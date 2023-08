BM Windows - Đối tác Quốc Anh Huy khẳng định vị thế vươn tầm quốc tế

Toà tháp The One cao 91 tầng (328,4m) tọa lạc tại phía Tây phố Yonge và Bloor - trung tâm thành phố Toronto (Canada) - khu vực mang bản sắc lịch sử nổi tiếng luôn nằm trong top các điểm bất động sản được tìm kiếm nhiều nhất tại Canada. The One là công trình tâm huyết của nhà phát triển bất động sản hạng sang Mizrahi Developments và thiết kế bởi công ty kiến trúc hàng đầu thế giới Foster + Partners. Tòa tháp có thiết kế mang tính bền vững không chỉ đơn giản là tập trung vào các yếu tố môi trường mà cấu trúc của nó còn đem lại cho dân cư sống ở đây sự thoải mái và thân thuộc.



The One là một trong số ít hơn 200 tòa nhà trên thế giới nằm trong "top" chiều cao trên 300 mét. Với 80 tầng tòa tháp có tầm nhìn mở tới hồ Ontario và đường chân trời Toronto có mặt dựng sẽ được thi công bới BM Windows - Đối tác của Quốc Huy Anh.

Trải qua nhiều vòng thẩm định về năng lực và giải pháp thi công mặt dựng đòi hỏi kỹ thuật cao và nghiêm ngặt, BM Windows đã vượt qua nhiều đơn vị thi công mặt dựng hàng đầu tại khu vực Bắc Mỹ để trở thành thương hiệu Facade của Việt Nam trúng thầu dự án lớn The One tại Canada góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên thương trường quốc tế.



BM Windows là nhà thi công mặt dựng của Việt Nam nhận được giấy chứng nhận Dow Quality Bond từ tập đoàn Dow Chemical tại khu vực Đông Nam Á (T11/2022). Trước đây, chỉ có 3 nước gồm Thái Lan, Philippines, Singapore có nhà thi công mặt dựng nhận được chứng nhận này. BM Windows cùng với sự tư vấn từ đối tác Quốc Huy Anh, đã đưa Việt Nam trở thành cái tên thứ tư góp mặt trong danh sách những quốc gia có tiêu chuẩn thi công mặt dựng chất lượng cao trong khu vực chỉ sau 2 vòng thẩm định.

Quốc Huy Anh và Công ty thành viên Thuận Thành Group (TTG) trao chứng nhận "Dow Quality Bond" cho BM Windows (T11/2023)

Bên cạnh trúng thầu thi công mặt dựng toà tháp The One (Canada), mới đây BM Windows cũng đã trúng thầu cung cấp toàn bộ nhôm kính thi công bề mặt cho công trình tòa nhà Tổng cục thuế Campuchia với kiến trúc hiện đại cao 30 tầng và khối đế, dự án được ví như Landmark Phnom Penh của Campuchia.



Quốc Huy Anh chúc mừng BM Windows trúng thầu cung cấp toàn bộ hệ sản phẩm façade cho dự án Tổng Cục Thuế Campuchia với khối lượng 28.000m² nhôm kính trị giá gần 4 triệu USD.

Với cam kết hỗ trợ các đối tác chiến lược tại Việt Nam nâng tầm vị thế, cùng đồng hành phát triển, từ những ngày đầu hợp tác Quốc Huy Anh đã đặt mục tiêu hỗ trợ các đối tác chiến lược nâng tầm vị thế, khẳng định chất lượng dịch vụ thông qua các giải pháp thiết thực : hỗ trợ nhân sự kỹ thuật cao cấp, tham gia quá trình đào tạo nhân sự, cung cấp các giải pháp sản phẩm chất lượng cao cấp nhất cùng mức giá tối ưu và nguồn hàng ổn định. Sự thành công của BM Windows nói riêng và các đối tác của Quốc Huy Anh nói chung là mục tiêu các bên cùng hướng đến nhằm góp phần nâng cao tiếng nói của ngành xây dựng Việt Nam trong khu vực cũng như trên toàn cầu, trở thành động lực cho các đơn thị thi công, nhà thầu xây dựng Việt Nam vươn tầm thế giới hơn nữa trong tương lai.



Được thành lập năm 2016, BM Windows trải qua hơn 7 năm hợp tác phát triển bền vững cùng Quốc Huy Anh góp phần phát triển ngành xây dựng và kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại trong nước và quốc tế.

Thuận Thành Group (TTG) - công ty chuyên phân phối mảng keo silicone thương hiệu Dowsil của tập đoàn Dow Chemical tại Việt Nam đã được sáp nhập vào Quốc Huy Anh từ T5/2016. Từ đó đến nay, Quốc Huy Anh đã cùng Thuận Thành Group nỗ lực cam kết cung cấp nguồn sản phẩm chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế cho các khách hàng, đối tác; đồng thời hỗ trợ và đào tạo khách hàng của mình thuận lợi trong việc đạt được các chứng chỉ toàn cầu.



Ông Ratachet Teratanavat - đại diện Tập đoàn Dow Chemical - chúc mừng Chủ tịch Apollo Silicone - ông Ngô Quốc Cường - trong lễ kỷ niệm 20 năm Apollo Silicone phát triển tại Việt Nam