"Bộ tứ báo thủ" bị chê dở nhất: Trấn Thành đăng đàn đáp trả gây xôn xao

Từ khi ra mắt cho đến nay, phim Bộ tứ báo thủ do Trấn Thành làm đạo diễn luôn ở trong tình trạng bị drama bủa vây. Nhiều khán giả cho rằng Bộ tứ báo thủ là phim Tết dở nhất của Trấn Thành, so với Mai hay Nhà bà Nữ thì Bộ tứ báo thủ không có chiều sâu bằng.

Sự phẫn nộ của khán giả càng tăng cao khi Lê Giang gọi thẳng tên Quốc Thuận đôi co vì nam diễn viên chê một phim Tết nhạt nhẽo, vô tri, không đáng xem. Một số khán giả tràn vào trang cá nhân của Lê Giang để chỉ trích với lý do người xem bỏ tiền ra mua vé, nếu phim không hợp ý, họ có quyền chê bai. Khán giả cũng cho rằng Lê Giang là diễn viên trong phim mà đôi co với Quốc Thuận là điều chưa hợp lý.

Trấn Thành

Trước phản ứng tiêu cực từ người xem, Trấn Thành chính thức lên tiếng. Trấn Thành khoe Bộ tứ báo thủ đã bán được hơn 2 triệu vé, đồng thời bày tỏ: “Như Trấn Thành đã nói, chuyện khán giả khen hay chê 1 bộ phim, hợp gu người này, không hợp gu người kia - với Trấn Thành - là chuyện hết sức bình thường. Khán giả bỏ tiền ra mua vé xem phim thì khán giả được toàn quyền nhận xét về dịch vụ họ vừa được cung cấp.

Là một nhà làm phim, Trấn Thành luôn sẵn sàng đón nhận và lắng nghe mọi ý kiến đóng góp từ quý vị khán giả. Khen cũng nghe và cảm ơn, chê cũng nghe để rút kinh nghiệm.

Nhưng Trấn Thành chỉ mong quý vị khán giả hãy nhận xét bộ phim dưới góc nhìn khách quan và công tâm với nó một chút. Thú thật là mấy hôm nay rộ lên 1 số bài cố tình nhận xét tiêu cực về phim Trấn Thành cũng khá buồn.

Ngay từ đầu trước khi làm phim Bộ tứ báo thủ, Trấn Thành đã nói là làm phim này với style trẻ trung, nhẹ nhàng để phù hợp với nhiều thành phần khán giả trong cả gia đình để có thể đi coi phim tết vui vẻ và thoải mái. Ra rạp khỏi phải nặng đầu suy nghĩ những điều quá phức tạp hay xót xa. Đúng nghĩa 1 cái tết relax bên người thân và gia đình. Nhưng có lẽ, vì cái đô làm phim của 3 bộ phim trước làm quý vị quá ấn tượng, nên làm đô nhẹ nhẹ thì có quá nhiều phản ứng trái chiều. Trấn Thành cũng không biết phải nói làm sao.

Mong quý vị hãy xem bộ phim với tâm lý enjoy, thưởng thức 1 bộ phim đáng yêu ngày tết chứ đừng đặt nó lên bàn cân rồi so sánh, mổ xẻ nó với các tác phẩm trước, vì rõ ràng Bộ tứ báo thủ là 1 thể loại phim rom com thuần tuý, hoàn toàn khác với 3 bộ trước đây.

Dù được PR là vui banh nóc nhưng em tin Bộ tứ báo thủ đã làm tốt hơn vai trò của 1 phim hài. Nó được đầu tư rất kỹ lưỡng về thiết bị, máy móc, bối cảnh, dàn dựng, mỹ thuật, âm nhạc, âm thanh, góc quay, kịch bản, dựng phim, màu phim, thoại, lẫn coaching diễn xuất cho 3 diễn viên tân binh. Không 1 khâu nào Trấn Thành lơ là hay khinh suất.

Và quan trọng, dù là hài kịch hay chính luận, Trấn Thành vẫn muốn đề cao giá trị tư tưởng và thông điệp chủ đạo sau mỗi tác phẩm mình làm để góp phần lan truyền được năng lượng yêu thương và tích cực đến với cộng đồng và xã hội.

Nói không bằng làm! Những gì quý vị góp ý, Trấn Thành xin sâu sắc ghi nhận và sẽ làm tốt hơn ở tác phẩm tiếp theo. Mong quý vị đón nhận Bộ tứ báo thủ một cách nhẹ nhàng, khách quan và công tâm. Và chúng ta khoan vội tin vào 1 - 2 review, hãy ra rạp tự trải nghiệm nếu quý vị muốn xem nó. Vì không ai nhận xét đúng về 1 bộ phim bằng chính quý vị đâu ạ”.

Buồn thì chia sẻ dài 1 chút, chứ Trấn Thành rất hạnh phúc khi dù có nhiều dư luận trái chiều nhưng quý vị vẫn yêu, vẫn thương, vẫn xem và vẫn khiến những con số này trở thành hiện thực. Xin cảm ơn về kỷ lục mới nhất của Bộ tứ báo thủ mà chính quý vị đã tạo ra”.