Bỏ 9 tỷ mua nhà phố tại Hà Nội, 8 năm sau giá tăng 11 tỷ, nhà đầu tư tiếc nuối: “Nếu thời đó mua 3 căn shophouse vùng ven, giờ tôi lời hơn 30 tỷ"

Đến thời điểm hiện tại, nhà đầu tư N.A.M (Hà Nội) vẫn còn tiếc nuối bởi quyết định xuống tiền vào bất động sản năm xưa. Thừa nhận với kinh nghiệm non nớt, chưa có tầm nhìn xa rộng, cũng như đánh giá rõ ràng về các sản phẩm bất động sản, nằm ở từng khu vực khiến cho anh N.A.M gặp phải sai lầm.

Cụ thể, anh N.A.M chia sẻ, năm 2015, anh được môi giới chào bán căn nhà phố tại đường Tố Hữu (Hà Đông) với mức giá 9 tỷ đồng. Theo như môi giới quảng cáo, không chỉ hưởng tiềm năng tăng giá mạnh trong tương lai do nhà phố nằm trên trục đường huyết mạch đồng thời còn dễ dàng cho thuê kinh doanh.

Thời điểm đó, anh N.A.M tự đánh giá, hạ tầng khu vực Hà Đông sẽ thay đổi đáng kể do có tuyến bus nhanh BRT, cũng như nhận thấy một số dự án đang xây dựng như Galaxy, HimLam Vạn Phúc, The Terra An Hưng… Nhà đầu tư này tin rằng, giá nhà phố sẽ tăng cũng như rất dễ dàng cho thuê.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thiện, nhà đầu tư N.A.M cho thuê lại với giá chỉ từ 20-50 triệu đồng/tháng. Giai đoạn cao điểm 2018-trước dịch, giá cho thuê mỗi tháng dao động 40-50 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, ở thời điểm dịch bệnh, nhà đầu tư N.A.M chấp nhận bỏ trống căn nhà phố trong thời gian dài. Đến hiện tại, mức giá cho thuê chỉ khoảng 25- 30 triệu đồng/tháng.

“Hiện tại, căn nhà phố tôi mua chỉ rao bán thu về khoảng 11 tỷ đồng. Do thời hạn sở hữu của nhà phố chỉ 50 năm nên giá rẻ”, anh N.A.M cho biết.

Cũng theo nhà đầu tư này chia sẻ, thời điểm năm 2015, anh được môi giới tư vấn xuống tiền vào căn nhà phố tại Khu đô thị Ecopark, Hưng Yên.

Cuối năm 2015, giá căn shophouse tại phố Thuỷ Nguyên chỉ khoảng 2,8-3 tỷ đồng/căn. “Tôi không mua vì nghĩ tận Hưng Yên khá xa”.

Căn shophouse tại phố Thuỷ Nguyên (Khu đô thị Ecopark) đang có mức giá dao động 15-18 tỷ đồng, thậm chí một số căn tăng lên tới 20-25 tỷ đồng. Ảnh: Hải Nam

Quyết định này khiến anh M. tiếc nuối. Bởi theo anh M., đến hiện tại giá shophouse này đã dao động 15-18 tỷ đồng/căn. Thậm chí, một số căn nằm sát về phía khu chung cư Westbay còn sở hữu mức giá từ 20-25 tỷ đồng. “Các căn shophouse này đều có sổ đỏ đầy đủ. So thời điểm năm 2015, giá tăng thấp nhất gấp 3 lần. Chủ một số căn shophouse còn không muốn bán do hiện đang kinh doanh bán hàng rất tốt”.

Nhà đầu tư này cho hay: “Nếu như năm 2015, tôi bỏ 9 tỷ đồng mua căn shophouse ở Hà Nội bằng 3 căn shophouse tại Hưng Yên thì hiện tại, tôi đã lời trung bình mỗi căn khoảng 12-15 tỷ đồng. Với 3 căn, tôi lãi hơn 30 chục tỷ đồng. Hay cho thuê trung bình mỗi căn 20-25 triệu đồng/tháng, tôi đã thu về 60-75 triệu đồng”.

Song anh M. thừa nhận, “trong đầu tư không có “nếu như”, tôi chỉ đặt so sánh như vậy để thấy mình từng có quyết định xuống tiền, nhưng không tạo ra lợi nhuận tối ưu”.

Khu biệt thự Marina tại khu đô thị Ecopark. Ảnh: Hải Nam

Anh Mạnh Khanh, một môi giới tại Hà Nội cho biết, nhiều bất động sản tăng giá bằng lần chỉ trong thời gian 3-5 năm. Đơn cử như ở Khu đô thị Ecopark, giá căn biệt thự Marina năm 2018 được chào 18 tỷ đồng. Đến hiện tại, giá căn biệt thự dao động 30 tỷ đồng. Thời điểm sốt nóng, giá căn biệt thự lên tới 35 tỷ đồng. Mặt bằng chung loại hình nhà phố đều tăng gấp 3,4 lần.

"Loại hình nhà phố ở Hà Nội, nếu có thời hạn sở hữu lâu dài, trong vòng 5 năm, mức giá tăng gấp 2 là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Chỉ đơn cử trong thời gian 2020-2022, giá căn shophouse cuối đường Tố Hữu Hà Đông khi chào bán là 13 tỷ đồng, đến năm 2022 tăng lên tới 17 tỷ đồng. Mức giá sẽ tăng nhẹ nếu shophouse chỉ có thời hạn sỡ hữu nhất định", anh Khang chia sẻ thêm.