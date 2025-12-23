Bộ Xây dựng thúc Sun Group hoàn thiện quy hoạch sân bay Côn Đảo

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi CTCP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) về việc triển khai lập quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng.

Theo Bộ Xây dựng, cơ quan này đã nhận được văn bản của Cục Hàng không về tiến độ triển khai lập quy hoạch sân bay này, sau nhiều lần Cục có văn bản hướng dẫn, đôn đốc Sun Group phối hợp thực hiện trình tự, thủ tục liên quan đến công tác lập quy hoạch.

Tại các văn bản gửi cơ quan quản lý, Sun Group cam kết hoàn thành nghiên cứu ban đầu về quy mô quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo trước ngày 5/9. Doanh nghiệp cũng cam kết tổ chức lập và trình duyệt hồ sơ nhiệm vụ, hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (trong trường hợp cần điều chỉnh quy mô công suất sân bay Côn Đảo) trước ngày 24/9; đồng thời hoàn thành việc lập, trình duyệt hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ quy hoạch sân bay Côn Đảo trước ngày 14/11.

Tuy nhiên, đến nay Sun Group vẫn chưa báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sân bay theo các mốc thời gian đã cam kết.

Để bảo đảm tiến độ triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Xây dựng đề nghị Sun Group khẩn trương thực hiện hồ sơ quy hoạch, đồng thời báo cáo kế hoạch và tình hình triển khai lập, hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ quy hoạch.

Báo cáo này cần được gửi về Bộ Xây dựng và Cục Hàng không trước ngày 25/12 để phục vụ công tác theo dõi, đôn đốc.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Sun Group phối hợp chặt chẽ với UBND TPHCM cùng các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình xây dựng hồ sơ quy hoạch, nhằm bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và phát triển du lịch của đặc khu Côn Đảo.

Trước đó, vào tháng 5, Sun Group từng đề xuất tài trợ quy hoạch cảng hàng không Côn Đảo giai đoạn đến 2030, tầm nhìn 2050. Sân bay Côn Đảo dự kiến được đầu tư, nâng cấp mở rộng theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Hiện tại, cảng hàng không này chỉ đón được các tàu bay nhỏ như ATR-72 hoặc tương đương do đường cất/hạ cánh hạn chế.

Theo phương án đưa ra hồi cuối năm 2024 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sáp nhập TP HCM), dự án nâng cấp tổng thể gồm các công trình khu bay, hoạt động bay, khu hàng không dân dụng, công trình dịch vụ hàng không để có thể tiếp nhận các loại máy bay cỡ lớn, thân rộng như Airbus A320, A321, A350, Boeing 787.

Sau khi hoàn thành, sân bay có thể đón các chuyến bay quốc tế từ các nước Đông Bắc Á và một số quốc gia châu Âu, châu Mỹ - nơi có tệp khách hàng cao cấp. Đồng thời, sân bay cũng có thể tiếp nhận các dòng máy bay quân sự phục vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo. Với phương án khai thác các loại tàu bay cỡ lớn, thân rộng, Bộ Xây dựng cho rằng cần rà soát, nghiên cứu điều chỉnh kích thước đường băng. Bộ sẽ nghiên cứu lập quy hoạch cảng hàng không Côn Đảo thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 để điều chỉnh cho phù hợp.

Sun Group hiện là một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam từ bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng đến phát triển hạ tầng. Trong lĩnh vực hàng không, doanh nghiệp này là chủ đầu tư cảng hàng không quốc tế Vân Đồn hay dự án mở rộng sân bay Phú Quốc với tổng vốn gần 22.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng sở hữu hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways vừa được khai thác thương mại vào quý cuối năm nay.



