Bộ Công an thông tin về mô hình hoạt động mới sau 5 ngày chấm dứt hoạt động công an cấp quận/huyện

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: VGP

Theo đó, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết, việc tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của lực lượng Công an là 1 chủ trương rất lớn của Bộ Chính trị, của Đảng và Chính phủ, được thực hiện trong một thời gian tương đối ngắn.

Vào ngày 24/01/2025 Ban Chấp hành Trung ương ban hành Kết luận số 121-KL/TW về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, đến ngày 18/02/2025 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2025/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.

Trong thời gian gần 1 tháng, với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, sự vào cuộc của toàn bộ lực lượng Công an nhân dân với yêu cầu rất cao, đến nay Bộ Công an đã hoàn thành tốt việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn tổ chức, bộ máy.

Thực hiện Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18/02/2025 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/3/2025), Bộ Công an đã giải thể 694 Công an cấp huyện và 5.916 đội. Khi không tổ chức Công an cấp huyện, thì chức năng, nhiệm vụ của Công an cấp huyện được điều chỉnh giao cho Công an cấp tỉnh và Công an cấp xã. Trong đó các nhiệm vụ liên quan đến công tác điều tra hình sự được chuyển cho Công an cấp tỉnh, ở địa phương chỉ còn Cơ quan điều tra cấp tỉnh.

Đối với nhóm các nhiệm vụ liên quan đến giải quyết các thủ tục hành chính chủ yếu được điều chỉnh giao cho Công an cấp xã. Về công tác sắp xếp cán bộ, từng cán bộ được đánh giá kỹ lưỡng và bố trí phù hợp nhất. Tổ chức và cán bộ của lực lượng CAND đã được kiện toàn một bước nữa đảm bảo tinh – gọn – mạnh theo đúng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Sau 05 ngày hoạt động theo mô hình, tổ chức mới nhìn chung hoạt động của Công an các đơn vị, địa phương đều diễn ra ổn định, không bị gián đoạn, cơ bản không có vướng mắc. Trong những ngày qua, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an các tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra hoạt động của Công an các địa phương để kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vấn đề phát sinh.

Bộ Công an đã đẩy mạnh phân cấp cho Công an cấp xã; xây dựng tài liệu, tổ chức tập huấn, bổ sung phương tiện để đảm bảo Công an cấp xã có thể phục vụ tốt nhất cho người dân theo quy định của pháp luật. Ngày 17/02/2025, Bộ Công an đã ban hành Hướng dẫn số 08/HD-BCA-V03 về phân cấp thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến khi không tổ chức Công an cấp huyện (đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an).

Theo đó tại Công an cấp xã đủ điểu kiện có thể tiếp nhận, giải quyết tối đa 35 thủ tục hành chính/ dịch vụ công trực tuyến trong các lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh (4 thủ tục); cấp và quản lý căn cước (16 thủ tục); định danh và xác thực điện tử (01 thủ tục); quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (3 thủ tục); đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (11 thủ tục).

Thay vì phải di chuyển xa như trước đây, hiện nay người dân có thể thực hiện nhiều thủ tục hành chính ngay tại Công an cấp xã, điển hình như: (1) Đăng ký xe ô tô, xe máy chuyên dùng; (2) Cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và cho người dưới 14 tuổi; cấp tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức ; (3) Tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp thủ tục hành chính/ dịch vụ công trực tuyến ở Công an cấp xã, Bộ Công an đang chỉ đạo các cục nghiệp vụ liên quan tiếp tục nghiên cứu, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục hành chính; hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để phục vụ người dân được tốt hơn.