Bộ phim hot nhất mạng xã hội

Bộ phim khiến fan Việt phát cuồng

Những ngày qua, mạng xã hội Việt Nam tràn ngập hình ảnh, video về hai diễn viên Hàn Quốc đình đám là IU và Park Bo Gum. Bộ đôi cùng sinh năm 1993 xuất hiện trong trang phục kiểu cũ, trông khá lấm lem, khắc khổ. Những màn đối thoại giữa họ vừa đáng thương, vừa buồn cười.

Mạng xã hội Việt tràn lan hình ảnh, video về phim mới của IU và Park Bo Gum .

Những bài đăng với nội dung như vậy có lượng tương tác cao trên Facebook. Không chỉ thu hút từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn lượt Thích, Yêu thích và Haha, thỉnh thoảng cũng có Buồn, chúng còn trở thành chủ đề thảo luận rôm rả.

Đa phần bình luận đều tỏ ra phát cuồng với phản ứng hóa học giữa IU và Park Bo Gum. Giọng ca Good Day trông có vẻ là một cô gái ghê gớm, trong khi nam thần Reply 1988 có giao diện của chàng ngốc. Dù thường xuyên bị IU mắng, Park Bo Gum luôn nhẫn nhịn và săn sóc cô. Ngược lại, IU luôn bảo vệ Park Bo Gum khi anh bị bắt nạt.

Cư dân mạng bình luận: “Lướt được mấy đoạn cắt của phim, thấy Park Bo Gum diễn tốt thật. Quá đỉnh!”, “Xem phim thấy đúng là đàn ông lý tưởng. Vợ xả cái gì là anh dọn cái đó. Vợ hỗn là anh để cho hỗn. Cả đôi đáng yêu”, “Tôi mê kiểu thê nô (sợ và nghe lời vợ) như thế này, không thích tổng tài bá đạo”, “Cô ấy nuôi chồng từ bé, bảo vệ chồng không bị người khác bắt nạt. Em có thể mắng chồng chứ không ai được phép mắng hay đánh chồng mình đâu”, “Chồng người ta đẹp trai còn tận tụy, trung thành. Đúng là chồng trên phim, ghen tỵ thế”, “Phim này lên sóng, những phim khác chỉ còn là cái tên”, “Park Bo Gum mà kết hợp với IU thì chỉ có lụy”...

Những hình ảnh đang gây sốt mạng xã hội Việt Nam được lấy từ bộ phim truyền hình Hàn Quốc When Life Gives You Tangerines (tựa Việt: Khi cuộc đời cho bạn quả quýt ). Phim gồm 16 tập, được chia thành 4 lần lên sóng, mỗi lần 4 tập, theo thứ tự vào các ngày 7/3, 14/3, 21/3 và 28/3.

Bối cảnh chính của phim là đảo Jeju (Hàn Quốc) những năm 1950. Phim kể về Ae Sun (IU), cô gái với tính cách mạnh mẽ, thậm chí bị xem là nổi loạn. Cô ước mơ trở thành nhà thơ nhưng không thể đến trường vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó. Dù vậy, cô không cam chịu số phận, luôn tìm cách vươn lên trong cuộc sống, đặc biệt sau khi có con gái.

Đồng hành cùng Ae Sun là Gwan Sik (Park Bo Gum), thanh niên trầm lặng, ít nói nhưng kiên cường, siêng năng và luôn yêu thương Ae Sun. Anh luôn bênh vực và ủng hộ người yêu một cách vô điều kiện, bất kể những quyết định của Ae Sun có táo bạo đến đâu.

IU và Park Bo Gum bắt tay tạo thành tác phẩm gây sốt toàn cầu.

Ngay sau khi lên sóng, When Life Gives You Tangerines lập tức được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Phim không chỉ gây sốt ở Hàn Quốc hay các nước châu Á như Việt Nam, mà còn trên phạm vi toàn cầu.

Theo FlixPatrol , phim dẫn đầu bảng xếp hạng chương trình truyền hình Netflix tại 10 khu vực, bao gồm Hàn Quốc, Việt Nam, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc)... tính đến ngày 10/3. Phim cũng xếp hạng 6 trong bảng xếp hạng chương trình truyền hình toàn cầu. Bên cạnh đó, phim được trang đánh giá IMDb chấm 9,4/10 điểm.

