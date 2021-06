Bộ Ngoại giao lên tiếng việc tờ New York Times nói "Việt Nam hết may mắn trong chống dịch"

Trước đó, ngày 2/6, trang New York Times đã có bài báo về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam, trong đó có đoạn nhấn mạnh rằng “Việt Nam từng tự hào đã ngăn chặn thành công dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, may mắn của quốc gia này có thể đã hết khi phải đối mặt với đợt bùng phát dịch tại TP.HCM và sự xuất hiện của biến thể virus mới”.

Tại họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định việc nói Việt Nam may mắn trong phòng chống dịch bệnh là “hoàn toàn không khách quan”.

“Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa sự lây lan dịch bệnh, vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội, Việt Nam đã có những quyết sách, chiến lược, chỉ đạo sáng tạo, quyết liệt từ Trung ương đến địa phương”, bà Hằng cho biết.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Chính phủ Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp kịp thời quyết liệt, trong đó có những biện pháp lần đầu được áp dụng trong công tác phòng chống dịch, như ngăn chặn sự lây lan từ bên ngoài bằng cách hạn chế nhập cảnh, cách ly tập trung toàn bộ người từ nước ngoài vào Việt Nam, tổ chức khoanh vùng, dập dịch, truy vết người tiếp xúc với nguồn bệnh trong phạm vi phù hợp, kiểm soát chặt chẽ người bên trong các khu vực phong tỏa, cách ly những người lây nhiễm và tiếp xúc gần một cách hiệu quả.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh trong bối cảnh bình thường mới, Bộ Y tế đã đưa ra những thông điệp 5K, gần đây nhất là 5K + vaccine, để kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng thực hiện, chung sống an toàn với đại dịch. Việt Nam cũng tích cực nghiên cứu áp dụng công nghệ truy vết xét nghiệm, nâng cao kết quả phòng chống dịch bệnh.

Xe phun thuốc khử trùng tại Tp.HCM ngày 1/6 - Ảnh: Reuters

Bà Hằng khẳng định, với quyết tâm chống dịch của toàn hệ thống chính trị, của người dân và đặc biệt là của lực lượng tuyến đầu chống dịch, Việt Nam đã vượt qua 3 đợt bùng phát dịch bệnh. Đồng thời, phát huy những kinh nghiệm thành công trong việc đối phó với các đợt bùng phát dịch bệnh trước, cùng với sự hiểu biết và năng lực ngày càng cao của đội ngũ của nhân viên y tế và năng lực xét nghiệm, Việt Nam cũng đang từng bước kiểm soát được đợt bùng phát thứ 4, đồng thời cũng đảm bảo đời sống, sản xuất của người dân.



Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết hiện nay, Việt Nam đang tích cực nhanh chóng triển khai một cách nhanh chóng và hiệu quả chiến lược vaccine và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm vaccine trên phạm vi cả nước theo lộ trình phù hợp, khoa học và hiệu quả để tiến tới đạt miễn dịch cộng đồng.

"Những kết quả trong công tác phòng chống dịch của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế, WHO và nhiều quốc gia ghi nhận, đánh giá cao. Dư luận, báo chí, kể cả báo chí Mỹ, cũng gọi Việt Nam là hình mẫu chống dịch", người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định.

Trước đó, một số tổ chức cũng lên tiếng phản đối phát ngôn trên của tờ New York Times. Ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam khẳng định bài báo “hoàn toàn sai khi nói Việt Nam hết may mắn bởi vì không có sự may mắn nào ở đây cả”. Ông Malhotra cho rằng Việt Nam duy trì được số lượng ca nhiễm thấp nhờ Chính phủ đã sớm có chiến lược phòng chống dịch bài bản ngay từ đầu.

Đồng tình với quan điểm này của ông Malhotra, bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cũng nhấn mạnh những kết quả mà Việt Nam đạt được không phải nhờ sự may mắn mà là nhờ những chính sách và hành động cụ thể.

Theo tin từ Bộ Y tế, tính tới trưa ngày 24/6, Việt Nam ghi nhận thêm 127 ca mắc Covid-19 tại 7 tỉnh, thành phố, riêng Tp.HCM có 75 trường hợp. Đến nay, Việt Nam có tổng số 14.116 ca nhiễm.