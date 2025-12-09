Bố mẹ lén xem camera nhiều giờ, sốc nặng vì điều lạ con trai lén lút làm

Chuyện thật như đùa

Một bé trai 8 tuổi ở Trung Quốc gần đây khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao khi âm thầm cắt sợi dây chuyền vàng của mẹ thành nhiều mảnh nhỏ rồi mang đến lớp tặng bạn như “kỷ vật”. Hơn một tháng sau sự việc mới bị phát hiện, khiến người mẹ rơi vào trạng thái nửa tức giận, nửa bật cười. Trái lại, người cha nổi nóng vì số vàng bị cắt vụn gần như không thể thu hồi, theo thông tin được cho là từ Dianshi News.

Gia đình sống tại thành phố Zaozhuang, tỉnh Sơn Đông. Bà Sun, mẹ cậu bé, cho biết trên mạng xã hội ngày 28/11 rằng câu chuyện này “nghe như bịa nhưng hoàn toàn có thật”.

Mọi việc bắt đầu khi con gái bà kể rằng bạn của anh trai khoe được tặng một miếng vàng nhỏ. Khi bị hỏi, cậu bé thú nhận rằng số vàng đến từ dây chuyền của mẹ, món quà kỷ niệm ngày cưới. Vợ chồng bà Sun sau đó phải xem lại camera trong nhà và thấy con trai lục ngăn kéo lấy dây chuyền. Trong đoạn video, cậu thử nung chảy vàng bằng bật lửa, không thành, rồi dùng kìm và thậm chí… cắn để bẻ sợi dây thành nhiều đoạn.

Ban đầu, cậu bé dùng bật lửa để cố gắng làm tan chảy chiếc vòng cổ vàng, sau đó trực tiếp cắn nát. Ảnh: QQ.com

Cậu bé không nhớ đã tặng bao nhiêu bạn và cũng không biết những mảnh còn lại ở đâu. Cuối cùng, cha mẹ chỉ thu được một phần rất nhỏ. Khi được hỏi có biết giá trị của vàng hay không, cậu đáp rằng “không”.

Theo thông tin được nêu trong bài, giá vàng trang sức tại Trung Quốc khoảng 1.200 NDT/gram, còn sợi dây chuyền nặng khoảng 8 gram.

Câu chuyện lan rộng trên mạng và thu hút nhiều bình luận hài hước, như lời nhắc “phải dạy nghiêm, không mai mốt lại mang cả cái nhà đi biếu”.

Sau khi xem lại đoạn phim giám sát, bố mẹ cậu bé chỉ có thể lấy lại được một phần nhỏ của chiếc vòng cổ. Ảnh: QQ.com

Không phải trường hợp duy nhất

Trẻ con vốn hiếu động và vô tư, nhưng đôi lúc sự vô tư ấy lại gây ra những rắc rối không ai ngờ tới. Trước đó, mạng xã hội Trung Quốc cũng từng lan truyền câu chuyện về một cậu bé họ hàng đến chơi nhà người quen… và chỉ trong nửa ngày đã khiến gia chủ “xanh mặt” vì thiệt hại nặng nề.

Theo chia sẻ của cô con gái trong gia đình bị thiệt hại, đứa trẻ vừa tới đã chăm chú quan sát những món đồ đắt tiền trong phòng khách. Khi nhìn thấy mô hình Labubu mới được mua, cậu bé đòi bằng được nhưng bị từ chối. Không được đáp ứng, đứa trẻ lập tức khóc lóc, gào thét khiến cả nhà rối tung.

Cơn giận bộc phát vượt ngoài kiểm soát. Cậu bé vớ chiếc điều khiển TV gần đó ném thẳng lên trần nhà, làm vỡ lớp trang trí trần trị giá khoảng 100.000 NDT (hơn 370 triệu đồng). Chưa dừng lại ở đó, cú va đập mạnh khiến chiếc đèn chùm pha lê Ý phía dưới cũng rơi vỡ, các mảnh thủy tinh văng khắp phòng. Giá trị của chiếc đèn được cho là khoảng 300.000 NDT (hơn 1,1 tỷ đồng).

Một buổi chơi bình thường của trẻ họ hàng biến thành thảm họa khi đồ đắt tiền bị phá hỏng, khiến chủ nhà và dân mạng sững sờ.

Khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi, nhiều người bày tỏ sự bức xúc, cho rằng đây là ví dụ điển hình của tình trạng một số trẻ nhỏ thiếu giới hạn và không được dạy cách kiểm soát hành vi.

Thay vì sự đáng yêu, kiểu “hồn nhiên đến mức khó tin” này lại trở thành nỗi sợ với người lớn. Nhiều ý kiến cũng chỉ ra trách nhiệm thuộc về phụ huynh, khi để con thoải mái nghịch phá trong không gian đầy đồ vật giá trị, dẫn đến hậu quả không thể lường trước.

Một số bình luận của dân tình:

- Trẻ con thì ai cũng biết là hồn nhiên, nhưng nhìn cảnh này thật sự phải “ngã ngửa” luôn.

- Chủ nhà chắc xanh mặt luôn, vừa tiếc của vừa sợ rầy la. Trẻ con mà, đâu biết gì đâu.

- Đây là lời cảnh báo rõ ràng cho các gia đình có trẻ nhỏ. Đồ quý thì phải cất kỹ, còn phụ huynh thì phải để mắt sát sao. Đừng nghĩ chỉ nửa ngày chơi mà sẽ không có chuyện gì, vì tai nạn có thể xảy ra trong tích tắc

- Sao phụ huynh không để mắt kỹ hơn vậy? Trẻ con hồn nhiên là đúng, nhưng cũng phải có giới hạn chứ!

- Nhìn cảnh này mới thấy việc giám sát con cái quan trọng đến mức nào, không thể thả cho tự do chơi thoải mái đâu.

