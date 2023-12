Brother giới thiệu làn sóng mới trong lĩnh vực in ấn với màu sắc vượt trội

Brother tự hào giới thiệu dòng máy in laser màu mới có thể mang đến trải nghiệm chân thực về màu sắc, sự sống động và chi tiết sắc nét trên từng bản in cùng với hiệu suất vận hành mạnh mẽ hơn bao giờ hết.



Chất lượng màu sắc chân thực và sống động trên từng bản in

Trọng tâm của dòng sản phẩm máy in laser màu mới này là sự kỳ diệu trong công nghệ LED, có thể biến hình ảnh của bạn thành kính vạn hoa rực rỡ đầy màu sắc. Cho dù đó là một bức ảnh gia đình thân yêu, một báo cáo kinh doanh nhiều biểu đồ hoặc thậm chí là một bảng vẽ kỹ thuật siêu chi tiết, …dòng máy in laser màu mới của Brother sẽ đem đến bản in có chất lượng sắc nét với dải màu mượt mà, tự nhiên. Tất cả các tài liệu in ấn được đảm bảo độ chính xác như cách bạn thiết lập trên máy tính, giảm thiểu tối đa việc bạn phải kiểm tra chất lượng màu sắc hay in lại nhiều lần. Một giải pháp in màu được Brother thiết kế riêng dành cho Doanh Nghiệp có văn phòng và quy trình làm việc hiện đại, giúp đem đến trải nghiệm màu sắc sống động như thật.

Tốc độ in nhanh & hiệu suất đáng kinh ngạc

Bạn có thể tạm biệt với việc chờ đợi từng bản in khi sử dụng dòng máy in laser màu mới của Brother. Sản phẩm được cải thiện hoàn toàn về tốc độ in, tất cả tài liệu màu và trắng đen đều có thể in với tốc độ nhanh như chớp, lên đến 26 trang/phút đối với các model tiêu chuẩn và 30 trang/phút đối với model cấu hình cao nhất. Mọi yêu cầu in nhanh đều có thể được đáp ứng dễ dàng và giúp doanh nghiệp của bạn tăng hiệu suất trong từng giai đoạn công việc.

Bên cạnh tốc độ in cực nhanh, dòng máy in laser àu mới này còn có thể đem đến sự khẳng định tuyệt đối về hiệu suất. Công suất in có thể lên đến 50.000 trang/tháng, đáp ứng nhu cầu in ấn số lượng lớn với công suất vượt trội, vận hành mạnh mẽ và bền bỉ. Các lựa chọn về hộp mực cũng đa dạng hơn, đem tới nhiều lựa chọn cho người dùng, ngoài hộp mực tiêu chuẩn** thì có thêm lựa chọn hộp mực dung lượng cực cao in được lên đến 4.500 trang trắng đen/4.000 trang màu. Doanh nghiệp có thể an tâm về việc sở hữu nhiều bản in chất lượng cao và tạo ra nhiều giá trị hơn.

Áp dụng cho một số model nhất định

*Số lượng bản in ước tính được công bố theo tiêu chuẩn ISO/IEC 19798

** Hộp mực tiêu chuẩn in được 1.500 trang trắng đem/1.200 trang màu

Kết nối linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo sự an toàn trong in ấn

WiFi hai băng tần (2.4 GHz và 5 GHz) của Brother mang lại trải nghiệm kết nối nhanh chóng, linh hoạt và cực kỳ dễ dàng trong việc chia sẻ máy in của bạn với nhóm người dùng.

Trong một thế giới không ngừng chuyển động, chúng tôi luôn nỗ lực để theo kịp công nghệ mới nhất và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. In và scan tài liệu cần thiết mọi lúc mọi nơi bằng cách sử dụng ứng dụng Brother Mobile Connect. Các ứng dụng trực quan như Brother Apps và WebConnect^ cũng giúp cho quy trình in scan được liền mạch, chuyên nghiệp hơn.

Bảo mật tối đa cho tài liệu với chức năng Secure Print đảm quá trình in ấn bảo mật, không bị rò rỉ thông tin quan trọng.

Tiết kiệm chi phí & tài nguyên

Công nghệ in ấn hiện đại cho phép in hai mặt tự động, giảm lãng phí giấy và tối ưu hóa sử dụng tài nguyên, tiết kiệm lên đến 50% lượng giấy sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí trong thời gian dài. Giờ đây, doanh nghiệp của bạn có thể đóng góp cho một hành tinh xanh hơn mà không ảnh hưởng đến hiệu quả, giúp thúc đẩy cho sự phát triển bền vững.

Một điểm tuyệt vời hơn nữa, những khoảnh khắc sáng tạo của bạn sẽ không bị quấy rầy bởi dòng máy in laser màu mới của Brother có thể điều chỉnh chế độ Quite Mode, bạn có thể thoải mái in ấn mà không ra tiếng ồn, Ready Mode cũng có thể được sử dụng để đảm bảo rằng máy in hoạt động một cách yên lặng ở chế độ chờ.

Dải sản phẩm bao gồm máy in laser màu đơn năng: HL-L3240CDW, HL-L3280CDW và máy đa chức năng: DCP-L3560CDW, MFC-L3760CDW, MFC-L8340CDW sẽ được chính thức kinh doanh tại Việt Nam vào tháng 12/2023.

Các tính năng nổi trội của sản phẩm: Màu sắc bản in chân thực; Tốc độ in cực nhanh với khả năng in 2 mặt tự động; Hiệu suất in vượt trội; Wifi 2 băng tần tất cả model.

Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại: https://www.brother.com.vn/vi-vn/contents/may-in-laser-mau