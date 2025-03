Bổ nhiệm 13 Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội chủ trì buổi lễ.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, từ ngày 1/3, Công an TP Hà Nội đã chấm dứt hoạt động của các cơ quan CSĐT Công an cấp huyện.

Trước khi triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới, Công an thành phố đã tổ chức đánh giá đối với hơn 80 đồng chí là Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp huyện và lãnh đạo các Phòng Cảnh sát điều tra để đề xuất với Bộ Công an xem xét, bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, sau khi triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới từ ngày 1/3.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố. Đồng thời khẳng định, 13 đồng chí được bổ nhiệm đều là những cán bộ chỉ huy có trình độ, năng lực, kinh nghiệm về công tác điều tra xử lý tội phạm, nắm chắc các quy định của pháp luật và có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động điều tra.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu, các Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra phải chủ động, đổi mới, sáng tạo trong công tác; chỉ đạo việc phân công lại Phó Thủ trưởng, điều tra viên và thống kê, kiểm tra ngay hồ sơ các vụ án, vụ việc đang giải quyết; khẩn trương kiểm tra, thống kê hồ sơ các vụ án, vụ việc sắp hết hạn điều tra để chỉ đạo thực hiện không để các hoạt động tố tụng bị gián đoạn, ngắt quãng.

Nghiên cứu các thông tư, hướng dẫn, quy định mới của liên ngành Tư pháp Trung ương và Bộ Công an về công tác điều tra xử lý tội phạm để chỉ đạo, hướng dẫn Điều tra viên, cán bộ điều tra thực hiện cho đúng. Đồng thời tham gia xây dựng các quy chế, quy trình công tác, các hướng dẫn mới về nghiệp vụ điều tra của Công an thành phố; chủ động phát hiện những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các quy định của pháp luật vào thực tiễn.

Phối hợp với các đồng chí Phó Trưởng phòng phụ trách địa bàn và Trưởng Công an cấp xã trong việc chỉ đạo công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra vụ án hình sự, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đánh trúng, đánh mạnh, triệt phá ổ nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm công khai, lộng hành gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân.

Bên cạnh đó là bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu công tác năm theo hệ lực lượng để theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện, nhất là các chỉ tiêu khó thực hiện, kéo giảm số vụ án, vụ việc tạm đình chỉ; tăng cường công tác chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm trong hoạt động tố tụng; không để trở thành vi phạm có tính phổ biến, kéo dài qua các năm.

“Tập trung xây dựng quan hệ phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi với các ngành nội chính để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc lãnh đạo chỉ đạo hoạt động điều tra. Đồng thời phải chủ động xin ý kiến của Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp trên để đánh giá, áp dụng các biện pháp điều tra tố tụng đúng quy định của pháp luật” – Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Thượng tá Trần Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Thượng tá Trần Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã nghiêm túc tiếp thu lĩnh hội ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố và cam kết quyết tâm khắc phục khó khăn, cùng tập thể lãnh đạo đơn vị đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó là phối hợp với các phòng chức năng tham mưu với Ban Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố các giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng công tác chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra; xây dựng lực lượng Cảnh sát điều tra Công an thành phố ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.