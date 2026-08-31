Bỏng mắt với mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam
Mỹ nhân này lại gây sốt với loạt ảnh bikini nóng bỏng.
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Đường đua bikini của sao Việt vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi loạt mỹ nhân liên tục gây chấn động cõi mạng bằng những màn khoe dáng đầy mãn nhãn. Loạt ảnh trong kỳ nghỉ dưỡng của Chi Pu cũng nhanh chóng nhận về nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.
Diện bikini khoe trọn vóc dáng, nữ ca sĩ ghi điểm với body nuột nà, vòng eo thon gọn cùng những đường cong cân đối. Thần thái tự tin và vẻ ngoài rạng rỡ của Chi Pu vẫn đủ khiến khung hình trở nên cuốn hút. Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy người đẹp sinh năm 1993 đang sở hữu hình thể ngày càng săn chắc, khỏe khoắn, đúng chuẩn "body goals" mà nhiều mỹ nhân Việt theo đuổi.
Chi Pu gây ấn tượng với tạo hình rất hot girl summer. Nữ ca sĩ diện bộ bikini hai mảnh họa tiết chấm bi trendy, với thiết kế tam giác khoe khéo vòng một đầy đặn và phần eo thon gọn. Bên ngoài, người khoác hờ một chiếc áo sơ mi vàng dáng rộng, vừa tạo điểm nhấn màu sắc nổi bật vừa giúp tổng thể bớt phô trương.
Đáng chú ý nhất vẫn là vóc dáng nuột nà của Chi Pu với vòng eo nhỏ, bụng phẳng, đường cong rõ nét nhưng không quá nặng nề, mang đến cảm giác khỏe khoắn và quyến rũ. Làn da mịn màng, đều màu cũng giúp diện mạo của cô thêm phần rạng rỡ dưới ánh nắng. Chi Pu chọn layout makeup khá nhẹ nhàng, nhấn vào đôi mắt sắc sảo cùng đôi môi đỏ hồng, kết hợp mái tóc dài buông tự nhiên càng làm visual thêm cuốn hút. Điểm nhấn thú vị là chiếc khăn ren trắng được buộc nhẹ quanh đầu, vừa mang hơi hướng retro, vừa tạo cảm giác nữ tính, phóng khoáng.
Không phải tự nhiên Chi Pu được nhiều người ưu ái gọi là "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam" khi mỗi sự xuất hiện của người đẹp đều trở thành tâm điểm. Sở hữu đường nét gương mặt sắc sảo, thần thái cuốn hút cùng vóc dáng cân đối, mỹ nhân sinh năm 1993 đặc biệt có "sức sát thương" mạnh trong những màn khoe dáng.
Trên đường đua bikini, Chi Pu cũng là cái tên đáng gờm khi liên tục ghi điểm với tỷ lệ cơ thể gần như không có điểm trừ, đôi chân dài và những đường cong rõ nét nhưng vẫn giữ được vẻ săn chắc, khỏe khoắn. Để duy trì hình thể này, nữ ca sĩ đã phải tích cực vận động với nhiều bộ môn, từ Pilates đến vũ đạo, tập trung xây dựng cơ bắp và kiểm soát tỷ lệ mỡ cơ thể. Nền tảng hình thể tốt cũng giúp Chi Pu thoải mái biến hóa với nhiều phong cách thời trang, từ những thiết kế ôm sát tôn đường cong đến các trang phục biểu diễn đòi hỏi khả năng kiểm soát hình thể và chuyển động tốt.
Thanh Niên Việt