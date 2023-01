Bộ tứ quý ông tuổi Mão đình đám thế giới: Tiền nhiều không đếm xuể, sự nghiệp thăng hoa nhưng chuyện đời tư không phải ai cũng may mắn được vẹn tròn

Năm 2022 đã chính thức khép lại với nhiều sự kiện đáng nhớ. Theo lịch 12 con giáp, 2023 là năm của người tuổi Mão. Từ trước đến nay, người tuổi Mão nói chung thường được đánh giá là thông minh, nhiệt tình, nhanh nhẹn nên dễ thành công ở nhiều lĩnh vực.

Trên thế giới, có không ít ngôi sao thành danh là người tuổi mèo.

1. Leo Messi

Messi sinh năm 1987. Anh được biết đến là ngôi sao trong làng bóng đá với nhiều thành tích đáng nể.

Trong vai trò đội trưởng, Lionel Messi vừa cùng với đội tuyển Argentina bước lên đỉnh vinh quang ở giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây là đỉnh cao chói lọi trong sự nghiệp và cũng là thành tích mà Messi luôn khát khao nhất.

Với những phần trình diễn ấn tượng, siêu sao sinh năm 1987 thiết lập thành tích chưa từng có trong lịch sử. 7 bàn thắng trải đều các vòng biến Messi là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở tất cả các vòng đấu World Cup, từ vòng bảng tới trận chung kết. Đây hứa hẹn sẽ là kỷ lục khó bị lật đổ của Messi, dù đã bước sang tuổi 35.

Messi và chiếc cúp danh giá. Ảnh: Eurosport

Theo Forbes, Messi có khoản thu nhập đáng kinh ngạc trên sân cỏ và luôn là một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới. Chỉ riêng mức lương ở câu lạc bộ Paris Saint-Germain (PSG), Lionel Messi kiếm được 35 triệu USD mỗi năm, tức là anh kiếm được 738.000 USD một tuần, hay 105.000 USD một ngày. Nếu tính theo giờ, siêu sao người Argentina kiếm được 8.790 USD.

Số liệu trên Celebrity Net Worth cho thấy, khối tài sản khổng lồ của Messi có thể lên tới 600 triệu USD. Còn theo Forbes, Messi kiếm được 1,15 tỷ USD trong suốt sự nghiệp cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Không chỉ có sự nghiệp lẫy lừng, cuộc sống hôn nhân của siêu sao Lionel Messi cũng khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ. Anh hiện đang sống hạnh phúc bên cô vợ "thanh mai trúc mã" Antonella Roccuzzo cùng với 3 người con trai là Mateo Messi Roccuzzo, Thiago Messi và Ciro Messi Roccuzzo.

2. David Beckham

Một cái tên khác có sức ảnh hưởng không kém đó là David Beckham. Anh sinh năm 1975 và hiện có cuộc sống viên mãn ở tuổi 48.

Nói đến David Beckham, người ta không chỉ nói đến bóng đá, đến MU, Real Madrid, đội tuyển Anh hay các quả tạt, mà còn là nói về một ngôi sao truyền thông, biểu tượng của phái mạnh, thương hiệu lừng lẫy và cuộc hôn nhân thành công.

Trong sự nghiệp của mình, cựu cầu thủ sinh năm 1975 đã chinh phục danh hiệu ở 4 quốc gia và thâu tóm hàng trăm triệu trái tim trên thế giới. Beckham có thể không sở hữu nhiều danh hiệu trên sân cỏ như Messi & Ronaldo, nhưng sự thành công của anh đã xuất hiện ở mọi nơi anh đặt dấu giày. Và đến lúc giải nghệ, anh vẫn cảm thấy thế là chưa đủ.

Gia đình trong mơ của David Beckham. Ảnh: People

Sau ngày chính thức treo giày, người ta cứ tưởng cái tên David Beckham sẽ dần chìm vào yên lặng thì ngôi sao sân cỏ đã bắt đầu cuộc chinh phục tiếp theo - với tư cách một doanh nhân. Theo truyền thông, David Beckham đã sở hữu tới ba công ty khác nhau.

David Beckham còn khiến nhiều người ghen tị vì có cuộc hôn nhân viên mãn bên vợ và các con. Trải qua hơn 20 năm chung sống, anh và Victoria vẫn luôn đồng hành cùng nhau.

