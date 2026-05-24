Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Bỏng tay' mua chỗ ngồi xem pháo hoa quốc tế Đà Nẵng từ ban công

Theo Yến Nhi - Thanh Hiền | 24-05-2026 - 09:08 AM | Lifestyle

Chỗ ngồi xem bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng từ ban công một số toà nhà có giá bán gần 1.000.000 đồng/người. Riêng đêm chung kết, có nơi bán cao như vé ngồi ở trong khán đài.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sẽ chính thức khai mạc vào tối 30/5. Hàng loạt nhà cao tầng trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, ngay sau lưng khán đài, rầm rộ bán chỗ ngồi xem "đại tiệc ánh sáng" từ ban công.

'Bỏng tay' mua chỗ ngồi xem pháo hoa quốc tế Đà Nẵng từ ban công- Ảnh 1.

Ghi nhận của Tiền Phong, các tòa nhà cao tầng dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo đã treo bảng bán chỗ ngồi xem pháo hoa﻿ từ sân thượng, ban công. Đại diện một tòa nhà cho hay từ đầu tháng, khách đã rầm rộ đặt chỗ, những chỗ gần ban công đã bán hết sạch, chỉ còn một vài ghế phía trong, tầm nhìn không được trọn vẹn. Ảnh: Yến Nhi.

'Bỏng tay' mua chỗ ngồi xem pháo hoa quốc tế Đà Nẵng từ ban công- Ảnh 2.

Một ngôi nhà ngay sau lưng khán đài bố trí chỗ ngồi từ tầng 2 đến tầng 4 để bán cho khách. Tầng 2 có mức thấp nhất từ 150.000 đồng/ghế, tầng 3 và tầng 4 đồng giá 400.000 đồng/ghế đối với các đêm vòng loại. Riêng đêm chung kết, mức giá nâng lên 500.000 đồng/ghế và hiện chỉ còn khoảng 20 ghế. Mỗi tầng có sức chứa khoảng 50 người.

'Bỏng tay' mua chỗ ngồi xem pháo hoa quốc tế Đà Nẵng từ ban công- Ảnh 3.

'Bỏng tay' mua chỗ ngồi xem pháo hoa quốc tế Đà Nẵng từ ban công- Ảnh 4.

'Bỏng tay' mua chỗ ngồi xem pháo hoa quốc tế Đà Nẵng từ ban công- Ảnh 5.

Anh L.M. , đại diện một ngôi nhà 3 tầng trên đường Trần Hưng Đạo cho hay khu vực ban công sân thượng đặt gần 20 bàn, mỗi bàn 3 khách và hiện chỉ còn 4 bàn. Giá mỗi ghế 400.000 đồng, không kèm thức ăn, nước uống. "Bây giờ mới tìm mua chỗ xem pháo hoa thì hơi muộn rồi, chỗ đẹp người ra mua từ sớm. Nếu không nhanh tay thì ít hôm nữa thôi các chỗ ngồi xa ban công cũng 'cháy'", anh L.M. nói.

'Bỏng tay' mua chỗ ngồi xem pháo hoa quốc tế Đà Nẵng từ ban công- Ảnh 6.

View ngắm pháo hoa lý tưởng từ tòa nhà cao tầng trên đường Trần Hưng Đạo. Có nhà ở đối diện sân khấu bán chỗ ngồi các đêm vòng loại đã chạm mốc 900.000 đồng/ghế. Riêng đêm chung kết, vị trí ghế ngồi ở tầng cao với tầm nhìn bao quát có giá lên tới 1.500.000 đồng/ghế - mức giá này tương đương giá vé﻿ khán đài ban tổ chức bán. Cụ thể, khán đài A3 và A4 đêm khai mạc và chung kết có giá 1.500.000 đồng/vé.

'Bỏng tay' mua chỗ ngồi xem pháo hoa quốc tế Đà Nẵng từ ban công- Ảnh 7.

Cách đó không xa, một "khán đài sân thượng" khác định giá chỗ ngồi theo vị trí. Hàng ghế đầu không bị che khuất 700.000 đồng/ghế, càng lùi vào trong càng giảm, thấp nhất là 350.000 đồng/ghế, kèm theo bánh và nước.

'Bỏng tay' mua chỗ ngồi xem pháo hoa quốc tế Đà Nẵng từ ban công- Ảnh 8.

