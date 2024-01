BMW chữa say xe bằng màn hình: 'Tốn' cảm biến và màn hình, ngồi trong cabin kín mà như mui trần

Say xe là cảm giác buồn nôn, chóng mặt do chuyển động của các phương tiện như ô tô do tín hiệu từ các cơ quan cảm giác xung đột với nhau.



Chứng say xe có thể xuất hiện ở bất kỳ ai, và có thể xuất hiện nhiều hơn khi xe tự lái phổ biến. Ảnh minh họa được tạo bởi AI

Hồ sơ của BMW giải thích màn hình gắn trên trần Theatre Screen có thể giúp ngăn ngừa say xe. Màn hình này sẽ hiển thị hình ảnh phù hợp với chuyển động của ô tô. Hình ảnh này có thể ở dạng chế độ "cửa sổ trời toàn cảnh", tức chiếu hình ảnh bầu trời, cây cối trên đường, hoặc hình ảnh mô phỏng, chẳng hạn cảnh núi non, đại dương. Dù là hình ảnh gì cũng đều đồng điệu với chuyển động của xe, qua đó giảm các tín hiệu xung đột.

Để đảm bảo hình ảnh hiển thị phù hợp với chuyển động của ô tô, BMW sẽ sử dụng các cảm biến, camera, GPS, cảm biến gia tốc và con quay hồi chuyển. Camera sẽ ghi lại hình ảnh bên ngoài ô tô. GPS xác định vị trí và hướng ô tô. Còn cảm biến gia tốc và con quay hồi chuyển đo chuyển động của xe.

Công nghệ chống say xe có thể không đến quá sớm, nhưng không loại trừ khả năng xuất hiện trên những mẫu cao cấp như 7-Series vốn đã có màn hình trần Theatre Screen. Ảnh: BMW, Carbuzz

Hệ thống này vẫn đang trong giai đoạn cấp bằng sáng chế, nhưng có tiềm năng trở thành giải pháp hiệu quả cho những người dễ say xe.

Công nghệ của BMW càng quan trọng trong thời đại xe tự lái. Xe tự lái cấp độ 3 nghĩa là sẽ có những khoảng thời gian nhất định, con người buông tay khỏi vô lăng. Khi ô tô tự xử lý, con người ở trong trạng thái "thụ động" hơn, do đó, xung đột giữa đầu vào tiền đình và thị giác, mất khả năng đoán trước hướng chuyển động và thiếu khả năng kiểm soát hướng chuyển động sẽ tăng lên.

Màn hình ứng dụng công nghệ mới sẽ được bố trí ở những góc nhìn phù hợp để hạn chế sự xung đột này ở mức cao nhất. Về cơ bản, hành khách sẽ cảm giác như ngồi trong xe mui trần, giúp giảm sự nhầm lẫn trong não do vấn đề chuyển động gây ra.

Công nghệ mới có thể sẽ được triển khai khi xe tự lái trở nên phổ biến. Tuy nhiên, cũng có thể công nghệ này sẽ xuất hiện trên các mẫu ô tô hiện đại được trang bị Theatre Screen như BMW 7-Series.