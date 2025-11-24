Bỏ việc tại Google ĐNÁ để khởi nghiệp rượu truyền thống, CEO Rượu Làng kể chuyện: 12 tháng R&D, 3 quý đạt 100 đối tác, có mặt tại 5 sân bay và nhận giải thưởng quốc tế

Phoebe Trần là nhà sáng lập Rượu Làng - một startup về rượu truyền thống Việt Nam, ra đời năm 2024. Cô từng đưa ra quyết định táo bạo khi rời bỏ công việc quản lý kinh doanh tại Google Đông Nam Á ở Singapore để bắt đầu hành trình khởi nghiệp.

Bởi Phoebe Trần luôn tin rằng một ngày nào đó, rượu truyền thống Việt Nam có thể đứng ngang hàng với các dòng rượu quốc tế. Để theo đuổi ước mơ ấy, cô buộc phải bước ra khỏi vùng an toàn: từ môi trường công nghệ hiện đại sang một ngành mà bản thân gần như không có kinh nghiệm hay quan hệ - sản xuất rượu thủ công.

Năm 2024, cô dành trọn 12 tháng để R&D và xây dựng sản phẩm từ con số 0. Đầu năm 2025, Rượu Làng chính thức ra mắt thị trường vào dịp Tết và kết quả đạt được ngoài mong đợi, sản phẩm ra mắt thành công Tết 2025, bán hết hàng. Tới thời điểm hiện tại chỉ trong vòng 3 quý, Rượu Làng đã có hơn 100 đối tác. Ngoài ra, các sản phẩm đã có mặt tại 5 sân bay trên cả nước. Không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước, Phoebe Tran còn đưa sản phẩm ra Singapore - thị trường quốc tế đầu tiên. Sản phẩm cũng nhận được giải thưởng toàn cầu tại Mỹ, Anh, Singapore.

Chia sẻ về những bước khởi đầu gian nan vừa qua, nhà sáng lập Rượu Làng bày tỏ: “Muốn tạo ra giá trị thực sự khác biệt, đôi khi bạn phải dám bước vào con đường ít người đi - nơi mà niềm tin, sự kiên trì và mục tiêu dài hạn quan trọng hơn mọi sự chắc chắn trước mắt. Những bước đi tưởng như ‘đi vào vùng tối’ lại mang mình đến ánh sáng rõ ràng hơn về sứ mệnh và lý do mình cần phải làm điều này”.

01. Ước mơ đưa rượu Việt Nam lên bản đồ ẩm thực thế giới

Với Rượu Làng, “tăng trưởng bền vững” không chỉ là mở rộng doanh thu hay thị trường, mà là giữ trọn sứ mệnh trong từng bước phát triển. Phoebe Trần luôn tôn vinh di sản và cộng đồng, phát triển doanh nghiệp đi đôi với việc gìn giữ tri thức làng nghề, đồng hành cùng bà con và nghệ nhân để nuôi dưỡng sinh kế bền vững. Cô cũng chú trọng nâng tầm chất lượng & trách nhiệm với môi trường bởi tăng trưởng phải đi đôi với chuẩn mực quốc tế, kết hợp kỹ thuật cổ truyền với công nghệ hiện đại, đồng thời bảo vệ đất đai và nguồn nguyên liệu.

Đặc biệt, Rượu Làng theo đuổi tầm nhìn dài hạn, nghĩa là tăng trưởng bền vững là kiên định theo đuổi giấc mơ đưa rượu Việt trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu, giữ trọn linh hồn và bản sắc Việt mà không đánh đổi giá trị cốt lõi.

CEO Rượu Làng đánh giá, khả năng tăng trưởng của ngành đồ uống, đặc biệt là phân khúc rượu cao cấp, trong 3-5 năm tới là rất tích cực. Theo Statista, thị trường đồ uống Việt Nam hiện đạt khoảng 7 tỷ USD, trong đó rượu và các sản phẩm wine & spirits chiếm 580 triệu USD. Phân khúc premium hiện phần lớn do các thương hiệu quốc tế thống trị, nhưng đây cũng là cơ hội để các thương hiệu nội địa như Rượu Làng tạo nên sự khác biệt.

“Trên bình diện quốc tế, rượu truyền thống Việt Nam chưa từng được ghi danh. Ước mơ của Rượu Làng là đưa rượu Việt lên bản đồ ẩm thực thế giới, để một ngày không xa, rượu Việt có thể sánh vai cùng sake, sochu, maotai, whiskey hay rượu vang… nổi tiếng toàn cầu”.

“Nếu chỉ chọn một chỉ số để đo thành công trong 3 năm tới, tôi sẽ chọn tăng trưởng doanh thu. Đây là chỉ số tổng hợp, phản ánh cả sức hấp dẫn của sản phẩm, khả năng thâm nhập thị trường và hiệu quả chiến lược kinh doanh, đồng thời là thước đo trực tiếp cho việc thương hiệu nội địa có thực sự được thị trường đón nhận hay không”, cô nhấn mạnh.

