Bố mẹ chồng Nhật tạo bất ngờ trong đám cưới khiến con dâu Việt xúc động, thu hút 2,4 triệu lượt xem

Màn rước dâu của chú rể Shu Taro và cô dâu Minh Tâm nhận được 2,4 triệu lượt xem trên nền tảng Tiktok cùng hàng nghìn lượt "thả tim".



Tại buổi lễ vu quy diễn ra vào ngày 10/8, cả gia đình chú rể Shu Taro đã mặc trang phục kimono truyền thống của người Nhật, trong khi phía đàng gái đều mặc trang phục truyền thống của người Việt.

Gia đình Shu Taro từ Nhật Bản bay về Việt Nam

Anh Shu Taro ủng hộ mọi quyết định của chị Tâm khi bàn bạc kế hoạch đám cưới. Thậm chí chính anh cũng muốn mặc áo dài trong ngày cưới thay vì kimono. Đặc biệt toàn bộ họ hàng của anh Shu gồm 10 thành viên đã gác lại mọi công việc, từ Nhật Bản bay về tham dự lễ thành hôn của cháu trai. Đây cũng là điều khiến Minh Tâm bất ngờ.

"Nhiều người trêu vì phong cách bố chồng mình mặc kimono mà thêm thanh kiếm nữa vào là giống samurai lắm. Thường trong những ngày trọng đại như vậy, người Nhật chắc chắn chỉ mặc kimono và dắt cái quạt nhỏ theo thôi.

Điều thú vị nhất trong đám cưới của mình là sự góp mặt đầy đủ, ngay cả thành viên dù chỉ mới 1 tuổi rưỡi đã bay về tham gia đám cưới. Mọi người chuẩn bị cùng những tiết mục nhảy bí mật dành tặng tới Việt Nam.

Đó là điều xúc động nhất với mình vì gia đình chồng rất nhiệt tình, giàu tình cảm, thậm chí sẵn sàng nhảy múa trên sân khấu như vậy!", Minh Tâm bộc bạch.

Bố mẹ chú rể Shu Taro mặc kimono truyền thống

Shu Taro - hiện đang làm IT tại công ty viễn thông tại Nhật. Duyên phận khiến anh yêu và nên duyên với cô gái quê Ninh Bình trong một lần về công tác ở Việt Nam.

Năm 2021, Shu đang đi trung tâm thương mại mua sắm thì tình cờ gặp Tâm. Lúc đó vẫn đang phòng chống dịch Covid-19 nên Tâm đeo khẩu trang kín mặt, Shu đã tưởng cô là người Nhật nên tiến tới làm quen.

"Anh có mua một món đồ và chủ động muốn xin số mình để nói chuyện. Bởi vì mình không giỏi tiếng Anh cũng như tiếng Nhật nên lúc đó mình dùng hoàn toàn bằng Google dịch. Khi gặp nhau thì cũng thế, anh hỏi mình bằng tiếng Anh nhưng mình không thể trả lời được và phải dùng Google dịch cũng như ngôn ngữ cơ thể", Tâm kể.

Shu Taro quen Tâm khi về Việt Nam công tác

Những cuộc nói chuyện khiến cả hai nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết. Khi chơi cùng nhau được 4 tháng, Tâm hỏi anh Shu: "Thế hiện tại chúng ta là gì của nhau?". Nhưng Shu không thể diễn tả, chỉ nói mối quan hệ của hai đang nằm ở giữa vạch ranh giới giữa bạn thân và bạn gái.

"Lúc đó mình cũng khá buồn và nói với anh rằng thôi tôi không muốn một mối quan hệ mập mờ, chúng ta tạm thời không gặp nhau nữa. Anh khi đó mới níu lại và nói: Ok, ok, I love you", Tâm nhớ lại.

Cô dâu Minh Tâm lên kế hoạch về đám cưới trong 1 năm

Con rể Nhật đối đãi chân thành với bố vợ

Rào cản lớn nhất của cặp đôi là ngôn ngữ. Khi biết Shu chuẩn bị về nước, Tâm có suy nghĩ hay chia tay bởi cô không có đủ điều kiện theo anh sang Nhật Bản. Tuy nhiên đến tháng 10/2022, ba mẹ của Shu đã tới Việt Nam chơi. Chàng trai Nhật đã giới thiệu Minh Tâm và may mắn nhận được sự chúc phúc nhiệt tình từ ba mẹ.

Tâm sự về bố mẹ chồng, Tâm hạnh phúc khi cả hai ông bà rất hiền, luôn coi cô như con gái. Ngày Tâm sang Nhật với tư cách là bạn gái, bố mẹ Shu Taro đã nấu nướng, tạo trò chơi khiến cô không còn cảm giác cô đơn nơi xa xứ.

Sau đám cưới, vợ chồng Tâm đã bay về Nhật

Thế nhưng, điều khiến Tâm quyết định gửi gắm cuộc đời vào chàng trai người Nhật này là bởi anh có một trái tim nồng ấm và chân thành vô cùng. Cha của Tâm bị câm điếc bẩm sinh do ảnh hưởng từ chất độc màu da cam. Bản thân Tâm cũng trải qua nhiều cuộc tình đổ vỡ vì sự phản đối của gia đình đối phương. Họ sợ con cháu sau này sẽ bị di truyền, mắc bệnh tương tự như bố Tâm.

"Với chồng mình anh ấy không quan tâm vấn đề đó và hết mực yêu thương bố mẹ mình, các em và gia đình của mình. Đó là điều mình vô cùng trân quý", Tâm xúc động.

Được biết, sau ngày cưới, vợ chồng Tâm đã bay sang tỉnh Chiba (Nhật Bản) để tiếp tục công việc. Còn cả gia đình Shu thì vẫn đang ở Việt Nam tiếp tục đi du lịch, khám phá.

Tuy nhiên vì quá yêu mến văn hoá, cuộc sống bình yên tại Việt Nam, anh Shu dự định thời gian tới sẽ sắp xếp công việc và cùng vợ về định cư tại Việt Nam, sinh sống và làm việc lâu dài.