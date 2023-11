Brother ra mắt máy in laser mới có giá hộp mực chính hãng cực rẻ

Ngày nay khi xu hướng "tiêu dùng văn minh" trở nên phổ biến, người tiêu dùng và doanh nghiệp ngày càng có nhận thức cao trong việc sử dụng các sản phẩm chính hãng. Để đáp ứng xu hướng đó, Brother đã nghiên cứu cải tiến sản phẩm, đem đến giải pháp in ấn hiệu quả với chi phí mực in chính hãng hợp lý nhất.

Giảm chi phí, không giảm chất lượng

Hộp mực không chính hãng thường có chi phí thấp hơn, nhưng lại không đảm bảo được tiêu chuẩn sản xuất, điều này có thể dẫn đến việc chất lượng mực in, bản in bị ảnh hưởng, gây giảm tuổi thọ máy và chi phí vận hành tốn kém. Ngoài ra, việc bảo hành của máy in sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến việc phát sinh chi phí bảo trì về lâu dài và thậm chí thời gian sửa chữa lâu hơn.

Để đem đến một giải pháp in ấn tốt nhất cho cả chi phí và chất lượng in, Brother đã phát triển dòng sản phẩm in trắng đen có hộp mực được cung cấp với giá hợp lý, chỉ với 250.000VNĐ có thể in lến 2.600 trang (Công bố theo tiêu chuẩn ISO/IEC 19752). Sản phẩm máy in laser Toner Box của Brother có thể giúp người dùng và doanh nghiệp tiết kiệm hơn trên từng bản in mà vẫn đảm bảo về hiệu suất in mạnh mẽ, tốc độ in nhanh chóng và thoải mái lựa chọn kết nối wifi với 2 băng tần 2.4 Ghz & 5 Ghz.

Có thể nói, sản phẩm máy in mới này hoàn toàn thuyết phục được người dùng đầu tư cả thiết bị và vật tư trong thời gian dài bởi chi phí vô cùng hợp lý đi cùng hiệu suất vận hành mạnh mẽ.

Hiệu suất vượt trội, đa năng đa nhiệm

Dòng máy in laser Toner Box thế hệ mới của Brother được sản xuất với đa dạng sản phẩm, bao gồm máy in đơn năng HL-B2100D, HL-B2180DW và máy in đa chức năng DCP-B7620DW, DCP-B7640DW, MFC-B7810DW. Người dùng cá nhân và doanh nghiệp có thể thoải mái lựa chọn đầu tư thiết bị tuỳ theo nhu cầu in ấn.

Bên cạnh việc tối ưu chi phí, các sản phẩm máy in laser mới của Brother còn đảm bảo về việc tối đa hiệu quả công việc, đem đến sự an tâm tuyệt đối trong suốt quá trình sử dụng với các tính năng nội bật như sau:

Tốc độ in siêu nhanh: Với tốc độ in vượt trội lên đến 34 trang/phút và khả năng in hai mặt tự động, giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi, tối ưu năng suất làm việc và tiết kiệm giấy in.

Dễ dàng kết nối với wifi 2 băng tần (2.4 Ghz và 5.0 Ghz): tăng tốc độ truyền tải dữ liệu và đảm bảo sự ổn định trong kết nối giúp công việc của bạn trơn tru hơn.

Hiệu suất vượt trội: Mạnh mẽ và bền bỉ với công suất in lên đến 35.000 trang/tháng

Khay giấy đa năng: Đơn giản hóa mọi yêu cầu công việc, máy in trang bị khay giấy đa năng cho phép in đa dạng khổ giấy bao gồm A4, A5, A6 và cả bao thư. Dung lượng nạp giấy đầu vào lên đến 250 tờ cùng khay nạp tài liệu tự động 50 tờ, tiết kiệm thời gian và công sức cho mọi tác vụ.

Lựa chọn hoàn hảo cho cá nhân và doanh nghiệp

Dòng máy in Toner Box thế hệ mới được thiết kế để có thể đáp ứng mọi nhu cầu của cá nhân, gia đình và doanh nghiệp. In hấn hiệu quả với chi phí đầu tư thấp nhất, an tâm lựa chọn mực in chính hãng mà không lo lắng về sự tốn kém trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.

Đối với người dùng cá nhân, gia đình, thiết kế nhỏ gọn cùng khả năng hoạt động hạn chế tiếng ồn, máy in Brother là thiết bị tiện lợi phù hợp cho mọi không gian trong nhà. Với kết nối không dây, mọi tác vụ trở nên thuận tiện hơn khi có thể in từ bất cứ đâu và trên bất cứ thiết bị nào.

Đối với doanh nghiệp, dòng máy in Toner Box là lựa chọn đáng tin cậy với hiệu suất mạnh mẽ, tốc độ in nhanh chóng và đa chức năng in, scan, copy, fax. Máy in được thiết kế để trở thành thiết bị văn phòng không thể thiếu đối với các doanh nghiệp đang tìm kiếm sản phẩm chính hãng có chi phí hợp lý và hiệu suất cao trong công việc in ấn hàng ngày.

Với phương châm "Khách hàng là trên hết" được giữ gìn hơn thế kỷ qua, Brother đã trở thành thương hiệu đáng tin cậy trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh máy in văn phòng. Để duy trì sự tín nhiệm của khách hàng, Brother đã và đang không ngừng cải tiến sản phẩm để có thể mang đến những giải pháp in ấn hoàn hảo, phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng và doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm về thông tin sản phẩm tại: https://www.brother.com.vn/vi-vn/contents/mayintonerbox

Sản phẩm được bán tại các đại lý chính hãng của Brother trên toàn quốc và các sàn thương mại điện tử.