Phoebe Trần cũng chú trọng ứng dụng công nghệ, AI hoặc mô hình kinh doanh mới nào để nâng cao hiệu quả vận hành, năng suất hoặc trải nghiệm khách hàng. Cô cùng đội ngũ của mình đã dùng Odoo để tối ưu vận hành và quản lý quy trình, đồng thời ứng dụng AI để tạo nội dung sáng tạo cho social media, vừa tiết kiệm thời gian, ngân sách, vừa nâng cao trải nghiệm khách hàng.

02.Trao quyền cho nhân sự

Trong việc quản lý nhân sự, Phoebe Trần luôn chú trọng trao quyền cho các cá nhân, bởi cô tin rằng mỗi thành viên trong đội ngũ đều có năng lực và tiềm năng riêng, và vai trò của cô là tạo môi trường, hướng dẫn và trao quyền để họ phát triển tối đa.

CEO Rượu Làng bật mí: “Hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong các tập đoàn công nghệ (IBM, Oracle, Facebook, Google) đã giúp tôi hình thành phong cách này, khi tôi chứng kiến cách những đội ngũ được trao quyền không chỉ chủ động, sáng tạo mà còn đạt hiệu quả vượt trội trong các dự án phức tạp”.

Cũng nhờ trao quyền đã giúp đội ngũ Rượu Làng vượt qua được những khủng hoảng. Phoebe Trần nhớ lại, thử thách lớn nhất của đội ngũ là ra mắt một sản phẩm tưởng chừng không có gì mới - rượu truyền thống Việt Nam nhưng nhắm đến phân khúc cao cấp.

Ban đầu, nhiều người nghi ngờ thị trường có chấp nhận một sản phẩm quen thuộc với mức giá và chất lượng cao như vậy. Để giữ vững tinh thần cho đội ngũ, nữ CEO đã trực tiếp cùng team, đi sales, gõ cửa từng quán bar, khách sạn để mời khách thử sản phẩm, đồng thời trực tiếp tham gia vào từng chi tiết, từ chọn nguyên liệu, lên men, đến xây dựng hình ảnh thương hiệu. Chính những hành động cụ thể này đã truyền cảm hứng cho cả đội, giúp mọi người tin rằng điều tưởng chừng không thể hoàn toàn có thể thực hiện được và biến thử thách thành động lực để tiến lên.

Đồng hành cùng Phoebe Trần không thể không nhắc tới những nhân sự cốt cán. Nữ CEO đã chiêu mộ Phạm Tiến Tiếp - bartender đầu tiên ở Việt Nam giành giải World Class về làm đại sứ thương hiệu cho Rượu Làng. Quá trình này kéo dài 11 tháng, khi cô còn ở Singapore, cô kết bạn và nhắn tin nhưng không nhận được phản hồi; phải cử nhân viên đi học lớp của Phạm Tiến Tiếp để tạo cơ hội kết nối. Lần đầu gặp, Tiếp thử sản phẩm và chê thẳng thừng; lần thứ hai gặp vẫn chưa mặn mà. Chỉ đến lần thứ ba, Phạm Tiến Tiếp mới đồng ý đồng hành với Rượu làng vì thấy sự bền bỉ và ước mơ thật sự nữ CEO.

“Tôi sẵn sàng đầu tư thời gian, kiên nhẫn và tạo điều kiện để tuyển và nuôi dưỡng nhân tài, tin rằng đúng người, đúng cơ hội, mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp”, Phoebe Trần bày tỏ.

Với nữ CEO, nếu chỉ được chọn một giá trị cốt lõi để bảo vệ đến cùng, đó sẽ là sự chính trực. Với cô, chính trực nghĩa là làm đúng việc, ngay cả khi không ai nhìn, và luôn trung thực với đội ngũ, khách hàng và đối tác. Giá trị này quan trọng vì nó là nền tảng để xây dựng niềm tin, và niềm tin là thứ quyết định khả năng dẫn dắt đội ngũ, phát triển thương hiệu và vượt qua mọi thử thách. Khi mọi người tin vào nhau và tin vào những gì chúng tôi tạo ra, mọi mục tiêu tưởng chừng khó khăn đều trở nên khả thi.

Trước một cơ hội kinh doanh hấp dẫn nhưng tiềm ẩn rủi ro đạo đức, “la bàn lãnh đạo” của cô luôn là sự chính trực và niềm tin vào giá trị lâu dài. Cô luôn tự hỏi: quyết định này có đúng với đội ngũ, khách hàng và thương hiệu mà chúng tôi đang xây dựng không? Nếu câu trả lời là không, cô sẵn sàng từ chối cả khi cơ hội mang lại lợi ích ngắn hạn. "Với tôi, bền vững và uy tín quan trọng hơn lợi ích tức thời, vì chỉ khi giữ vững nguyên tắc, đội ngũ mới tin tưởng, khách hàng mới trung thành, và thương hiệu mới phát triển bền lâu".

Với tư cách một nhà lãnh đạo, nữ CEO bày tỏ muốn được nhớ đến là người trao quyền, kiên nhẫn và dẫn dắt đội ngũ vượt giới hạn, biến những điều tưởng chừng không thể thành hiện thực.