'Bỏng tay' mua chỗ ngồi xem pháo hoa quốc tế Đà Nẵng từ ban công- Ảnh 9.

Hiện, các tòa nhà đã chuẩn bị không gian, bàn ghế cho khách đến xem và đặt chỗ. Chị Thu Oanh (42 tuổi, quê Quảng Trị) chia sẻ, sau khi tham khảo một vòng, chị lắc đầu vì những chỗ đẹp giá quá "chát", chị đành tìm một vị trí tạm ổn với mức giá hơn 500.000 đồng/ghế cho gia đình.

'Bỏng tay' mua chỗ ngồi xem pháo hoa quốc tế Đà Nẵng từ ban công- Ảnh 10.

View từ ban công một tòa nhà ngay sau lưng khán đài A2. Đại diện một số nhà cao tầng trên đường Trần Hưng Đạo cho hay sở dĩ du khách muốn mua chỗ ngồi xem pháo hoa từ ban công, sân thượng vì không muốn quá đông đúc, ồn ào. Khi kết thúc đêm thi, họ cũng di chuyển ra về nhanh chóng hơn.

'Bỏng tay' mua chỗ ngồi xem pháo hoa quốc tế Đà Nẵng từ ban công- Ảnh 11.

'Bỏng tay' mua chỗ ngồi xem pháo hoa quốc tế Đà Nẵng từ ban công- Ảnh 12.

'Bỏng tay' mua chỗ ngồi xem pháo hoa quốc tế Đà Nẵng từ ban công- Ảnh 13.

Trên mạng xã hội, chỗ ngồi xem pháo hoa từ ban công, sân thượng các tòa nhà cao tầng cũng được rao sôi động.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ diễn ra vào mỗi tối thứ Bảy từ ngày 30/5 đến 11/7 bên sông Hàn, quy tụ 9 đội thi quốc tế cùng chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực xuyên suốt mùa lễ hội.

Đêm khai mạc ngày 30/5 với cuộc gặp gỡ của Việt Nam 1 và Trung Quốc. Đêm 6/6 Việt Nam 2 và Pháp, đêm 13/6 Nhật Bản và Ý, đêm 20/6 Đức và Macau (Trung Quốc), đêm 27/6 Úc và Bồ Đào Nha. Hai đội có điểm số cao nhất sẽ giành ngôi quán quân vào đêm 11/7 với chủ đề "Những chân trời kết nối".

Theo Yến Nhi - Thanh Hiền

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
4 ca sĩ tỉ view của Việt Nam

4 ca sĩ tỉ view của Việt Nam Nổi bật

Taste Atlas gọi tên loạt món Việt ngon nhất châu Á: Bún chả xếp hạng cực cao, nem Phùng và thịt đông cũng góp mặt

Taste Atlas gọi tên loạt món Việt ngon nhất châu Á: Bún chả xếp hạng cực cao, nem Phùng và thịt đông cũng góp mặt Nổi bật

Đây là thứ duy nhất khiến tỷ phú Facebook tôn sùng cô vợ "bình thường" hơn 2 thập kỷ

Đây là thứ duy nhất khiến tỷ phú Facebook tôn sùng cô vợ "bình thường" hơn 2 thập kỷ

08:23 , 24/05/2026
Bỏ việc văn phòng, dùng ChatGPT thiết kế khu vườn trên mảnh đất 1000m2: "Hết đau cổ vai gáy thì chuyển sang đau lưng vì cuốc đất"

Bỏ việc văn phòng, dùng ChatGPT thiết kế khu vườn trên mảnh đất 1000m2: "Hết đau cổ vai gáy thì chuyển sang đau lưng vì cuốc đất"

07:59 , 24/05/2026
Thực hư chuyện Ronaldo tặng loạt siêu xe Rolls-Royce Phantom mạ vàng cho cả đội Al Nassr sau chức vô địch

Thực hư chuyện Ronaldo tặng loạt siêu xe Rolls-Royce Phantom mạ vàng cho cả đội Al Nassr sau chức vô địch

07:35 , 24/05/2026
Thử bánh canh cua trộn khô tại Phú Nhuận: Không chan nước nhưng vẫn hút khách nhờ phần sốt cua đặc biệt

Thử bánh canh cua trộn khô tại Phú Nhuận: Không chan nước nhưng vẫn hút khách nhờ phần sốt cua đặc biệt

06:38 , 24/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên