Bố vợ doanh nhân của Đoàn Văn Hậu lộ diện sau chuỗi ngày "ở ẩn" MXH, ngoại hình vẫn phong độ nhất làng bóng đá

Tối 15/2, "bố vợ hot nhất làng bóng đá" - ông Doãn Thanh Sơn - bố của nàng WAG Doãn Hải My nhận về sự quan tâm khi xuất hiện trở lại trên mạng xã hội sau thời gian dài "ở ẩn". Ông đăng bức ảnh diện vest lịch lãm, mái tóc lãng tử, đeo kính tri thức, tay đeo đồng hồ hàng hiệu, chăm chú chọn gậy đánh golf. Bố vợ Đoàn Văn Hậu vẫn giữ được vẻ ngoài phong độ của một doanh nhân thành đạt như cách ông từng gây sốt trong đám cưới con gái với cầu thủ nổi tiếng nhất Thái Bình.

Từ đám cưới Văn Hậu và Hải My kết hôn, những người thân trong gia đình cô dâu Hải My cũng trở nên nổi tiếng hơn. Người ta cũng "soi" ra, ông Doãn Thanh Sơn - bố vợ Văn Hậu từng là cái tên đình đám ở Hà thành, thời trẻ sôi nổi và khá nổi tiếng trong giới Hiphop đời đầu với nickname Sơn Break, cùng thời với Việt Max, Hà Lê,... - những người đặt nền móng cho Hiphop Việt Nam. Còn hiện tại, bố vợ hot nhất làng bóng đá đang là doanh nhân, khá kín tiếng trên mạng xã hội.

Doanh nhân Doãn Thanh Hơn - Bố vợ hot nhất làng bóng đá lộ diện trên MXH với ngoại hình phong độ

Trước đó, dân mạng nhiều lần thắc mắc khi bố của Doãn Hải My thường xuyên vắng mặt trong những bức ảnh gia đình nhà ngoại, hay những dịp gia đình Văn Hậu - Hải My tụ tập. Những lần ông xuất hiện hiếm hoi là qua lời chia sẻ của Doãn Hải My, về việc được bố gửi tặng sách để đọc trong thời gian mang thai bé Lúa, hay khi nhóc tỳ được tròn 1 tháng tuổi, "ông ngoại" cũng dành cho cháu cái ôm ấm áp yêu thương.

Bố mẹ vợ của Đoàn Văn Hậu đều khá nổi tiếng làng bóng đá

Văn Hậu và bố vợ

Bố vợ Đoàn Văn Hậu là doanh nhân

Thời trẻ ông là cái tên nổi tiếng giới Hiphop Hà thành

Ông Doãn Thanh Sơn kín tiếng trên mạng xã hội nhưng mỗi lần xuất hiện đều gây chú ý