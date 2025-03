Bộ Công an trả lời về chế độ cho cán bộ tự nguyện xin nghỉ, giảm chức vụ để tinh gọn bộ máy

Ngày 28/2, Bộ Công an đã tổ chức họp báo về việc triển khai quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công an. Tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã lý giải những nguyên nhân kết thúc hoạt động của công an cấp huyện.

Theo Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, từ năm 2008 đến nay, qua 3 lần sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Bộ Công an đã giảm được cấp Tổng Cục, 82 đơn vị cấp Cục, gần 1.900 đơn vị cấp phòng, 694 công an cấp huyện...

Về tổ chức, bộ máy Công an địa phương được sắp xếp, tinh gọn từ 03 cấp thành 02 cấp (Công an cấp tỉnh và Công an cấp xã). Trong lần sắp xếp, tinh gọn này, tổ chức bộ máy của lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục giảm 01 Cục trực thuộc Bộ Công an (hợp nhất Cục Công nghiệp an ninh và Viện khoa học và công nghệ), 07 phòng, 694 Công an cấp huyện (tương đương cấp phòng); giảm 5.916 đội thuộc Công an cấp huyện.

Đến nay, Bộ Công an, Công an địa phương đã hoàn thành các công việc để triển khai tổ chức bộ máy Công an địa phương theo 02 cấp tỉnh, xã, không tổ chức Công an cấp huyện và đi vào hoạt động kể từ ngày 01/3/2025.

Công an các địa phương đã sắp xếp bố trí lại hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Công an cấp huyện; quá trình sắp xếp có hàng trăm các đồng chí là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương, Trưởng, Phó Trưởng Công an cấp huyện không đủ tuổi tranh cử, hoặc không đủ tuổi công tác trọn nhiệm kỳ đã tự nguyện xin nghỉ công tác trước hạn tuổi phục vụ.

Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ - Ảnh: Bộ Công an

Theo đại diện Bộ Công an cho hay, hơn 290 đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương, Trưởng, Phó Trưởng Công an cấp huyện bố trí giữ chức vụ thấp hơn, để thuận lợi cho việc tinh gọn bộ máy.

Theo Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Bộ Công an không khuyến khích cán bộ chiến sỹ nghỉ trước tuổi, nhưng cán bộ chiến sỹ xin tự nguyện nghỉ trước tuổi thì sẽ được giải quyết theo quy định.

"Nếu các đồng chí xin nghỉ, không khuyến khích nhưng hợp lý sẽ giải quyết", Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nói.

Bộ Công an cũng trả lời câu hỏi đã thực hiện những chế độ gì cho những cán bộ này, các đồng chí có được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Chính phủ tại Nghị định 178/2024/NĐ-CP không?

Theo đó, Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển cho biết, việc thực hiện chế độ chính sách đối với số cán bộ này được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Bộ Công an.

Phân tích rõ hơn về vấn đề tác động trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, Bộ Công an coi trọng công tác chính trị tư tưởng - đây là vấn đề sống còn trong lực lượng vũ trang; việc sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện theo Điều lệnh CAND, do sự chỉ đạo của cấp uỷ, thủ trưởng đơn vị.

Bộ Công an thực hiện chính sách đối với cán bộ một cách thoả đáng, hiện nằm trong tầm kiểm soát, không có dư luận xấu.

Các chính sách dành cho công an nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 31/12/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 178/2024/NĐ-CP, quy định về chính sách và chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Nghị định này đặc biệt chú trọng đến các chính sách hỗ trợ dành cho sĩ quan, hạ sĩ quan và công nhân công an nghỉ hưu trước tuổi.

Nghị định số 178/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Công an tỉnh Bình Dương công bố quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho 14 đồng chí - Ảnh: CA Bình Dương

Chính sách này áp dụng cho sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an thuộc diện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nếu tình nguyện nghỉ hưu trước tuổi theo quy định của pháp luật.

Nội dung của nghị định gồm 8 chính sách quan trọng, nổi bật trong đó là chính sách, chế độ đối với đối tượng thuộc lực lượng vũ trang trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.

Theo nghị định của Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nghỉ hưu trước tuổi trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy có tuổi đời đủ 10 năm trở xuống so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường và đủ 5 năm trở xuống so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn và đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để nghỉ hưu thì được hưởng các chế độ:

Chế độ trợ cấp hưu trí một lần cho thời gian nghỉ sớm

Trường hợp nghỉ trong thời hạn 12 tháng: nếu có tuổi đời còn từ đủ 5 năm trở xuống đến tuổi nghỉ hưu, được hưởng trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng nghỉ sớm; nếu có tuổi đời còn từ đủ 5 năm đến đủ 10 năm đến tuổi nghỉ hưu, được hưởng trợ cấp bằng 0,9 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với 60 tháng.

Trường hợp nghỉ từ tháng thứ 13 trở đi: được hưởng bằng 0,5 mức trợ cấp của trường hợp nghỉ trong 12 tháng nêu trên.

Chính sách nghỉ hưu trước tuổi

Được hưởng lương hưu và không bị trừ tỉ lệ lương hưu được hưởng trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi. Trong đó, với người còn từ đủ 2 năm đến dưới 5 năm đến tuổi nghỉ hưu thì được trợ cấp bằng 5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ sớm.

Với người còn từ đủ 5 năm đến đủ 10 năm đến tuổi nghỉ hưu thì được trợ cấp bằng 4 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu sớm.

Ngoài ra, nhóm đối tượng này còn được hưởng trợ cấp theo thời gian công tác có trên 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Trường hợp có tuổi đời còn dưới 2 năm đến tuổi nghỉ hưu quy định và có đủ thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để được hưởng lương hưu, thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ hưu trước tuổi thuộc đối tượng khen thưởng quá trình cống hiến mà còn thiếu thời gian công tác giữ chức vụ lãnh đạo tại thời điểm nghỉ hưu thì được tính thời gian nghỉ hưu sớm tương ứng với thời gian còn lại của nhiệm kỳ bầu cử hoặc thời gian bổ nhiệm của chức vụ hiện đảm nhiệm để xét khen thưởng quá trình cống hiến.

Với cán bộ, công chức, viên chức không thuộc đối tượng xét khen thưởng quá trình cống hiến thì được cấp có thẩm quyền xem xét các hình thức khen thưởng phù hợp với thành tích đạt được.