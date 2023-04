Bỏ việc lương vài chục triệu/tháng, về quê "đi lang thang" khởi nghiệp, 8x bị gọi là "kẻ khùng"

Bỏ việc công ty lương tháng vài chục triệu về quê và hành trình hơn 10 lần chuyển nhà

Bỏ phố về quê là xu hướng mà không ít "người trẻ tiên phong" lựa chọn. Mỗi người một lý do, một mục tiêu, không phải ai cũng giống ai. Nhưng ở họ có chung một niềm tin và khát khao mãnh liệt được làm chủ công việc, cuộc sống, cùng với đó là sự kiên trì, bản lĩnh vượt qua khó khăn trong hành trình khởi nghiệp.

Giống như nhiều bạn bè khác, sau khi tốt nghiệp, anh Trần Bảo Huy (35 tuổi, quê ở Cam Ranh, Khánh Hòa) lựa chọn bám trụ lại tại thành phố Hồ Chí Minh, tìm kiếm cơ hội cho mình.

Trước khi theo con đường khởi nghiệp với nông nghiệp, anh Bảo Huy có 7 năm công tác tại Sài Gòn.

Anh đầu quân cho tập đoàn Honda, phụ trách mảng máy nông - ngư cơ. Thời điểm bắt đầu đi làm là năm 2011 - 2012, thu nhập của 8x Khánh Hòa lên đến gần 20 triệu/tháng.

Có công việc ổn định, mức lương nhiều người mơ ước. Ấy vậy mà, năm 2018, anh Bảo Huy cùng vợ đã có quyết định khiến người thân bất ngờ và không khỏi lo lắng: Nghỉ việc ở thành phố, lên Đà Lạt làm homestay.

Anh Huy chia sẻ, bản thân từ lâu đã cảm thấy không phù hợp với môi trường công ty nhiều áp lực. Cuộc sống nơi phố thị xô bồ, ồn ào khiến vợ chồng anh cảm thấy ngột ngạt. Quyết định chuyển lên Đà Lạt đến một cách khá tình cờ.

"Hồi đó ra trường mình làm ở Sài Gòn được 7 năm. Lương cũng sống dư dả. Còn vợ mình thì làm ở công ty riêng của chị gái.

Do tính chất công việc, mình rất hay đi công tác, có tháng ở nhà chỉ vài ngày. Và đi vậy thì hay kèm những bữa nhậu, tiếp khách, mà mình lại không thích nhậu nhẹt. Càng ngày mình càng sợ đi làm. Và cũng muốn bứt phá ra ngoài làm cái gì đó của riêng mình.

Thế là hai vợ chồng quyết định nghỉ việc, tìm lối đi riêng. Hai đứa vốn mê Đà Lạt, hay đi Đà Lạt chơi rồi bảo khi nào già sẽ về đây sống.

Xong nghĩ lại, cần gì phải đợi già, thế là hai vợ chồng cùng thống nhất "tiến quân" lên Đà Lạt, kinh doanh homestay" - Anh Bảo Huy nhớ lại.

Lên Đà Lạt bắt đầu một lĩnh vực mới với kinh nghiệm từ con số 0 tròn trĩnh, không mối quan hệ, không quen biết một ai, đôi vợ chồng 8x khiến người thân ngỡ ngàng, lo lắng.

Họ bám trụ tại phố núi được 3 năm. Sau đó, lại bất ngờ rẽ hướng, quyết định về quê khởi nghiệp từ nông nghiệp, bắt đầu chuỗi ngày hơn chục lần dọn nhà, "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời".

"Khởi nghiệp sướng lắm..."

Đó là chia sẻ hóm hỉnh của 8x Khánh Hòa khi nói về hành trình khởi nghiệp của mình. Dẫu từ khi rời bỏ công việc ổn định để lập nghiệp, đôi vợ chồng trẻ đã trải qua cả chục lần chuyển nhà.

Năm 2021, anh Huy chuyển nhà 6 lần. Năm 2022 dọn nhà 1 lần và năm 2023 tiếp tục dọn xưởng, dọn nhà .

Nhiều người nhận xét họ "khùng". Từ bỏ việc công ty, bỏ phố về quê bắt đầu lại từ đầu. Nhưng Trần Bảo Huy cho hay, đó là con đường mà anh chọn và sẽ kiên trì theo đuổi.

Vốn thích cuộc sống ở nông thôn vì tuổi thơ gắn liền với quê hương, làng mạc và thiên nhiên giản dị. Do đó, khi rời Đà Lạt, đôi vợ chồng 8x quyết định bắt tay vào làm nông nghiệp ở vùng nông thôn.

Cặp đôi yêu thích cuộc sống tự do, phóng khoáng ở những vùng quê

"Ai cũng kêu ở Đà Lạt sung sướng, nhàn nhã, hai vợ chồng lúc nào cũng đẹp đẽ, thơm tho thì không chịu. Giờ khởi nghiệp, đi lang thang, lúc nào trông cũng luộm thuộm, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Người ta còn bảo mình khùng khùng. Mà ngẫm lại thấy cũng khùng thật.

