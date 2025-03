Bộ Xây dựng nói về việc thành lập Quỹ Nhà ở quốc gia, đã bố trí gần 10.000 ha đất làm nhà ở xã hội

Chiều 5/3, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2, bà Tống Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) đã có thông tin liên quan định hướng thành lập "Quỹ nhà ở quốc gia" để phát triển nhà ở giá rẻ tại các đô thị lớn.

Bà Hạnh cho biết, trong phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng ngày 5/3, Bộ trưởng Bộ Tài chính có kiến nghị giao Bộ Xây dựng nghiên cứu thành lập Quỹ Nhà ở quốc gia theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đến nay Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chưa giao chính thức nhiệm vụ cho Bộ Xây dựng. Tuy nhiên với trách nhiệm quản lý nhà nước về nhà ở, ngay sau khi có kết luận của Tổng Bí thư ngày 24/2, Bộ Xây dựng đã giao cho đơn vị chuyên môn khẩn trương nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, rà soát các quy định pháp luật hiện hành và đề xuất giải pháp để triển khai thực hiện kết luận của Tổng Bí thư là nghiên cứu thành lập Quỹ Nhà ở Quốc gia để phát triển nhà ở giá rẻ tại các đô thị lớn.

"Hiện nay Bộ Xây dựng đang giao nhiệm vụ cho các đơn vị chuyên môn của Cục để nghiên cứu từ khâu quy hoạch, kế hoạch chương trình phát triển nhà ở đến việc triển khai thực hiện dự án, làm sao sau khi có chỉ đạo chính thức của Chính phủ và cấp có thẩm quyền thì Bộ Xây dựng sẽ khẩn trương xây dựng đề án để trình Chính phủ và các cấp có thẩm quyền ban hành, bảo đảm được tiến độ và chất lượng", bà Hạnh cho biết.

Đối với kết quả phát triển nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ chính.

Thứ nhất là đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Theo đó, đến nay trên địa bàn cả nước, có 10 địa phương đã đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và 5 năm của địa phương.

Thứ hai là lập kế hoạch triển khai Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thủ tướng giao nhiệm vụ người đứng đầu địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị của cá nhân; yêu cầu UBND tỉnh phải lập, phê duyệt kế hoạch triển khai cụ thể cho việc đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội theo từng năm và theo từng giai đoạn, từ nay đến năm 2030 đảm bảo nhu cầu của địa phương. Theo tổng hợp sơ bộ, đến nay đã có 30 địa phương ban hành kế hoạch triển khai Đề án.

Thứ ba là bố trí quỹ đất, quy hoạch để phát triển nhà ở xã hội. Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, trên địa bàn cả nước đã quy hoạch 1.309 vị trí, quy mô 9.737 ha đất làm nhà ở xã hội.

Nhóm nhiệm vụ thứ tư là kết quả thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Qua tổng hợp báo cáo của các địa phương, trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn cả nước có 655 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai, với quy mô 593.428 căn. Trong đó có 103 dự án hoàn thành, với quy mô 66.755 căn; 137 dự án đã khởi công xây dựng, với quy mô 114.618 căn; 415 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, với quy mô 412.055 căn.

Riêng trong năm 2024, cả nước có 28 dự án, quy mô 20.284 căn đã hoàn thành, tăng khoảng 46% so với năm 2023, tương đương khoảng 6.420 căn; 23 dự án với quy mô 25.399 căn đã được cấp phép xây dựng và khởi công xây dựng, tăng khoảng 13% so với năm 2023, tương đương 3.000 căn; số lượng dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư là 113 dự án, tương đương 142.450 căn, tăng khoảng 101% so với năm 2023.

Thứ năm là nhiệm vụ triển khai nguồn vốn tín dụng 120.000 tỷ đồng. Theo báo cáo, tính đến nay đã có 37/63 địa phương gửi văn bản hoặc công bố trên Cổng TTĐT về danh mục dự án tham gia chương trình, với tổng số 90 dự án, tống số tiền giải ngân theo Chương trình 120.000 tỷ đồng là 2.845 tỷ đồng, gồm 2.580 tỷ đồng cho chủ đầu tư tại 20 dự án, 265 tỷ đồng cho người mua nhà tại 15 dự án.

Bộ Xây dựng cũng đã có rất nhiều chương trình phổ biến về các chính sách mới, chính sách hỗ trợ cho chủ đầu tư, chính sách hỗ trợ và ưu đãi cho người mua nhà ở xã hội… Đó là những chính sách rất quan trọng có hiệu lực từ ngày 1/8/2024 để triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp, bảo đảm tính khả thi trong việc hoàn thành đề án phát triển nhà ở xã hội.