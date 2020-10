Bộ Công an: Sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung "bình thường trong điều kiện mới"

Ông Tô Ân Xô cho biết: "Theo báo cáo của cơ quan điều tra, chúng tôi được biết là tình trạng sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung hiện nay là bình thường trong điều kiện mới. Vụ ông Chung sẽ tiếp tục mở rộng điều tra. Chúng tôi đã thông tin là cơ quan điều tra và Chính phủ cũng thông tin là ông Chung có liên quan đến 3 vụ án. Hiện tại mới một vụ, các vụ tiếp theo cơ quan điều tra sẽ tiếp tục tiến hành nếu như khẳng định được trong thời gian tới".

"Nhiều phóng viên quan tâm đến việc luật sư hay gia đình ông Chung đề cập tới đơn bảo lãnh, để thay đổi biện pháp ngăn chặn, thì cơ quan an ninh điều tra cũng đã nhận được đơn này, đang xem xét. Nhưng qua trao đổi với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, tội danh chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước có tính chất rất nghiêm trọng. Do yêu cầu điều tra vụ án, trước hết chưa giải quyết yêu cầu liên quan đến biện pháp ngăn chặn. Cơ quan an ninh điều tra cũng phối hợp cơ quan y tế cũng đang phối hợp trong việc khám, chữa bệnh cho bị can Nguyễn Đức Chung trong trại tạm giam" - ông Xô thông tin.

Trước đó, gia đình ông Nguyễn Đức Chung có làm thủ tục xin cho ông được tại ngoại hầu tra để điều trị bệnh ung thư.

Tại Quyết định 1476/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đức Chung, do có hành vi vi phạm pháp luật.