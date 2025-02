BM Windows tại cuộc gặp gỡ của giới chuyên môn mặt dựng nhôm kính toàn cầu

Là thành viên duy nhất của façade Việt Nam tham dự sự kiện, BM Windows trong vai trò đối tác cung ứng façade quốc tế đã cùng các chuyên gia đầu ngành châu Úc chia sẻ góc nhìn xoay quanh những cơ hội và thách thức của quá trình toàn cầu hóa trong lĩnh vực façade – một ngành có tính kỹ thuật đặc thù cao.

Được biết, tham gia các sự kiện quốc tế như Zak World of Façades là kế hoạch hàng năm của BM Windows. Các sự kiện này không chỉ là dịp để BM Windows kết nối chuyên gia façade đầu ngành trên thế giới, mà còn là cơ hội để học hỏi, tiếp cận những kiến thức, xu hướng và cập nhập các tiêu chuẩn kỹ thuật mới nhất của từng quốc gia, khu vực...

Zak World of Facades là chuỗi hội nghị uy tín toàn cầu về thiết kế và kỹ thuật façade, diễn ra tại hơn 50 quốc gia trên thế giới. Zak Sydney 2025 là kỳ hội nghị thứ 171 toàn cầu và lần thứ 4 tại Sydney, tập trung vào các sáng kiến bền vững cũng như những thách thức trong ngành xây dựng liên quan đến bảo vệ công trình. Đây là nơi quy tụ các chuyên gia đầu ngành gặp gỡ giao lưu và giới thiệu những xu hướng tiên tiến nhất trên thị trường.

Về BM Windows, Công ty liên tục hiện diện tại các thị trường quốc tế, điển hình là tham gia vào dự The One (Toronto, Canada) – Tòa tháp 85 tầng, một trong những công trình cao nhất tại Canada hiện nay; một số dự án nổi bật tại Úc như tòa nhà văn phòng cao cấp tại 15 Sydney Avenue (Canberra, Úc), dự án The Grande (Canberra, Úc), Atlassian Central (Sydney, Úc ) hay các dự án cao tầng tại Mỹ…

Dự án The One Toronto (Canada) do BM Windows cung ứng mặt dựng façade

BM Windows tại dự án 15 Sydney Avenue (Canberra, Úc) vào tháng 2 vừa qua

Tại sự kiện, ông Trần Văn Tiến – Tổng Giám đốc và ông G. Michael Schmidt – Giám đốc Kỹ thuật của BM Windows tham gia phiên thảo luận về chủ đề toàn cầu hóa trong façade. Mặt dựng nhôm kính là một lĩnh vực có yêu cầu kỹ thuật cao, với tiêu chuẩn đặc thù riêng biệt tại từng quốc gia và khu vực. Đồng thời, sự phát triển nhanh chóng của các xu hướng thiết kế và công nghệ mới hiện nay cũng đặt ra nhiều thách thức cho doanh nghiệp trong ngành hiện nay. "Việc liên tục đối mặt và chinh phục những thách thức của từng thị trường giúp các nhà cung ứng mở rộng tư duy, nâng cao năng lực chuyên môn và rèn luyện khả năng thích ứng", ông G. Michael Schmidt, Giám đốc Kỹ thuật BM Windows chia sẻ.

Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh việc mua sắm quốc tế trong lĩnh vực mặt dựng luôn đi kèm với những thách thức nhất định, như sự khác biệt về tiêu chuẩn chất lượng, quy định kỹ thuật riêng biệt của từng quốc gia, khoảng cách địa lý, cũng như những khó khăn liên quan đến các quy định thuế quan… Tuy nhiên, những rủi ro này hoàn toàn được quản lý hiệu quả thông qua một kế hoạch chi tiết và hệ thống quản lý rủi ro toàn diện. Thay vào đó, việc lựa chọn mua sắm façade từ các nhà cung cấp nước ngoài không chỉ mang lại lợi ích về mặt kinh tế mà còn giúp tối ưu hóa chất lượng, tiến độ và hiệu suất cho dự án.

"Nguồn cung ứng quốc tế có giá thành cạnh tranh nhờ quy mô sản xuất lớn, quy trình tối ưu hóa và việc tận dụng lợi thế kinh tế theo khu vực của một quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Điều này giúp tối ưu chi phí, từ đó gia tăng giá trị đầu tư mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm, đồng thời thuận lợi cho việc kiểm soát ngân sách dự án." Ông G. Michael Schmidt chia sẻ.

Ông G. Michael Schmidt, Giám đốc Kỹ thuật BM Windows tại sự kiện

Chia sẻ về những thách thức kỹ thuật của từng thị trường, ông Trần Văn Tiến – Tổng Giám đốc BM Windows cho biết, tinh thần chủ động và sẵn sàng thích ứng là yếu tố cốt lõi để các nhà cung ứng quốc tế chinh phục những thị trường khó tính. "Ngay từ đầu, chúng tôi không ngừng nâng cao kiến thức, cập nhật công nghệ mới và chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để nắm bắt cơ hội khi thời điểm thích hợp đến. BM Windows không chỉ hướng đến việc đáp ứng nhu cầu từng thị trường mà còn mong muốn đóng góp giá trị thực tiễn cho các dự án thông qua những giải pháp tối ưu và chất lượng."

Bên cạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kỹ thuật và năng lực sản xuất, BM Windows chú trọng hợp tác với các đối tác quốc tế am hiểu thị trường, song song việc ứng dụng công nghệ số giúp công ty cập nhật kịp thời xu hướng, tối ưu hóa quy trình và nâng cao chất lượng sản phẩm. "Nhưng cuối cùng, sự minh bạch và tinh thần hợp tác chuyên nghiệp là yếu tố quyết định thành công của các dự án BM Windows triển khai", ông nhấn mạnh.

Ông Trần Văn Tiến – Tổng Giám đốc BM Windows chia sẻ tại sự kiện

Với BM Windows, hành trình ra quốc tế không chỉ là một chiến lược mở rộng thị trường mà còn là một quá trình học hỏi, đổi mới và phát triển bền vững. "Dù xuất phát từ một thị trường mà kỹ thuật façade chưa được đánh giá cao trên thế giới, nhưng bằng năng lực triển khai thực tế, chúng tôi tin rằng, BM Windows sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa tinh thần của façade Việt Nam đến toàn cầu." Ông Tiến chia sẻ tại sự kiện.