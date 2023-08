Bloomberg: Các nhà đầu tư đặt cược chống lại cổ phiếu VinFast đã lỗ 1 triệu USD

Kể từ khi lên sàn Nasdaq hôm 15/8, cổ phiếu VinFast đã được đạt mức tăng trưởng thực sự ấn tượng.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, VFS tăng hơn 40%, lên mức 68,77 USD. Sau 1 tuần với 5 phiên tăng liên tiếp, thị giá của nhà sản xuất ô tô điện đến từ Việt Nam đã tăng trưởng rất ấn tượng với mức tăng 123 tỷ USD, lên xấp xỉ 160 USD.

Như vậy, tính theo giá trị vốn hóa, VinFast đã bỏ qua một loạt tên tuổi lâu đời như GM, Ford, Volkswagen, BMW… Nếu xếp theo ngành ô tô nói chung, VinFast hiện đứng thứ 3 thế giới, sau Tesla và Toyota. Còn tính riêng trong mảng ô tô điện, hãng đứng ở vị trí số 2 – Tesla hiện có vốn hóa xấp xỉ 756 tỷ USD.

Trên giấy tờ, hiện VinFast lớn hơn 400 công ty trong chỉ số S&P 500. Vốn hóa của VinFast cũng lớn hơn cả những tập đoàn tài chính hàng trăm năm tuổi như Citigroup và Goldman Sachs.

Đà tăng vọt của 1 cổ phiếu “tân binh” như VinFast khiến nhiều người ngỡ ngàng và cảm thấy có phần kỳ lạ. Tuy nhiên, theo tờ Bloomberg nhận định, ở thời điểm hiện tại, đặt cược chống lại cổ phiếu VinFast sẽ là 1 quyết định rất mạo hiểm và đầy rủi ro.

Do tỷ lệ cổ phiếu lưu hành tự do (free-float) của cổ phiếu VinFast rất thấp, các nhà bán khống (short sellers) sẽ phải chịu mức chi phí rất cao nếu muốn đi vay cổ phiếu này. Ngoài ra, tỷ lệ free-float thấp đồng nghĩa chỉ 1 động thái nhỏ của 1 nhà đầu tư riêng lẻ cũng sẽ khiến giá cổ phiếu biến động mạnh. “Bất kỳ ai mua vào 100.000 cổ phiếu VFS cũng có thể khiến giá dịch chuyển”, Nicholas Colas, nhà đồng sáng lập của công ty nghiên cứu c nhận định.

Theo số liệu của công ty phân tích S3 Partners, các nhà bán khống đủ dũng cảm để đặt cược cổ phiếu VinFast sẽ lao dốc đã thua lỗ gần 1 triệu USD (trên giấy tờ) kể từ khi VinFast hoàn tất thương vụ sáp nhập với công ty SPAC Black Spade và lên sàn Nasdaq.

Cổ phiếu VinFast đang khiến nhiều người liên tưởng đến những cổ phiếu xe điện khác cũng từng tăng vọt sau khi niêm yết như Lucid hay Rivian. Sau những hưng phấn ban đầu, hiện giá trị vốn hóa của 2 công ty này đã giảm mạnh. Tuy nhiên, niềm tin vào các startup xe điện không phải là không có cơ sở.

Theo 1 nghiên cứu mới đây của Bloomberg New Energy Finance, số xe điện được bán ra trên toàn cầu sẽ đạt khoảng 27 triệu chiếc vào năm 2026, tăng mạnh so với mức 10,5 triệu chiếc của năm 2022.

Và theo chuyên gia Nicholas Colas của Datatrek, đối với các nhà đầu tư thì sức hấp dẫn của VinFast nằm ở 2 thế mạnh riêng: chỉ sản xuất xe điện và đến từ thị trường mới nổi. Kể cả ở mức giá thấp nhất mà VinFast chạm đến trong tuần trước, hiện hãng vẫn là nhà sản xuất xe điện lớn thứ 3 đang niêm yết cổ phiếu ở TTCK Mỹ (sau Tesla và Li Auto).

“Chúng ta đang đi qua giai đoạn mà thị trường ô tô chứng kiến những thứ chưa từng xuất hiện trong hơn 100 năm trở lại đây. Thị trường đúng khi nhận định những tân binh hoàn toàn có khả năng chiếm lĩnh thị phần”, George Gianarikas, chuyên gia phân tích tại Canaccord Genuity, nhận định.

Tham khảo Bloomberg