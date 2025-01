Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên trong năm 2025

Năm 2024, thu NSNN lần đầu vượt ngưỡng 2 triệu tỉ đồng, đạt 2.037.500 tỉ đồng, bằng 119,8% (tăng khoảng 336,5 ngàn tỉ đồng) so dự toán, tăng 16,2% so năm 2023. Trong năm, đã thực hiện miễn, giảm, gia hạn khoảng 197,3 ngàn tỉ đồng tiền thuế và thu NSNN; thu từ 3 khu vực kinh tế đều vượt dự toán và tăng 10,5% so với năm 2023.