Theo ước tính, danh thủ người Anh sở hữu khối tài sản lên đến 450 triệu USD. Gia đình họ cũng sở hữu nhiều tài sản trị giá hàng triệu USD, từ căn penthouse ở Miami, biệt thự tại London đến những ngôi nhà ở Dubai.

3. Brad Pitt

Đối với những người đam mê phim hành động của Hollywood, Brad Pitt là gương mặt không còn xa lạ. Nam tài tử cũng là người tuổi mèo, sinh năm 1963.

Brad Pitt đã có một hành trình dài kể từ vai diễn đầu tiên trong bộ phim hài Hunk năm 1987. Sau ba thập kỷ ghi dấu ấn ở Hollywood, nam tài tử úp mở về chuyện từ giã con đường diễn xuất.

Thành công của Brad Pitt tiếp tục được ghi dấu qua những năm 2010 - với các vai diễn trong The Departed và Inglourious Basterds. Hiện tại nam tài từ ngày nào đã gần 60 tuổi và có thể sẵn sàng rời sân khấu bất cứ lúc nào.

Quentin Tarantino - đạo diễn Once Upon a Time… in Hollywood và Inglourious Basterds - đã so sánh khí chất của nam diễn viên giống với các huyền thoại Hollywood như Paul Newman, Robert Redford và Steve McQueen.

Brad Pitt phong độ tuổi 60. Ảnh: People

Tính đến tháng 6 năm 2022, tài sản ròng của Brad Pitt ước tính khoảng 300 triệu USD. Theo Celebrity Networth, nam tài tử đã dành khoảng 1/3 tài sản của mình để đầu tư bất động sản. Anh đã chi 100 triệu USD mua khu phức hợp Los Feliz ở Los Angeles, biệt thự trên biển Santa Barbara, cơ ngơi tại New Orleans, Majorca và lâu đài Chateau Miraval...

Sự nghiệp và nhan sắc đều có thừa, song người đàn ông ấy vẫn là người đàn ông cô độc sau 2 cuộc hôn nhân.

Kể từ khi ly hôn với người vợ thứ hai - Angelina Jolie, Brad vẫn chưa thể thoát khỏi cuộc chiến giành quyền nuôi con cũng như tranh chấp tài sản chung.

4. Johnny Depp

Năm 2022 có thể nói là cột mốc ấn tượng với nam diễn viên sinh năm 1963.

Anh nổi tiếng qua loạt vai diễn trong các phim như Edward Scissorhands, Sleepy Hollow, Finding Neverland, loạt phim Cướp biển vùng Caribbean, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald,...

Sự nghiệp vẻ vang cũng mang về cho nam tài tử người Mỹ khối tài sản khổng lồ. Theo đó, chỉ tính riêng loạt phim Cướp biển vùng Caribbean, Johnny Depp đã kiếm được tổng cộng hơn 300 triệu USD. Nam tài tử được cho là sở hữu khối tài sản trị giá 400 triệu USD nhưng theo Rolling Stone, anh có đến 650 triệu USD.

Cũng theo Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness, Johnny Depp từng là tài tử kiếm nhiều tiền nhất thế giới với thu nhập hơn 75 triệu USD trong năm 2012. Để đạt được con số này, nam tài tử đã mất gần 30 năm gầy dựng danh tiếng tại Hollywood.

Johnny Depp trải qua nhiều thăng trầm. Ảnh: Marca

Khi đang ở đỉnh cao danh vọng, Depp trượt dài trong bê bối liên quan đến cuộc hôn nhân với vợ cũ Amber Heard. Trong một phiên tòa, nam tài tử nổi tiếng đã thừa nhận một cách vô cùng đau khổ: "Tôi, Johnny Depp, một người đàn ông, tôi cũng là nạn nhân của bạo lực gia đình".

Sau nhiều tháng đấu tranh, cuối cùng Johnny Depp cũng được “minh oan". Dù thắng kiện, song danh tiếng và khối tài sản của nam tài tử vẫn bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, nhờ hiệu ứng từ vụ kiện, anh lại được các nhãn hàng và nhà làm phim tìm đến.

Sau khi nam diễn viên thắng kiện vào tháng 6, Dior thậm chí còn phát sóng quảng cáo của Sauvage với sự góp mặt của Johnny Depp vào khung giờ vàng trên kênh Fox, theo TMZ.