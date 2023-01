Bloomberg tiết lộ cách thức huy động vốn đầu tư của FTX: Marketing bán lẻ, kêu gọi dòng vốn từ các tài khoản tiết kiệm và hưu trí

“Chúng tôi có các giao dịch cho IRA trên FTX và đang nỗ lực phục vụ phân khúc này”, Nate Clancy, Phó chủ tịch phát triển kinh doanh của FTX US, đã viết trong một email vào tháng 3/2022. Theo Bloomberg, người Mỹ có khoảng 11.000 tỷ USD trong các tài khoản hưu trí cá nhân trong năm 2022.



Việc tiếp cận cộng đồng là một phần nỗ lực của FTX nhằm mở rộng tập khách hàng bán lẻ hàng ngày. Điều này làm sáng tỏ những tham vọng to lớn của sàn giao dịch tiền điện tử này trước khi sụp đổ. Mức độ thiệt hại của “thảm họa” thậm chí có thể còn tội tệ hơn nếu kế hoạch này có nhiều thời gian hơn để thực hiện.

“Đế chế” trị giá hơn 30 tỷ USD của Sam Bankman-Fried đã sụp đổ vào tháng 11/2022. Nhà sáng lập FTX bị cáo buộc 8 tội danh liên quan tới lừa đảo có âm mưu và rửa tiền. Tuy nhiên, trong phiên điều trần ngày 3/1/2023, Sam đã chối bỏ các tội danh.

Theo Bloomberg, các công tố viên chưa công khai chỉ định bất kỳ động cơ nào cho việc thúc đẩy bán lẻ. Đây dường như là một cách đủ hợp lý cho kế hoạch chiếm thị phần của FTX. Các cáo buộc chống lại Bankman-Fried nhấn mạnh việc dụ dỗ những người không biết nhiều thông tin đầu tư một ngành được quản lý lỏng lẻo, dễ biến động và có rất ít chính sách bảo vệ khách hàng khi xảy ra sự cố.

Cory Klippsten, CEO công ty khởi nghiệp tiền điện tử Swan cho biết: “Rõ ràng FTX đã dựa vào các dòng vốn mới liên tục đổ vào nền tảng, giống như nhiều chương trình tài chính khác và kế hoạch marketing bán lẻ là cách phù hợp nhất để thu hút dòng vốn này”.

FTX chi hàng triệu USD cho quảng cáo Super Bowl và hợp tác với các ngôi sao thể thao, người nổi tiếng.

Khi đã có một tập các nhà đầu tư trung thành, FTX không giấu giếm tham vọng cạnh tranh với các đối thủ Binance và Coinbase Global Inc. để giành được phân khúc thị trường bán lẻ. Công ty này đã chi hàng triệu USD cho quảng cáo Super Bowl, tài trợ và quan hệ đối tác với những người nổi tiếng như cựu siêu mẫu Gisele Bundchen. Tuy nhiên, FTX không công khai về lượng khách hàng bán lẻ trên sàn giao dịch hay đưa ra mục tiêu tăng trưởng cho phân khúc này.

Trong một báo cáo thường niên cho năm 2021 do nhà sáng lập FTX đăng lên Twitter vào đầu năm 2022, Sam chia sẻ, việc thu hút các nhà đầu tư cá nhân là một phần quan trọng trong chiến lược tăng trưởng của công ty. Nỗ lực này xoay quanh việc cung cấp một ứng dụng dễ sử dụng và phù hợp với những người dùng chưa có kinh nghiệm.

“Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một ứng dụng thân thiện cho phép mọi người tham gia, cho dù đó là việc thực hiện giao dịch mua tiền điện tử đầu tiên họ hay khám phá hệ sinh thái”, báo cáo của FTX cho biết.

Theo Bloomberg, Ramnik Arora, người đứng đầu bộ phận sản phẩm của FTX, đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực lôi kéo các công ty khởi nghiệp tập trung vào bán lẻ như Dave Inc., Stocktwits và Public.com. Hoạt động tiếp cận đó là một phần trong sáng kiến nhằm đẩy nhanh quá trình mở rộng thông qua liên kết với các ứng dụng của bên thứ ba.

Khi Dave, một ứng dụng ngân hàng di động được thành lập vào năm 2015 và có trụ sở tại Los Angeles, tìm kiếm đối tác để mở rộng sang mảng tiền điện tử, FTX – thông qua nhánh đầu tư FTX Ventures – nổi bật nhất trong 10 lời mời hợp tác với khoản đầu tư 100 triệu USD.

FTX US và Dave đã công bố mối quan hệ đối tác vào tháng 3/2022, nhưng chưa bao giờ tung ra bất kỳ dịch vụ tiền điện tử chung nào. Đại diện của Dave cho biết, công ty “đang theo dõi sự phát triển và sẽ xem xét những điều này ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ của công ty với FTX”.

Mặc dù không có dữ liệu công khai nhưng FTX US dường như đã đạt được một số bước tiến trong việc thu hút được một số lớn các nhà đầu tư có IRA trong những tháng trước khi phá sản.

George Blower, cố vấn cho My Solo 401k Financial đã trả lời câu hỏi liên quan đến việc chuyển tiền tiết kiệm hưu trí sang nền tảng FTX US: “Chúng tôi chắc chắn đã giúp một số lượng đáng kể khách hàng mở tài khoản cho cả gói 401k Solo cũng như tài khoản IRA LLC tại FTX.US”. Blower cho biết My Solo 401k Financial không cung cấp lời khuyên đầu tư hoặc giám sát bất kỳ tài sản nào của khách hàng và công ty chưa bao giờ có mối quan hệ kinh doanh với FTX US.

Tham vọng của Sam không dừng lại ở việc thu hút những người tiết kiệm nhỏ lẻ cho FTX. Cựu CEO FTX cũng đã đạt được các thỏa thuận với các công ty đang gặp khó khăn như Voyager Digital và BlockFi Inc. Điều này sẽ làm tăng dấu ấn của FTX trong ngành tiền điện tử bán lẻ sàn giao dịch này không sụp đổ.

Một cách khác để tiếp cận các nhà đầu tư cá nhân là thông qua tiếp thị thể thao. Theo công ty tư vấn GlobalData, FTX nhanh chóng trở thành một đối thủ nặng ký trong phân khúc này khi chỉ trong năm 2021, công ty đã chi gần 100 triệu USD cho các khoản tài trợ từ cricket đến bóng chày và các tay đua Công thức Một.

Samuel Taylor, một kế toán viên 24 tuổi sống ở Arizona và là một người hâm mộ thể thao cuồng nhiệt, chia sẻ rằng anh đã bắt gặp FTX “ở khắp mọi nơi theo đúng nghĩa đen” và bị thu hút bởi sự hợp tác với các người nổi tiếng. Tháng 7/2022, anh đã thực sự trở thành khách hàng của FTX US.

Taylor và vợ của anh đầu tư khoảng 12.500 USD, phần lớn số tiền này là khoản tiết kiệm của họ, vào FTX US. Khi sàn giao dịch này gặp sự cố, anh chỉ “may mắn” rút được khoảng 1.000 USD Bitcoin.

Tham khảo: Bloomberg