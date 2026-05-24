'Bỏng tay' mua chỗ ngồi xem pháo hoa quốc tế Đà Nẵng từ ban công

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sẽ chính thức khai mạc vào tối 30/5. Hàng loạt nhà cao tầng trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, ngay sau lưng khán đài, rầm rộ bán chỗ ngồi xem "đại tiệc ánh sáng" từ ban công.

Ghi nhận của Tiền Phong, các tòa nhà cao tầng dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo đã treo bảng bán chỗ ngồi xem pháo hoa﻿ từ sân thượng, ban công. Đại diện một tòa nhà cho hay từ đầu tháng, khách đã rầm rộ đặt chỗ, những chỗ gần ban công đã bán hết sạch, chỉ còn một vài ghế phía trong, tầm nhìn không được trọn vẹn. Ảnh: Yến Nhi.

Một ngôi nhà ngay sau lưng khán đài bố trí chỗ ngồi từ tầng 2 đến tầng 4 để bán cho khách. Tầng 2 có mức thấp nhất từ 150.000 đồng/ghế, tầng 3 và tầng 4 đồng giá 400.000 đồng/ghế đối với các đêm vòng loại. Riêng đêm chung kết, mức giá nâng lên 500.000 đồng/ghế và hiện chỉ còn khoảng 20 ghế. Mỗi tầng có sức chứa khoảng 50 người.

Anh L.M. , đại diện một ngôi nhà 3 tầng trên đường Trần Hưng Đạo cho hay khu vực ban công sân thượng đặt gần 20 bàn, mỗi bàn 3 khách và hiện chỉ còn 4 bàn. Giá mỗi ghế 400.000 đồng, không kèm thức ăn, nước uống. "Bây giờ mới tìm mua chỗ xem pháo hoa thì hơi muộn rồi, chỗ đẹp người ra mua từ sớm. Nếu không nhanh tay thì ít hôm nữa thôi các chỗ ngồi xa ban công cũng 'cháy'", anh L.M. nói.

View ngắm pháo hoa lý tưởng từ tòa nhà cao tầng trên đường Trần Hưng Đạo. Có nhà ở đối diện sân khấu bán chỗ ngồi các đêm vòng loại đã chạm mốc 900.000 đồng/ghế. Riêng đêm chung kết, vị trí ghế ngồi ở tầng cao với tầm nhìn bao quát có giá lên tới 1.500.000 đồng/ghế - mức giá này tương đương giá vé﻿ khán đài ban tổ chức bán. Cụ thể, khán đài A3 và A4 đêm khai mạc và chung kết có giá 1.500.000 đồng/vé.

Cách đó không xa, một "khán đài sân thượng" khác định giá chỗ ngồi theo vị trí. Hàng ghế đầu không bị che khuất 700.000 đồng/ghế, càng lùi vào trong càng giảm, thấp nhất là 350.000 đồng/ghế, kèm theo bánh và nước.

Hiện, các tòa nhà đã chuẩn bị không gian, bàn ghế cho khách đến xem và đặt chỗ. Chị Thu Oanh (42 tuổi, quê Quảng Trị) chia sẻ, sau khi tham khảo một vòng, chị lắc đầu vì những chỗ đẹp giá quá "chát", chị đành tìm một vị trí tạm ổn với mức giá hơn 500.000 đồng/ghế cho gia đình.

View từ ban công một tòa nhà ngay sau lưng khán đài A2. Đại diện một số nhà cao tầng trên đường Trần Hưng Đạo cho hay sở dĩ du khách muốn mua chỗ ngồi xem pháo hoa từ ban công, sân thượng vì không muốn quá đông đúc, ồn ào. Khi kết thúc đêm thi, họ cũng di chuyển ra về nhanh chóng hơn.

Trên mạng xã hội, chỗ ngồi xem pháo hoa từ ban công, sân thượng các tòa nhà cao tầng cũng được rao sôi động.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ diễn ra vào mỗi tối thứ Bảy từ ngày 30/5 đến 11/7 bên sông Hàn, quy tụ 9 đội thi quốc tế cùng chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực xuyên suốt mùa lễ hội.

Đêm khai mạc ngày 30/5 với cuộc gặp gỡ của Việt Nam 1 và Trung Quốc. Đêm 6/6 Việt Nam 2 và Pháp, đêm 13/6 Nhật Bản và Ý, đêm 20/6 Đức và Macau (Trung Quốc), đêm 27/6 Úc và Bồ Đào Nha. Hai đội có điểm số cao nhất sẽ giành ngôi quán quân vào đêm 11/7 với chủ đề "Những chân trời kết nối".