Lúc quyết định làm nông nghiệp, mình muốn bắt đầu ở địa phương nào nghèo thật nghèo, khổ thật khổ.

Hồi đó còn ở Đà Lạt. Mình lên mạng tìm xã, huyện nghèo nhất Lâm Đồng, để được ở gần phố núi. Nhưng kết quả là tìm ra xã Đưng K'Nơh ở trong rừng sâu, đường sá không thuận tiện cho vận chuyển hàng hoá về sau. Vậy nên cho qua.

Tìm tiếp thì thấy có huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận cũng là một trong những huyện nghèo của Việt Nam.

Ồ may quá, mình biết chỗ này. Cung đường Bác Ái đã có dịp đi qua nhiều lần, núi non trùng điệp, dân cư thưa thớt, khung cảnh đẹp say lòng.

Và ấn tượng nhất là cái tên: Bác Ái, nghe thật gần gũi. Thời tiết ở đó cũng phù hợp với cây xương rồng."

Anh Bảo Huy và vợ lại tiếp tục khăn gói đến Bác Ái, Ninh Thuận, bắt đầu chuỗi ngày khởi nghiệp với cây xương rồng Nopal.

Mong muốn của 8x quê Cam Ranh là nâng cao giá trị và đẩy mạnh kinh tế nông nghiệp của địa phương, xây dựng môi trường phát triển bền vững, tạo ra hệ sinh thái phát triển sản xuất từ nông nghiệp – dược liệu.

Đặc thù của lĩnh vực nông nghiệp là gắn liền với thời tiết, thổ nhưỡng, với nắng gió, sâu bệnh. Bản thân Bảo Huy khi khởi nghiệp với cây xương rồng ở Ninh Thuận nếm trải không ít thử thách, thất bại trả giá trên cây trồng, không dễ gì để sửa trong ngày một, ngày hai.

Dù gặp vô vàn những khó khăn trên con đường khởi nghiệp, đôi vợ chồng 8x vẫn chưa bao giờ nghĩ rằng con đường mình đi là không đúng. Điều họ quan tâm là làm được gì và giúp gì cho cộng đồng, xã hội.

Đôi vợ chồng 8x chưa bao giờ nghĩ rằng con đường mình chọn là không đúng.

"Mình đang khởi nghiệp làm thực phẩm, dược liệu từ cây xương rồng Nopal. Loại xương rồng này có thể chế biến để ăn tươi, nấu canh, xào, làm gỏi, salad... hoặc muối chua, làm nước uống. Tính chất dược tính và hàm lượng dinh dưỡng trong cây cao.

Thời gian đầu, mình kêu gọi mọi người trong vùng trồng thử nghiệm, mình chỉ tập trung chuyên tâm nghiên cứu sản xuất sản phẩm. Nhưng không ai biết về cây này nên không dám nhận lời.

Cuối cùng mình tự kiếm đất, tự trồng. Mình đang khảo sát khu vực ngoài Phú Yên, lên kế hoạch chuyển vùng nguyên liệu ra ngoài đó. Do ngoài đó hiện có nhiều bạn trồng thử nghiệm và đạt năng suất tốt vì khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp hơn.

Mình vẫn thấy bản thân hiện tại rất "sướng", tự do tự tại. Có những ngày hai vợ chồng cho phép bản thân lười biếng, nghỉ việc đi chơi hay nằm dài ở nhà. Cũng có những đợt thì "cày cuốc" trên đồng từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm là chuyện thường."

Về quê khởi nghiệp chưa bao giờ làm hành trình dễ đi, và tuyệt đối không dành cho những ai lười biếng, thích nhàn hạ. Đặc biệt, khi khởi nghiệp với nông nghiệp, bạn không phải chỉ cần biết cầm cuốc mà còn cần có vốn tri thức, kinh nghiệm thực tế.

Để có được cuộc sống yên bình, anh Bảo Huy và vợ phải đánh đổi rất nhiều. Không còn sơ mi cà vạt, váy vóc, quần là áo lượt. Không có những cuộc họp trong phòng máy lạnh, "deadline" ngập đầu. Họ khoác lên mình bộ quần áo lao động, ngày ngày "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời".

Thời gian đầu khi khởi nghiệp, thu nhập của đôi vợ chồng 8x khá bấp bênh. Bù lại, họ cảm thấy tinh thần vui vẻ, phấn chấn hơn, có thể làm chủ thời gian và công việc của mình.

Các thành viên trong gia đình có nhiều thời gian dành cho nhau hơn, được cùng lắng nghe, sẻ chia, sống trọn từng phút giây bên nhau.

Nhờ vậy mà mới đây, cặp đôi đã cùng nhau thực hiện được bộ ảnh cưới 0 đồng. Chỉ có 2 người, một chiếc máy ảnh cùng chân máy, họ rủ rê nhau vi vu lên Đà Lạt, vừa dạo chơi, vừa check-in.

Đôi vợ chồng trẻ tin rằng, với khát vọng, đam mê, tư duy đổi mới sáng tạo, thích ứng tốt với sự thay đổi, họ sẽ gặt hái được thành quả như mong đợi.

