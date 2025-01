Bộ Giao thông vận tải ký Quyết định quan trọng liên quan đến sân bay đầu tiên của Bộ Công an, cách Hồ Gươm 40km

Ảnh minh họa, nguồn Internet

Ngày 16/1, Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh cho biết, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã ký Quyết định số 41/QĐ-BGTVT phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch Cảng hàng không Gia Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự án sân bay Gia Bình là công trình trọng điểm về an ninh - quốc phòng của quốc gia cũng như của Bộ Công an và của tỉnh Bắc Ninh, đây cũng là sân bay đầu tiên của Bộ Công an.

Dự án nằm tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, cách Hồ Gươm 40km, cách TP. Bắc Ninh 25km, cách TP. Bắc Giang 40km.

Tại Quyết định, Bộ GTVT yêu cầu đơn vị được giao nhiệm vụ lập quy hoạch phải tuân thủ pháp luật về quy hoạch, pháp luật về hàng không dân dụng; các tiêu chuẩn quốc gia về hàng không dân dụng và các tiêu chuẩn, khuyến cáo của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO); bảo đảm quốc phòng - an ninh, an toàn khai thác; bảo đảm tính khả thi của quy hoạch.

Các nội dung chủ yếu của nhiệm vụ lập quy hoạch gồm: Khảo sát, điều tra, thu thập các số liệu cần thiết phục vụ công tác lập quy hoạch; dự báo nhu cầu vận chuyển hàng không; quy hoạch vùng trời, đường bay, phương thức bay phục vụ khai thác sân bay.

Quy hoạch còn bao gồm: Xác định tính chất, vai trò, quy mô cảng hàng không cùng các chỉ tiêu cơ bản về đất đai cho thời kỳ quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật; đánh giá khả năng và các phương án quy hoạch Cảng, bao gồm khu bay và khu mặt đất cũng như các nội dung liên quan khác; nghiên cứu quy hoạch, bố trí các công trình để phù hợp với nhu cầu khai thác trong tương lai…

Quyết định nêu rõ, cơ quan lập Quy hoạch Cảng hàng không Gia Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là Cục Hàng không Việt Nam; nhà tài trợ sản phẩm quy hoạch là Công ty TNHH MTV Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không. Thời hạn lập Quy hoạch là 30 ngày, không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt Quy hoạch Cảng theo quy định.

Bộ GTVT giao Cục Hàng không Việt Nam rà soát, thực hiện thủ tục điều chỉnh nhiệm vụ lập quy hoạch trong trường hợp Đề án nghiên cứu hình thành Cảng hàng không Gia Bình được cấp có thẩm quyền phê duyệt có sự khác biệt so với hồ sơ nhiệm vụ lập quy hoạch; triển khai đồng thời việc lấy ý kiến, đánh giá hồ sơ quy hoạch và chủ động hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của hồ sơ quy hoạch sau khi tiếp nhận sản phẩm tài trợ.

Cục Hàng không Việt Nam được giao thực hiện thủ tục trình phê duyệt quy hoạch sau khi Cảng hàng không Gia Bình được phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc; chỉ đạo đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, UBND tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình khảo sát, lập hồ sơ quy hoạch, bảo đảm tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn.

Mục tiêu lập Quy hoạch nhằm quy hoạch, bố trí không gian hợp lý để bảo đảm phát triển Cảng hàng không Gia Bình đáp ứng hoạt động phục vụ chuyên cơ, phù hợp với nhu cầu vận tải hàng hóa, hành khách; nghiên cứu đề xuất lộ trình đầu tư phù hợp.