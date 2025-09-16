Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bộ Y tế đề nghị thu hồi Huân chương Lao động hạng Ba của ông Nguyễn Văn Tuấn

16-09-2025 - 17:46 PM | Xã hội

Bộ Y tế đề nghị thu hồi Huân chương Lao động hạng Ba của ông Nguyễn Văn Tuấn do gian dối kê khai thành tích.

Bộ Y tế vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, đề nghị thu hồi Huân chương Lao động hạng Ba đã trao cho ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Bộ môn Tâm thần, Trường Đại học Y Hà Nội, kiêm Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.

Bộ Y tế đề nghị thu hồi Huân chương Lao động hạng Ba của ông Nguyễn Văn Tuấn- Ảnh 1.

Tờ trình của Bộ Y tế về việc thu hồi Huân chương Lao động hạng Ba của ông Nguyễn Văn Tuấn

Theo Bộ Y tế, ông Tuấn có hành vi gian dối trong kê khai thành tích và công trạng để được xét tặng huân chương. Đây là hành vi nghiêm cấm theo điểm a, khoản 1, Điều 93 Luật Thi đua, Khen thưởng.

Trước đó, Trường Đại học Y Hà Nội đã thụ lý đơn tố cáo đối với ông Tuấn. Nội dung tố cáo nêu rõ thay vì trung thực báo cáo, ông Tuấn che giấu quá khứ bị kỷ luật và khai man thành tích năm 2022 để tự nhận danh hiệu thi đua cấp cơ sở, làm cơ sở hợp thức hóa hồ sơ xin Huân chương Lao động hạng Ba.

Ngày 14-8, ông Nguyễn Văn Tuấn đã có đơn gửi Ban thi đua khen thưởng trung ương (Bộ nội vụ), Bộ Y tế xin thu hồi Huân chương Lao động hạng Ba.

Bộ Y tế đề nghị thu hồi Huân chương Lao động hạng Ba của ông Nguyễn Văn Tuấn- Ảnh 2.

Đề nghị thu hồi Huân chương Lao Động hạng Ba đã trao cho ông Nguyễn Văn Tuấn. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai

Theo đơn, ông Tuấn cho biết trong Hồ sơ kê khai nhầm lẫn mức đánh giá về Đảng và thiếu thông tin về kỷ luật Khiển trách liên đới Tập thể lãnh đạo Viện vào tháng 7-2022 do lỗi nhân viên tại Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) vi phạm kỷ luật.

"Đối chiếu với tiêu chuẩn được xét tặng Huân chương lao động Hạng Ba, theo Quy định thì tôi chưa đạt. Vậy tôi làm đơn này để xin lỗi và xin được thu hồi Huân chương lao động Hạng Ba của tôi"- ông Tuấn nêu trong đơn.

Đến nay, Bộ Y tế đã kiến nghị Thủ tướng trình Chủ tịch nước thu hồi Huân chương Lao động hạng Ba đã trao cho ông Tuấn, đồng thời tiếp tục xem xét trách nhiệm liên quan.

Ông Nguyễn Văn Tuấn được biết đến là chuyên gia trong khám và điều trị các rối loạn tâm thần, tâm lý, nghiện, cảm xúc và giấc ngủ ở mọi lứa tuổi.

Theo H. Anh

Người lao động

