sức khỏe tài chính của họ trong năm 2024. Trong khi lạm phát có xu hướng hạ nhiệt đáng kể, thì giá hàng tạp hóa và giá điện đã tăng 25% so với tháng 1/2020, giá xe đã qua sử dụng tăng 35% và giá thuê nhà tăng 20%. Ngoài ra chi phí y tế cũng là điều cần bận tâm.

Xu hướng hứa hẹn

Theo Bloomberg, trí tuệ nhân tạo (AI) cho đến nay vẫn được đánh giá là xu hướng hứa hẹn nhất cho các khoản đầu tư cá nhân trong thập kỷ tới. 67% người tham gia khảo sát chọn đây là lĩnh vực mang nhiều lợi nhuận nhất, tiếp đó là an ninh mạng (20%).

Bên cạnh đó, một số nhà đầu tư tỏ ra có nhiều quan điểm trái chiều về các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn. Khoảng 45% người tham gia khảo sát coi việc đầu tư vào các cổ phiếu công nghệ này trong năm 2024 là đặt cược vào tăng trưởng. 16% người tham gia cho rằng nhóm cổ phiếu siêu công nghệ sẽ khá an toàn. Nhưng cũng có tới 39% người đánh giá không cao về nhóm này vì cho rằng chúng đang được định giá quá cao.

Khoảng 57% nhà đầu tư dự báo sẽ phân bổ lại danh mục đầu tư trong năm 2024, trong đó 31% dự định rót tiền nhiều tiền hơn vào thị trường tài sản có thu nhập cố định và 26% cho rằng họ sẽ tăng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục.

Tham khảo Bloomberg