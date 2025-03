Bổ nhiệm Phó Giám đốc công an ở 6 tỉnh

Sáng 7/3, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bổ nhiệm Thượng tá Khoàng Văn Thương – Chánh Văn Phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Thượng tá Khoàng Văn Thương sinh năm 1972, tại xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có 34 năm công tác tại Công an Lai Châu, kinh qua nhiều lĩnh vực công tác quan trọng.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Viết Giang - Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu trao quyết định bổ nhiệm cho tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Khoàng Văn Thương. Ảnh Công an tỉnh Lai Châu.

Cùng ngày, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bổ nhiệm Thượng tá Bùi Quang Khoa, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Bùi Quang Khoa giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Theo báo Nhân Dân , Thượng tá Bùi Quang Khoa sinh năm 1976; quê quán: xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ; trước khi được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Thượng tá Bùi Quang Khoa từng đảm nhiệm các chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường và Trưởng Công an thành phố Việt Trì.

Ngày 7/3, Công an tỉnh Bến Tre tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Trương Sơn Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre , đã trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre .

Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh sinh năm 1979, quê quán: xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác, như: Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra; Lãnh đạo Phòng Công tác chính trị, Phòng Công tác đảng và công tác quần chúng; Phó Trưởng Công an huyện Mỏ Cày Bắc; Trưởng Công an huyện Giồng Trôm, Trưởng Phòng Tham mưu.

Đại tá Trương Sơn Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre trao quyết định cho tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Văn Hạnh.

Chiều 7/3, Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh, được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng bày tỏ vinh dự khi được Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên và tập thể Công an tỉnh tin tưởng giao trọng trách mới.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng khẳng định trên cương vị mới, sẽ nỗ lực học hỏi, phát huy kinh nghiệm, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 7/3, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Quang Vinh - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thế Tuấn - Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, kể từ ngày 6/3.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Thượng tá Nguyễn Thế Tuấn hứa sẽ phát huy trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cùng với tập thể Ban Thường vụ, lãnh đạo Công an tỉnh làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác công an, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Đại tá Nguyễn Quang Vinh - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang trao quyết định bổ nhiệm cho Thượng tá Nguyễn Thế Tuấn.

Trước đó vào chiều 3/3, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Nguyễn Văn Trãi - Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm có thời hạn đối với thượng tá Lê Trung Ái và thượng tá Lê Văn Thuận, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Theo báo Tây Ninh , Thượng tá Lê Văn Thuận sinh năm 1975, quê quán xã An Thạnh, huyện Bến Cầu. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, ông Thuận giữ chức Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Tây Ninh

Thượng tá Lê Trung Ái sinh năm 1979, quê quán phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, ông Lê Trung Ái làm Trưởng Công an thành phố Tây Ninh.

Cũng tại buổi lễ, thừa uỷ quyền Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã trao quyết định bổ nhiệm lại đến thời điểm đủ tuổi nghỉ chờ hưu chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh đối với Đại tá Trần Văn Luận.