Bộ Công an thêm 5 nhiệm vụ, bỏ công an cấp huyện: Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ được sắp xếp thế nào?

Sáng 28/2, tại Họp báo triển khai quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công an, nhiều vấn đề đã được giải đáp, làm rõ.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Bộ Công an

Bắt đầu từ 1/3/2025, Bộ Công an sẽ tiếp nhận 5 nhóm nhiệm từ các bộ, ngành, cụ thể:

(1) Quản lý nhà nước và thực hiện bảo đảm an ninh hàng không;

(2) Quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng;

(3) Quản lý nhà nước về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

(4) Quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

(5) Quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Bộ Công an đã có các quyết định giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an địa phương thực hiện đảm bảo không làm gián đoạn việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Đến nay, Bộ Công an, Công an địa phương đã hoàn thành các công việc để triển khai tổ chức bộ máy Công an địa phương theo 2 cấp tỉnh, xã, không tổ chức Công an cấp huyện và đi vào hoạt động kể từ ngày 1/3/2025.

Công an các địa phương đã sắp xếp bố trí lại hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Công an cấp huyện; quá trình sắp xếp có hàng trăm các đồng chí là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương, Trưởng, Phó Trưởng Công an cấp huyện không đủ tuổi tranh cử, hoặc không đủ tuổi công tác trọn nhiệm kỳ đã tự nguyện xin nghỉ công tác trước hạn tuổi phục vụ.

Hơn 290 đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương, Trưởng, Phó Trưởng Công an cấp huyện bố trí giữ chức vụ thấp hơn, để thuận lợi cho việc tinh gọn bộ máy.

Việc thực hiện chế độ chính sách đối với số cán bộ này được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Bộ Công an.

Đối với các đồng chí cấp trưởng, sẽ lựa chọn những đồng chí được quy hoạch Phó Giám đốc, nếu những đơn vị nào có nhu cầu bổ nhiệm thì đồng ý bổ nhiệm theo cơ cấu tại chỗ, tuỳ từng địa phương.

Những đồng chí Trưởng phòng, Trưởng huyện không đủ tuổi tham gia cấp uỷ theo quy định của Đảng, có nguyện vọng, nếu hợp lý sẽ giải quyết theo quy định, song không khuyến khích. Và sẽ sắp xếp những đồng chí còn trẻ, còn độ tuổi, còn năng lực thay thế.

Đối với những đồng chí cấp phó thì sẽ chuyển về tỉnh theo hệ lực lượng, có thể tăng thêm số cấp phó ở tỉnh nhưng Bộ Chính trị đã đồng ý vượt cơ cấu trong 5 năm.

Đối với cấp Đội, ở cấp huyện, công tác ở hệ lực lượng nào thì về cấp tỉnh ở hệ lực lượng đó. Còn cán bộ một phần về tỉnh, một phần tăng cường cho cấp xã, đảm bảo cơ cấu mỗi xã 12 đồng chí hoặc hơn, tuỳ theo tính chất địa bàn và do Giám đốc Công an tỉnh tự cân đối để sắp xếp cho phù hợp.

"Có những trường hợp nguyện vọng cá nhân mà hợp lý thì vẫn giải quyết, nhưng Bộ Công an không khuyến khích anh em xin nghỉ công tác trước", Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh thêm.