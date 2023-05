Bloomberg: Cổ phiếu ngân hàng Mỹ phát tín hiệu 'báo động', Phố Wall không thể tăng giá khi nhóm này liên tục lao dốc

Việc First Republic Bank đóng cửa đã khiến giới đầu tư lo ngại về sức khoẻ tài chính của các ngân hàng khu vực. Do đó, thị trường đã ồ ạt bán cổ phiếu ngành tài chính, khiến chỉ số theo dõi ngành ngày của S&P 500 sắp “trượt” khỏi mức đỉnh năm 2007. Ở thời điểm đó, sau cuộc khủng hoảng tín dụng năm 2008, chỉ số này phải mất hơn 1 thập kỷ để lấy lại được số điểm đã mất.

S&P 500 Financials Sector đã giao dịch trên mức cao nhất năm 2007 kể từ tháng 1/2021. Nếu ngưỡng này bị phá vỡ trong thời gian tới, thì đây sẽ là một tín hiệu đáng ngại với thị trường chứng khoán Mỹ, theo nhận định của nhà quản lý quỹ phòng hộ Jim Roppel - nhà sáng lập Roppel Capital Management.

Diễn biến của S&P 500 Financials Sector.

Lý do là bởi diễn biến này có thể gây thêm áp lực cho các ngân hàng Mỹ trong việc bảo toàn vốn và cắt giảm hoạt động cho vay, tiếp tục tạo lực cản cho nền kinh tế vốn đã có nguy cơ suy thoái sau khi Fed liên tục tăng lãi suất trong 14 tháng qua.

Roppel - là nhà đầu tư có quan điểm thị trường tăng giá dài hạn nhưng hiện chủ yếu nắm giữ tiền mặt và vàng, cho hay: “Bạn không thể chứng kiến một thị trường giá lên nếu cổ phiếu ngân hàng cứ sụt giảm. Việc này giống như việc một vận động viên Olympic có những quả tạ quanh chân họ.”

Mối lo ngại về sự ổn định của hệ thống ngân hàng Mỹ đã phần nào tạo nên một tuần đầy sóng gió, khi giới đầu tư nước này liên tục bán mạnh cổ phiếu ngân hàng hoặc bán khống. Trong khi cổ phiếu các ngân hàng Mỹ tăng mạnh vào phiên cuối tuần vì tình trạng bán trở nên thái quá, thì nhiều cổ phiếu vẫn giảm mạnh. Có thể thấy Western Alliance Bancorp giảm 27% và PacWest Bancorp cũng mất 43% trong tuần trước.

Các nhà đầu tư nhỏ lẻ - thường đóng vai trò “bắt đáy” nhiệt tình vào năm 2020 và 2021, đã mua cổ phiếu của một số ngân hàng trong bối cảnh giá giảm. Trong tuần tính đến thứ Tư, họ đã mua ròng cổ phiếu Bank of America, Truist Financial Corp. và SoFi Technologies Inc., dữ liệu của JPMorgan cho thấy.

Song, Phố Wall vẫn có nỗi lo kéo dài rằng những bất ổn diễn ra trong các ngân hàng khu vực có thể khiến hoạt động cho vay bị thắt chặt. Trên thực tế, các trader đang đặt cược mối rủi ro có thể lớn hơn khi họ cho rằng Fed sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ vào tháng 7 để kích thích nền kinh tế.

Dẫu vậy, theo Nancy Tengler, CIO của Laffer Tengle Investment, hiện vẫn còn quá sớm để mua cổ phiếu của các ngân hàng đang gặp khó khăn. Thay vào đó, bà tập trung vào cổ phiếu liên quan đến công nghệ và tiêu dùng, nhóm vốn được hưởng lợi khi lãi suất giảm.

Nhìn chung, đà hồi phục của thị trường chứng khoán Mỹ ở phiên cuối tuần trước được thúc đẩy bởi số liệu việc làm hàng tháng khả quan hơn dự kiến, làm giảm bớt lo ngại về suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, trong khi mức tăng 1,9% của S&P 500 “xoá sạch” mức giảm của tuần trước, thì nhóm cổ phiếu ngành tài chính của chỉ số này vẫn mất 2,7% trong 5 phiên.

Scott Colyer, CEO của Advisors Asset Management, cho biết S&P 500 có thể sẽ giảm xuống 3.600 điểm hoặc thấp hơn vì ông cho rằng định giá thị trường vẫn ở mức cao. Kết thúc phiên thứ Sáu, S&P 500 đóng cửa ở mức 4.136 điểm.

Colyer cảnh báo: “Chúng ta cần thấy rằng ngành tài chính ‘dẫn đường’ cho thị trường chứng khoán đi vào xu hướng tăng bền vững. Nhưng đó lại không phải những gì đang diễn ra. Đừng nên cố gắng tìm kiếm những khoản lợi nhuận nhỏ, trong khi bỏ qua những rủi ro đang có.”

Tham khảo Bloomberg