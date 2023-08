BM Windows xuất khẩu façade dự án 91 tầng, biểu tượng “landmark” của Canada

Theo công bố mới nhất từ chủ đầu tư dự án - Mizrahi Developments thì với chiều cao 91 tầng (328,4m), The One sẽ chính thức trở thành tòa nhà cao nhất Canada hiện nay và khi hoàn thành sẽ là "tòa nhà siêu cao tầng đầu tiên" theo định nghĩa của Hội đồng Nhà cao tầng & Môi trường sống Đô thị Canada.

Ở dự án này, BM Windows sẽ sản xuất hơn 7.000 panel unitized với tổng diện tích 27.000 m2. Đây là một dự án khó, phức tạp với hơn 38 loại panel khác nhau, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao khi sản xuất. BM Windows cho biết sẽ sử dụng các loại vật tư được nhập từ Mỹ, châu Âu, đặc biệt là đáp ứng tiêu chuẩn, môi trường tại Canada để đảm bảo tính năng cách nhiệt tốt với U-value =1.8 W/m2k. Công ty cũng sử dụng khung nhôm có cầu cách nhiệt, kính thông số tốt, các vật tư phụ có độ truyền nhiệt thấp, đảm bảo tối ưu năng lượng sử dụng với khí hậu khắc nghiệt ở Canada – vùng ôn đới – âm 18 độ C.

BM Windows sẽ cung cấp hơn 38 loại panel mặt dựng khác nhau cho dự án theo tiêu chuẩn Bắc Mỹ .

The One còn được giới thiệu là tòa nhà cao nhất Canada hiện nay, được thiết kế bởi Công ty kiến trúc hàng đầu thế giới Foster + Partners do Mizrahi Developments làm chủ đầu tư. Trong đó, Mizrahi Developments được biết đến là nhà phát triển bất động sản hàng "top" trong thị trường căn hộ sang tại Canada.



Dự án được thiết kế bởi Công ty kiến trúc hàng đầu thế giới Foster + Partners.

Với một dự án xuất khẩu lớn này thì The One sẽ điểm sáng mới của BM Windows tại thị trường quốc tế. Được biết, BM Windows là nhà thầu cung cấp giải pháp tổng thể về mặt dựng và nhôm kính cho công trình, từ tư vấn thiết kế, sản xuất đến thi công. BM Windows hiện có 2 nhà máy nhôm kính, façade công nghệ cao tại Hà Nội và Bình Dương với tổng công suất 2 triệu m2/năm; Hệ thống dây chuyền sản xuất tự động của Đức.



The One có vị trí tại giao điểm nổi tiếng của Canada, Yonge và Bloor, ngay trung tâm thành phố Toronto.

BM Windows đã xuất khẩu sang Australia, Cambodia, New Zealand, Myanmar, Canada… cũng như thi công trên 550 dự án trong nước và quốc tế. Tình hình kinh doanh tăng trưởng nhờ công ty liên tục trúng thầu các dự án quy mô trong nước. Một số dự án nổi bật với quy mô lớn đang được triển khai phải kể đến The Global City, The Opera Residence, The Sun Tower, The Nexus, Lotte Mall Hà Nội, Thủ Thiêm Zeit River, De La Sol... Trong đó, dự án The Sun của BM Windows đang triển khai ngay tại trung tâm Sài Gòn vừa được thi công những panel đầu tiên, dự án The Opera Residence cũng đã tạo được dấu ấn lớn ngay khu vực Thủ Thiêm, Sài Gòn…



BM Windows cũng vừa thi công những panel đầu tiên của dự án The Sun Tower cao 55 tầng tại trung tâm Sài Gòn.

Từ những công trình đẳng cấp trong nước đến các dự án biểu tượng quốc tế ngày càng khẳng định được những bước tiến ấn tượng của BM Windows hiện nay.