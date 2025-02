Bộ trưởng Giao thông chỉ đạo xử lý vụ bung khe co giãn đường cao tốc làm nhiều ô tô nổ lốp

Theo phản ánh của nhiều tài xế, hôm 6/2 có ít nhất 4 ô tô bị nổ lốp trên cao tốc QL45- Nghi Sơn, đoạn qua xã Trung Chính, huyện Nông Cống, Thanh Hóa. Nguyên nhân là do lốp xe đã cán phải thanh co giãn bị bung, bật lên mặt đường. Ngay sau đó, Khu Quản lý đường bộ 2 đã chỉ đạo vá dập tạm thời bằng cấp phối đá dăm trộn xi măng.

Nhiều ô tô bị nổ lốp trên cao tốc QL45 - Nghi Sơn do khe co giãn bị bung bật lên mặt đường. Ảnh: NVCC.

Trong công điện vừa ban hành, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường cao tốc Việt Nam tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chủ thể thực hiện quản lý bảo trì hệ thống đường bộ cao tốc ; kịp thời chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức sửa chữa, khắc phục các hư hỏng công trình bảo đảm điều kiện khai thác bình thường của hệ thống đường bộ cao tốc, tuân thủ theo quy định.

Với các tuyến đường bộ cao tốc đang trong giai đoạn bảo hành, Cục Đường bộ Việt Nam và Cục đường cao tốc phải kịp thời yêu cầu chủ đầu tư các dự án tổ chức sửa chữa, khắc phục các hư hỏng công trình (nếu có) thuộc trách nhiệm bảo hành của nhà thầu bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án.

Chủ đầu tư các dự án đường bộ cao tốc được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, trong giai đoạn bảo hành công trình phải tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, kịp thời phát hiện các tồn tại, khiếm khuyết về chất lượng công trình để yêu cầu nhà thầu sửa chữa, khắc phục theo đúng các quy định của hợp đồng.

Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, phát hiện khiếm khuyết về chất lượng công trình. Ảnh: Báo Giao thông.

Trước khi sửa chữa, khắc phục, các chủ đầu tư phải chấp thuận giải pháp sửa chữa, khắc phục bảo đảm tuân thủ theo tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án; phương án đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động trên công trường. Đồng thời quá trình sửa chữa, khắc phục, chủ đầu tư phải tổ chức giám sát chất lượng công trình, giám sát công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động trên công trường và phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý khai thác trong suốt thời gian bảo hành công trình.

Tư lệnh ngành giao thông giao Cục Quản lý đầu tư xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường cao tốc Việt Nam kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư tổ chức sửa chữa, khắc phục các hư hỏng công trình (nếu có) thuộc trách nhiệm bảo hành của nhà thầu.

Liên quan đến một số đoạn tuyến thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Cục Đường bộ Việt Nam nhận định, hiện một số đoạn tuyến cao tốc thuộc dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác từ tháng 6/2024. Tuy nhiên, quá trình khai thác trong thời gian bảo hành (24 tháng kể từ ngày bàn giao) đã phát sinh một số hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Được biết, khe co giãn là một thành phần không thể thiếu trong thi công xây dựng cầu đường, được thiết kế như các khoảng hở hẹp để chia nhỏ công trình thành các khối riêng biệt. Khe co giãn giảm thiểu nứt vỡ hoặc phá hủy cấu trúc do các tác động từ thời tiết khắc nghiệt hoặc áp lực ngoại lực.