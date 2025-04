Bộ Y tế đề nghị thu hồi 12 loại sữa bột giả

Ngày 23/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết nhận được công văn số 1095/VPCQCSĐT- P3 ngày 22/4/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an việc đề nghị phối hợp trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, phát hiện hành vi phạm pháp luật, trong đó xác định 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả.

Theo đó những sản phẩm này vi phạm quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ.

Cục An toàn thực phẩm đã ban hành công văn số 832/ATTP-PCTTR ngày 23/4/2025 đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở An toàn thực phẩm TPHCM; Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm của các tỉnh, thành phố rà soát, kiểm tra và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương tiến hành thu hồi toàn bộ 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả hiện đang còn trên thị trường; phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sữa giả bị cơ quan công an phát hiện

Cục cũng khuyến cáo người dân không nên sử dụng 72 sản phẩm sữa đang được tiếp tục điều tra của Công ty cổ phần dược Quốc tế Rance Pharma, Công ty cổ phần dược dinh dưỡng Hacofood cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cơ quan Công an.

Đồng thời Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các đơn vị nêu trên tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại công văn số 2021/BYT- ATTP ngày 08/4/2025 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm và công văn số 790/ATTP-SP ngày 19/4/2025 của Cục An toàn thực phẩm về việc tăng cường kiểm tra, hậu kiểm thực phẩm giả kém chất lượng.

Liên quan đến vụ sữa bột giả gây xôn xao dư luận những ngày qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã chính thức khởi tố vụ án. Theo thông tin ban đầu, đây là đường dây có quy mô lớn, hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận, với dấu hiệu tổ chức sản xuất, tiêu thụ sữa bột giả, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Đại diện Bộ Y tế cho biết, các đơn vị chuyên môn của Bộ đã và đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan; đồng thời hỗ trợ điều tra, kiểm định chất lượng sản phẩm nhằm củng cố căn cứ khởi tố và xử lý theo quy định pháp luật.

“Chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm, không để lọt tội phạm, dù là cá nhân hay tổ chức tiếp tay”, đại diện Bộ Y tế khẳng định.