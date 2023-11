Brazil điều tra vụ thẩm phán sử dụng ChatGPT soạn thảo phán quyết

Biểu tượng ChatGPT. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cụ thể, Hội đồng Tư pháp quốc gia Brazil (CNJ), cơ quan giám sát tòa án ở Brazil, đã triệu tập ông Jefferson Rodrigues, thẩm phán bang Acre, để giải thích lý do công bố một phán quyết với nhiều sai sót do ChatGPT tạo ra. Truyền thông cho biết, trong một vụ xét xử, ông Rodrigues đã sử dụng nhiều thông tin không chính xác do ChatGPT tạo ra liên quan đến các phán quyết của tòa án cấp trên trong các vụ xử trước đó và vận dụng những án lệ này để đưa ra phán quyết tương tự.

Trong tài liệu nộp cho cơ quan giám sát, ông Rodrigues cho biết phán quyết do một “cố vấn tin cậy” soạn thảo với sự trợ giúp của AI. Ông giải thích việc sử dụng AI để soạn thảo phán quyết là do “khối lượng công việc quá lớn”. Dự kiến, ông Rodrigues sẽ có 15 ngày để tiếp tục giải trình.

CNJ cảnh báo tình trạng ngày càng có nhiều thẩm phán phụ thuộc vào AI, trong khi Brazil chưa có quy định pháp luật nào về việc này.