BMW 5 Series dọn kho giảm giá mạnh tại đại lý: Bản 'full' dưới 2 tỷ đồng, rẻ hơn ban đầu 1,3 tỷ nhưng phải đánh đổi một đời

Theo thông tin từ một số tư vấn bán hàng đại lý, phiên bản BMW 530i M Sport thế hệ trước đang được chào bán với mức giá chỉ hơn 1,9 tỷ đồng. So với mức niêm yết gần 3,3 tỷ đồng ở thời điểm ra mắt, giá bán hiện tại thấp hơn khoảng 1,3 tỷ đồng.

Đánh đổi lại, người phải chấp nhận xe thuộc đời cũ và có năm sản xuất (VIN) 2022. Tuy nhiên, đây vẫn là những chiếc xe mới 100%, chưa qua sử dụng và hưởng đầy đủ chính sách bảo hành chính hãng từ nhà phân phối.

Những chiếc BMW 5 Series thế hệ trước còn tồn tại đại lý đang được bán dọn kho. Ảnh: Đại lý

Bên cạnh yếu tố đời xe, sự khác biệt lớn về diện mạo giữa hai thế hệ cũng là điều người mua cần cân nhắc. Thế hệ mới sở hữu phom dáng phá cách và ứng dụng nhiều đường nét góc cạnh, hiện đại hơn. Việc lựa chọn những chiếc xe "dọn kho" đồng nghĩa với việc người mua phải đánh đổi xu hướng thiết kế mới nhất, song trên thực tế, vẫn có một tệp khách hàng riêng ưa chuộng kiểu dáng của thế hệ cũ.

Thiết kế 2 thế hệ có khác biệt lớn. Ảnh: Đại lý

Dù thuộc thế hệ trước, phiên bản cao cấp nhất của dòng 5 Series vẫn sở hữu danh sách nhiều trang bị kỹ thuật cao cấp. Ngoại thất xe mang phong cách thể thao với gói M Sport và bộ phanh M Sport màu xanh. Điểm nhấn ở đầu xe là cụm đèn chiếu sáng công nghệ BMW Laserlight. Đuôi xe thiết kế bề thế với cụm đèn hậu 3D hình chữ L đi cùng bộ ống xả kép hình thang. Mâm xe có kích thước 19 inch.

Bản M Sport có gói ngoại hình thể thao. Ảnh: Đại lý

Khoang cabin của BMW 530i M Sport có ghế ngồi bọc da Dakota, tích hợp chức năng sưởi và làm mát cho hàng ghế trước. Xe được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, màn hình Live Cockpit Professional, hệ điều hành BMW 7.0 và dàn âm thanh vòm Harman Kardon 16 loa công suất 600W. Tiện ích đi kèm còn có điều hòa tự động 4 vùng độc lập và hệ thống tạo hương thơm.

Bên trong thế hệ trước vẫn là nhiều trang bị tiện nghi cao cấp. Ảnh: Đại lý

Về vận hành, xe sử dụng động cơ mã B48 dung tích 2.0L I4 TwinPower Turbo, sản sinh công suất 252 mã lực, kết hợp hộp số tự động Steptronic 8 cấp. Phiên bản này sở hữu hệ thống treo thích ứng, cho phép tự động điều chỉnh độ cứng mềm theo điều kiện mặt đường hoặc thay đổi theo chế độ lái.

Công nghệ hỗ trợ người lái gồm hệ thống camera 360 độ hiển thị hình ảnh 3D giả lập, hệ thống Hỗ trợ đỗ xe tích hợp thêm chức năng Hỗ trợ lùi xe tự động theo vệt bánh cũ. So với thế hệ mới, 5 Series này chưa có ADAS.