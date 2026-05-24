Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Y tế hỏa tốc yêu cầu phòng chống Ebola, tăng cường giám sát, sàng lọc nghiêm ngặt

Theo N.Dung | 24-05-2026 - 17:48 PM | Xã hội

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn, sàng lọc và cách ly nghiêm ngặt các ca nghi ngờ hoặc mắc virus Ebola.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) ngày 24-5 có công văn hỏa tốc gửi các cơ sở khám, chữa bệnh và Sở Y tế các tỉnh, thành về việc chủ động phòng chống bệnh do virus Ebola.

Bộ Y tế hỏa tốc yêu cầu phòng chống Ebola, tăng cường giám sát, sàng lọc nghiêm ngặt - Ảnh 1.

Bộ Y tế họp trực tuyến về công tác giám sát, phòng chống bệnh do virus Ebola

Theo đó, bệnh do virus Ebola là một bệnh truyền nhiễm cấp tính và nghiêm trọng ở người, thường đi kèm hội chứng xuất huyết và suy đa tạng, tỉ lệ tử vong có thể lên đến 90%.

Bệnh lây truyền do tiếp xúc trực tiếp với mô, máu và dịch cơ thể của động vật hoặc người nhiễm bệnh, có thể bùng phát thành dịch.

Virus có thể lây truyền từ người sang người do tiếp xúc trực tiếp thông qua vết thương da hoặc niêm mạc với máu, chất tiết và dịch cơ thể (phân, nước tiểu, nước bọt, tinh dịch) của người bị nhiễm. Người cũng có thể mắc Ebola do tiếp xúc với các dụng cụ hoặc đồ vật của người bệnh bị nhiễm virus như quần áo, chăn, kim tiêm đã sử dụng.

Theo thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), từ ngày 5-5 đến 20-5 tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Cộng hòa Uganda đã ghi nhận 600 ca nghi ngờ mắc Ebola, trong đó có 139 ca tử vong, hơn 50 ca được chẩn đoán xác định nhiễm Bundibugyo, một trong 6 chủng của virus Ebola.

Trước nguy cơ bệnh do virus Ebola xâm nhập vào Việt Nam, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong cơ sở y tế, đặc biệt lưu ý các trường hợp mới đến nước đã hoặc đang có dịch trong vòng 21 ngày.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, thực hiện việc sàng lọc, phân loại, cách ly nghiêm ngặt tất cả các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc virus Ebola tại cơ sở điều trị.

Cục lưu ý các cơ sở phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để cách ly, phối hợp với các cơ sở dự phòng để xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị và kiểm soát theo các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Theo N.Dung

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ai thấy người phụ nữ có đặc điểm này, liên hệ công an gấp để phục vụ điều tra

Ai thấy người phụ nữ có đặc điểm này, liên hệ công an gấp để phục vụ điều tra Nổi bật

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo quan trọng tới tất cả người dân trên cả nước

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo quan trọng tới tất cả người dân trên cả nước Nổi bật

Hà Nội ghi nhận mức nhiệt cao nhất cả nước: Trung tâm Thủ đô nóng ngột ngạt khó thở, người dân vật vã giữa “chảo lửa” 38,7 độ C

Hà Nội ghi nhận mức nhiệt cao nhất cả nước: Trung tâm Thủ đô nóng ngột ngạt khó thở, người dân vật vã giữa “chảo lửa” 38,7 độ C

17:21 , 24/05/2026
Kết quả xổ số hôm nay, 24-5: Xổ số miền Nam - Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng

Kết quả xổ số hôm nay, 24-5: Xổ số miền Nam - Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng

16:59 , 24/05/2026
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội

16:54 , 24/05/2026
Nắng nóng gay gắt bao trùm miền Bắc, Hà Nội như 'chảo lửa'

Nắng nóng gay gắt bao trùm miền Bắc, Hà Nội như 'chảo lửa'

16:32 , 24/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên