Bloomberg công bố BXH các nền kinh tế chống chịu tốt trước Covid-19, Việt Nam đang đứng ở đâu?

Vừa qua, Bloomberg đã công bố bảng xếp hạng theo tháng đánh giá khả năng phục hồi của 53 nền kinh tế, từ mức tốt nhất cho tới mức tệ nhất. Theo đó, bảng xếp hạng bao gồm các tiêu chí như tỷ lệ người dân tiêm vaccine phòng Covid-19, mức độ nghiêm trọng của các biện pháp giãn cách xã hội, công suất chuyến bay... nhằm tìm ra các nền kinh tế đang ứng phó hiệu quả với dịch bệnh Covid-19.

Nguồn: Bloomberg

Trong đó, Việt Nam xếp vị trí thứ 40, ngay sau Thái Lan và ở trên Indonesia, Malaysia và Philippines. Liên quan đến tốc độ tăng trưởng kinh tế, Bloomberg dự báo Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng 6,7% trong năm 2021.

Nguồn: Bloomberg

Trước đó, hồi tháng 4, Bloomberg xếp hạng Việt Nam ở thứ 11 trong tổng số 53 nền kinh tế, với mức dự báo tăng trưởng đạt 7,3%. Do tác động của làn sóng dịch bệnh thứ 4, Việt Nam đã tụt hạng trong lần này. Tuy nhiên, các chuyên gia Bloomberg vẫn đánh giá biện pháp chống dịch của Việt Nam hiệu quả, với 9 ca nhiễm trên 100.000 người trong 1 tháng, tỷ lệ tử vong do Covid-19 thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác, ở mức 0,3%.



Những thay đổi trong bảng xếp hạng khả năng phục hồi theo tháng. Nguồn: Bloomberg.

Bên cạnh đó, Hoa Kỳ là quốc gia ở vị trí đầu bảng trong bảng xếp hạng lần này, tăng đáng kể từ vị trí thứ 17 của tháng trước. Các nước khu vực châu Âu bao gồm Tây Ban Nha, Pháp và Thuỵ Sỹ cũng thuộc top 10. Tại khu vực châu Á, Australia, Trung Quốc và Hàn Quốc là 3 nước đại diện lọt top 10, với Trung Quốc có mức dự báo tăng trưởng ở mức 8,5%.

Trong khi đó, Philippines, Ấn Độ và các quốc gia Mỹ Latinh đã tụt hạng đáng kể do ảnh hưởng của những làn sóng dịch bệnh Covid-19 mới.

Báo cáo kết luận, trước đây, Hoa Kỳ, Anh và một số nước châu Âu từng là vùng dịch lớn nhất thế giới, song giai đoạn hiện tại, khu vực này lại đang nhanh chóng tái mở cửa, từng bước phục hồi sau đại dịch. Thành công bước đầu này phần lớn nhờ vào nguồn cung vaccine phòng Covid-19 dồi dào. Còn với các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương lại đang gặp nhiều khó khăn hơn.