Bỏng mắt với mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam

Đường đua bikini của sao Việt vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi loạt mỹ nhân liên tục gây chấn động cõi mạng bằng những màn khoe dáng đầy mãn nhãn. Loạt ảnh trong kỳ nghỉ dưỡng của Chi Pu cũng nhanh chóng nhận về nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Diện bikini khoe trọn vóc dáng, nữ ca sĩ ghi điểm với body nuột nà, vòng eo thon gọn cùng những đường cong cân đối. Thần thái tự tin và vẻ ngoài rạng rỡ của Chi Pu vẫn đủ khiến khung hình trở nên cuốn hút. Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy người đẹp sinh năm 1993 đang sở hữu hình thể ngày càng săn chắc, khỏe khoắn, đúng chuẩn "body goals" mà nhiều mỹ nhân Việt theo đuổi.

Chi Pu đăng tải loạt ảnh thả dáng bên bờ biển.

Chi Pu gây ấn tượng với tạo hình rất hot girl summer. Nữ ca sĩ diện bộ bikini hai mảnh họa tiết chấm bi trendy, với thiết kế tam giác khoe khéo vòng một đầy đặn và phần eo thon gọn. Bên ngoài, người khoác hờ một chiếc áo sơ mi vàng dáng rộng, vừa tạo điểm nhấn màu sắc nổi bật vừa giúp tổng thể bớt phô trương. Đáng chú ý nhất vẫn là vóc dáng nuột nà của Chi Pu với vòng eo nhỏ, bụng phẳng, đường cong rõ nét nhưng không quá nặng nề, mang đến cảm giác khỏe khoắn và quyến rũ. Làn da mịn màng, đều màu cũng giúp diện mạo của cô thêm phần rạng rỡ dưới ánh nắng. Chi Pu chọn layout makeup khá nhẹ nhàng, nhấn vào đôi mắt sắc sảo cùng đôi môi đỏ hồng, kết hợp mái tóc dài buông tự nhiên càng làm visual thêm cuốn hút. Điểm nhấn thú vị là chiếc khăn ren trắng được buộc nhẹ quanh đầu, vừa mang hơi hướng retro, vừa tạo cảm giác nữ tính, phóng khoáng. Vóc dáng nuột nà cùng nhan sắc rạng rỡ của Chi Pu.