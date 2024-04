Bỏ qua điều này khi bật điều hoà, mùa hè gia đình sẽ lãng phí cả trăm ngàn tiền điện: Chi tiết rất nhỏ!

Mùa hè đến kèm theo kiểu thời tiết nắng nóng, oi bức cũng là lúc nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát của các gia đình đồng loạt tăng cao. Bên cạnh quạt điện thổi ra gió mát, thiết bị mang tên điều hoà cũng được ưa chuộng không kém bởi làm mát tốt hơn, nhanh hơn.



Tuy nhiên, khi sử dụng điều hoà, có một chi tiết nhỏ mà nhiều người dùng không để ý, có thể gây lãng phí điện năng và cả tiền bạc. Đồng thời nó cũng ảnh hưởng phần nào tới hiệu quả hoạt động của thiết bị - chiếc điều hoà sẽ làm mát không được nhanh. Đó chính là các khe hở ở khu vực cửa ra vào, ở vị trí dưới cửa, mặt tiếp xúc với sàn nhà.

Điều hoà sẽ hoạt động hiệu quả nhất trong một không gian kín tương đối. Nếu các khe hở ở cửa quá lớn, khí lạnh từ điều hoà sẽ thoát ra ngoài đáng kể, từ đó gây lãng phí mà không gian trong phòng lại không được làm mát tối ưu.

Các khe cửa hở có thể gây lãng phí điện năng khi dùng điều hoà (Ảnh minh hoạ)

Chính bởi vậy, nếu gia đình có chi tiết khe hở ở cửa, để tiết kiệm điện năng khi sử dụng điều hoà vào mùa hè, hãy thực hiện các phương pháp che lấp chúng lại. Hiện nay phương pháp phổ biến và giá rẻ nhất là sử dụng các thanh xốp, chiều dài hơn 90cm, độ dày từ 3-6cm. Người dùng có thể dễ dàng tìm mua trên các sàn thương mại điện tử.

Với các khe hở ở khu vực khác như cửa sổ, lỗ thông gió trong nhà, người dùng cũng nên kiểm tra để đảm bảo che, đóng kín tương đối.

Ảnh minh hoạ

Mùa hè dùng điều hoà thế nào để tiết kiệm điện?

Bên cạnh việc đảm bảo không gian được kín tương đối, dưới đây là một số lời khuyên khác từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để việc sử dụng điều hoà vào mùa hè được tiết kiệm điện.

1. Bật điều hoà ở nhiệt độ phù hợp

Nhiều gia đình có thói quen luôn bật điều hòa ở nhiệt độ thấp, nhằm mục đích làm lạnh tốt và nhanh hơn. Tuy nhiên theo các chuyên gia, việc làm này là không nên.

Khi thiết bị làm lạnh quá nhanh, công suất sẽ vô tình tăng lên, có lúc đạt tới mức cao nhất. Điều này đồng nghĩa với việc điện năng tiêu thụ sẽ lớn hơn bình thường. Bên cạnh đó, việc hoạt động với công suất cao liên tục trong thời gian dài tiềm ẩn nguy cơ khiến điều hòa quá tải, dẫn tới hỏng hóc.

Chính vì vậy, nhiệt độ lý tưởng được các chuyên gia khuyên người dùng nên chọn khi bật điều hòa, đó là duy trì ở mức trên 25 độ C. Cụ thể là khoảng 26, 28 độ C. Khi mới bật lên, có thể bật mức 23 độ C, sau đó chuyển về mức nhiệt nói trên. Mức nhiệt này không những làm mát ổn định, giúp tiết kiệm điện mà còn thân thiện hơn với sức khỏe người sử dụng.

Ảnh minh hoạ

2. Hạn chế tắt đi, bật lại điều hoà nhiều lần

Thay vì tắt đi, bật lại điều hoà nhiều lần, các gia đình hãy duy trì bật điều hoà trong thời gian vài tiếng, ở nhiệt độ ổn định. Nếu muốn điều hoà có thời gian nghỉ ngơi, hãy tham khảo chế độ hẹn giờ của thiết bị.

Việc liên tục tắt đi khởi động lại thiết bị không những không giúp tiết kiệm điện mà còn gây phản tác dụng. Nguyên nhân là bởi mỗi khi bật lại điều hòa, thiết bị cần phải hoạt động với công suất lớn hơn khoảng gấp 3 lần để khởi động máy nén và động cơ quạt, và điều chỉnh nhiệt độ như đã cài đặt một cách nhanh chóng.

Chính vì vậy có thể nói, việc tắt đi bật lại điều hòa liên tục, nhiều lần trong ngày và các hành động này diễn ra quá sát nhau sẽ gây tiêu tốn gấp 3 lần tiền điện.

Ảnh minh hoạ

3. Bật điều hoà kết hợp với quạt

Điều thứ 3 cũng là điều liên tục được EVN nhắc tới và khuyến cáo trong nhiều mùa hè, đó là: Nên sử dụng quạt kết hợp với điều hoà, đặc biệt vào những ngày nắng nóng cao điểm. Cả 2 thiết bị lúc này chỉ nên duy trì ở mức độ và tốc độ vừa phải.

Dùng quạt kết hợp với điều hoà sẽ giúp không gian được mát nhanh hơn, khí lạnh được phân bổ đều hơn. Khi không gian đã được làm mát tương đối, người dùng có thể ngưng sử dụng 1 trong 2 thiết bị.

Ảnh minh hoạ

4. Lựa chọn điều hoà tiết kiệm điện, công suất phù hợp

Hiện nay trên thị trường có nhiều loại điều hoà mang nhãn năng lượng nhiều sao hoặc mang công nghệ Inverter. Đây chính là các loại điều hoà giúp tiết kiệm điện năng nhưng vẫn đem lại hiệu quả làm mát tốt. Vì vậy các gia đình khi mua điều hoà mới vào mùa hè nên tham khảo các loại điều hoà này.

Bên cạnh đó, lựa chọn thiết bị có công suất phù hợp với không gian sử dụng cũng là yếu tố quan trọng. Cụ thể, nếu sử dụng thiết bị công suất quá lớn cho phòng quá nhỏ, sẽ vô tình gây lãng phí điện, lãng phí tiền. Còn sử dụng thiết bị công suất quá nhỏ cho phòng quá lớn sẽ khiến thiết bị hoạt động không hiệu quả.

Ảnh minh hoạ

Dưới đây là một số thông tin về các con số công suất điều hòa theo diện tích phòng mà người dùng có thể tham khảo:

- Diện tích dưới 15 mét vuông chọn điều hòa công suất 1HP ~ 9000 BTU

- Diện tích từ 15 - 20 mét vuông chọn điều hòa công suất 1.5 HP - 12.000 BTU

- Diện tích từ 20 - 30 mét vuông chọn điều hòa công suất 2 HP - 18.000 BTU

- Diện tích từ 30 - 40 mét vuông chọn điều hòa công suất 2.5 HP ~ 240.000 BTU