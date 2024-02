Bỗng dưng được chuyển khoản số tiền lớn, nhiều người nhận cái kết "đắng" vì lòng tham

Ảnh minh họa

Ngày 28/2, Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Phú, TP.HCM cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Tâm Duy (SN 1983, ngụ Q.Tân Bình) về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản".



Theo cơ quan công an, trước đó, Duy đến một ngân hàng nằm trên đường Tây Thạnh (P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú) để 1,5 triệu đồng vào tài khoản của mình. Tuy nhiên, do sơ suất trong khâu hạch toán nên nhân viên ngân hàng đã hạch toán nhầm số tiền gửi từ 1,5 triệu đồng thành 1,5 tỷ đồng.

Thực hiện xong giao dịch, Duy ra về và chưa biết việc tài khoản của mình bất ngờ có thêm 1,5 tỷ. Về đến nhà, Duy kiểm tra tài khoản phát hiện số tiền trong tài khoản ngân hàng của mình nhiều bất thường. Thay vì liên hệ ngân hàng để hoàn trả lại thì Duy lại chuyển 50 triệu đồng cho bạn của mình nhờ rút ra và giữ giùm.

Không lâu sau, phía ngân hàng cũng đã phát hiện ra sự việc hạch toán nhầm số tiền gửi của Duy nên đã tiến hành các thủ tục để hủy bỏ giao dịch. Tuy nhiên, phía ngân hàng chỉ thu hồi lại được 1 tỷ 450 triệu đồng. Số tiền còn lại đã bị Duy chiếm giữ trái phép.

Dù ngân hàng đã mời Nguyễn Tâm Duy lên làm việc và giải thích rõ về vụ việc chuyển nhầm trên nhưng Duy không hợp tác, không đồng ý ký vào bất kì biên bản gì cũng như không trả lại số tiền đã chiếm đoạt trái pháp luật cho ngân hàng rồi ra về. Dù Duy biết và nhận thức được số tiền 50 triệu trên là tài sản hợp pháp của ngân hàng nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần tiền tiêu xài nên Duy đã nổi lòng tham, cố tình chiếm giữ để sử dụng, không trả lại cho ngân hàng.

Sau đó, Duy cho bạn 5 triệu và tiếp tục chiếm giữ và sử dụng hết số tiền còn lại. Do nhiều lần yêu cầu nhưng không đòi lại được số tiền 50 triệu đồng bị Duy chiếm giữ trái pháp luật, phía ngân hàng làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã khởi tố, bắt giữ Nguyễn Tâm Duy để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thời gian qua, đã xảy ra nhiều vụ việc tương tự và các đối tượng vi phạm đều bị khởi tố theo quy định pháp luật.

Mới đây, Công an TX.Trảng Bàng (Tây Ninh) khởi tố bị can, bắt giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Hiếu (21 tuổi) để điều tra về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản của người khác.

Cách đây 2 tháng, chị N.T.H.N (39 tuổi, trú TP.HCM) chuyển khoản 200.000 đồng cho Hiếu, nhưng do sơ suất đã chuyển tiền nhầm thành 200 triệu đồng.

Phát hiện sự việc, chị N. tìm cách liên hệ với Hiếu để thông báo số tiền chuyển nhầm và đề nghị trả lại, nhưng không liên lạc được. Tiếp đó, chị N. đến ngân hàng đề nghị hỗ trợ, nhưng cũng không có kết quả.

Hết cách, người phụ nữ làm đơn gửi đến Công an TX.Trảng Bàng để yêu cầu hỗ trợ xác minh, thu hồi số tiền trên. Làm việc với cơ quan chức năng, Hiếu thừa nhận có nhận số tiền 200 triệu đồng do chị N. chuyển khoản nhầm.

Sau đó, Hiếu tự nguyện giao nộp 30 triệu đồng để trả lại cho người phụ nữ. Số tiền còn lại, dù cơ quan công an đã nhiều lần yêu cầu trả lại, nhưng Hiếu cố tình không trả.

Hồi tháng 10/2022, Công an TP.Hải Phòng cũng khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Mạnh (31 tuổi, trú TP.Hải Phòng) và 3 người khác, để điều tra cùng về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.

Trước đó, chị Đ.T.H (46 tuổi) gửi 500 triệu đồng cho một người bà con, nhưng lại chuyển tiền nhầm vào tài khoản của Mạnh.

Chị H. liên hệ với ngân hàng để xin trợ giúp. Theo hướng dẫn, người phụ nữ chuyển thêm 10.000 đồng đến tài khoản của Mạnh kèm nội dung thông báo việc chuyển nhầm tiền, đề nghị liên lạc để xử lý.

Tuy nhiên, Mạnh không những không trả mà còn bàn bạc với những người khác chiếm đoạt số tiền chuyển nhầm của chị H., bằng cách chuyển hết số tiền này đến các tài khoản khác nhau.

Sau nhiều lần liên lạc với Mạnh để mong muốn được hoàn trả tiền không thành, chị H. trình báo với cơ quan công an.

Ngày 6/5/2022, TAND huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) tuyên phạt Đỗ Thị N. (SN 1996) 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội chiếm giữ tài sản trái phép.

Chị Nguyễn Thị T là nhân viên kế toán của Công ty R. và có giao dịch mua hàng trái cây thanh long của vợ chồng N. Sáng 29/6/2021, chị T chuyển gần 42 triệu đồng từ số tài khoản của mình sang số tài khoản của khách hàng để trả nợ cá nhân.

Tuy nhiên, quá trình thao tác, chị T đã chuyển nhầm tiền vào tài khoản của N. Mặc dù đã liên hệ nhưng N. vẫn nhất quyết không trả nên chị T. báo công an.