Không chỉ là về tình yêu đôi lứa

4 tập đầu của When Life Gives You Tangerines chủ yếu xoay quanh chuyện tình thanh mai, trúc mã giữa Ae Sun và Gwan Sik. Tuy nhiên, đây không chỉ là bộ phim tình cảm lãng mạn, mà người xem còn cảm nhận được nhiều hơn thế từ mối quan hệ gia đình, tình mẫu tử, số phận người phụ nữ và cả khát vọng sống.

Trước đây, đạo diễn Kim Won Seok mô tả bộ phim là lời tri ân dành cho thế hệ cha mẹ. Tựa đề Khi cuộc đời cho bạn quả quýt được dịch từ cụm từ phương ngữ Jeju “Pokssak Sogatsuda”, có nghĩa là “Bạn đã làm việc rất chăm chỉ”.

Dòng thời gian trong phim trải dài qua nhiều thập kỷ và thế hệ con người, từ mẹ Ae Sun, đến nữ chính và con gái cô. Phim làm sáng tỏ những khó khăn mà các bậc cha mẹ phải chịu đựng sau Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), nhưng vẫn hy vọng con cái họ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nó cũng khai thác chiều sâu cảm xúc của những phụ nữ dành trọn tâm huyết chăm sóc gia đình từ khi còn trẻ, sau đó phải chịu đứng khó khăn trong hôn nhân.

Nhiều khán giả cho biết không kìm nén được nước mắt sau khi xem phim, với những bình luận như “Mắt tôi sưng lên vì khóc lên quá nhiều. Tôi nhớ đến bố mẹ mình”, “Nó khiến tôi nhận ra cuộc sống phụ nữ thời đó khó khăn đến thế nào”...

When Life Gives You Tangerines khai thác chủ đề gia đình bình thường nhẹ nhàng nhưng cũng sâu cay.

Theo The Korea Times , mặc dù có nhiều phim truyền hình đề cập đến số phận con người sau chiến tranh, ít tác phẩm tập trung vào cuộc sống của những người bình thường. Những ví dụ gần đây là Chief Detective 1958 (2024) kể về công việc của cảnh sát hay Uncle Samsik (2024) tập trung vào tình hình chính trị bất ổn, phản ánh những câu chuyện về nam giới và đen tối hơn.

“Những bộ phim như Uncle Samsik không tạo được tiếng vang rộng rãi do có tông màu u ám và tập trung vào nam giới. Trong khi đó, When Life Gives You Tangerines nổi bật với câu chuyện ấm áp, lạc quan có thể được mọi thế hệ đón nhận”, Kim Heon Sik, giáo sư Khoa học Xã hội tại Đại học Jungwon (tỉnh Chungcheong, Hàn Quốc), đánh giá.

Bộ phim cũng tách biệt khỏi xu hướng thịnh hành. Hầu hết phim truyền hình của đài truyền hình lớn vẫn xoay quanh các gia đình tài phiệt (chaebol) hoặc chuyên gia ưu tú, trong khi các nền tảng phát trực tuyến lại tràn ngập thể loại bạo lực và khiêu khích.

Ngược lại, When Life Gives You Tangerines mang bầu không khí nhẹ nhàng, hài hước, khám phá những trải nghiệm thường ngày của cha mẹ và con cái bình thường.

Đây là cách khai thác quen thuộc của biên kịch Im Sang Chun. Ông từng thành công với Fight for My Way (Đời tôi hạng bét, 2017), xoay quanh những người trẻ không có bằng cấp, và When the Camellia Blooms (Khi hoa trà nở, 2019), câu chuyện về một bà mẹ đơn thân tốt bụng và mạnh mẽ.

“Nhiều bộ phim truyền hình gần đây chứa đầy những câu chuyện về các gia đình chaebol tách biệt khỏi thực tế của những người bình thường. Các tác phẩm của Im Sang Chun gây được tiếng vang vì chúng loại bỏ các yếu tố nhân tạo và miêu tả những thách thức trong cuộc sống thực theo cách kịch tính nhưng dễ đồng cảm”, Yoon Seok Jin, giáo sư Văn học Hàn Quốc tại Đại học Quốc gia Chungnam (Daejeon, Hàn Quốc), chỉ ra.