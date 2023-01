BST bất động sản trải dài từ Mỹ sang Pháp của ngôi sao tuổi Mão được trả lương cao nhất nhì thế giới: Bỏ hẳn 60 triệu USD để mua lâu đài nằm sâu trong rừng chỉ để tránh các tay săn ảnh

Theo SCMP, Brad Pitt thuộc top 3 những ngôi sao được trả lương cao nhất thế giới năm 2022. Sự nghiệp lâu năm của nam tài tử trong ngành là tiền đề để chứng minh mức lương của anh luôn ở mức cao. Đối với hợp đồng phim mới nhất của anh sau Bullet Train, nam diễn viên kiêm nhà sản xuất 58 tuổi đã chốt thành công mức cát-xê trị giá 30 triệu USD.

Giống như nhiều ngôi sao hạng A khác, anh tận dụng danh tiếng và hình ảnh của mình để thành lập những dự án cá nhân. Ví dụ, Brad Pitt đã đồng sáng lập công ty sản xuất Plan B Entertainment vào năm 2001 với vợ khi đó là Jennifer Aniston.

Mặc dù Aniston không còn tham gia, công ty đã sản xuất các bộ phim như The Departed, 12 Years a Slave và Moonlight, đều nhận được Giải thưởng của Viện Hàn lâm.

Sau đó, anh bắt đầu kinh doanh rượu Miraval với người vợ cũ thứ hai là Angelina Jolie, dự án này cũng mang lại khoản doanh thu khá.

Bên cạnh đó, anh đã làm việc với nhiều thương hiệu xa xỉ, kiếm được hàng triệu USD từ các giao dịch chứng thực với Cadillac, Chanel, Heineken, Tag Heuer, DeLonghi và hơn thế nữa.

Hiện Pitt sở hữu khối tài sản lên đến hơn 300 triệu USD, thu nhập top đầu Hollywood. Ngoài đầu tư vào xế hộp hay đồng hồ, nam diễn viên còn nổi tiếng với danh mục bất động sản ấn tượng. Theo Celebrity Networth, khoảng 1/3 tài sản của Pitt nằm trong danh mục đầu tư bất động sản. Anh đã mua các biệt thự ở Mỹ, Pháp trong nhiều năm.

1. Khu phức hợp kiến trúc

Năm 1994, Brad Pitt bỏ 1,7 triệu USD mua dinh thự ở Los Feliz, California, Mỹ - bước khởi đầu cho quá trình trở thành ông trùm bất động sản sau này. Ngoài căn nhà rộng 535m2, Pitt còn mua hai căn nhà một phòng ngủ gần đó vào giữa những năm 1990 với giá 380.000 USD và 475.000 USD. Năm 2003, Pitt bán một dinh thự liền kề với giá 740.000 USD.

Trong năm 2008 và 2009, Pitt chi 1,28 triệu USD và 1,1 triệu USD mua hai dinh thự hai phòng ngủ liền kề để hoàn thiện khu nhà của mình. Bất động sản trị giá khoảng 5 triệu USD của Brad Pitt, hiện có diện tích khoảng 8.093 m2 và có ít nhất 4 công trình kiến trúc. Nơi đây được cho là bao gồm một dinh thự chính, một hồ bơi, một sân tennis và một sân trượt băng.

2. Biệt thự nghỉ dưỡng ven biển

Brad Pitt kết hôn với Jennifer Aniston khoảng 22 năm trước, cặp đôi đã mua một nơi nghỉ dưỡng ở hạt Santa Barbara. Theo Architectural Digest, Pitt đã trả 4 triệu USD cho ngôi biệt thự bên bờ biển rộng 46.500m2 này và vẫn tiếp tục sống ở đây trong cuộc hôn nhân với Angelina Jolie.

3. Lâu đài rượu vang ở Pháp

Năm 2008, Angelina Jolie và Brad Pitt đã "chơi sang" khi bỏ ra 60 triệu USD để sở hữu một lâu đài ở Pháp. Nơi ở của gia đình Pitt được gọi là lâu đài Miraval, nằm ở ngôi làng Brignol, gần Aix-en-Provence.

Sở dĩ ở thời điểm đó, Brad Pitt và Angelina Jolie chọn Miraval vì lâu đài này được bao bọc bởi một khu rừng rậm, sẽ tránh được sự dòm ngó của các tay săn ảnh.

Đám cưới của họ đã diễn được ra tại đây năm 2014 nhưng sau khi cặp đôi chia tay, căn biệt thự đã trở thành tâm điểm của những tranh chấp pháp lý.

Khuôn viên dinh thự rộng đến 1.000ha, có 35 phòng ngủ, vườn nho, hồ nước, hồ bơi ngoài trời, hồ bơi trong nhà, phòng chơi billiards, phòng tập thể dục, tắm hơi và một phòng dạ tiệc lớn.

4. Biệt thự trên phố Pháp

Brad Pitt cũng mua một biệt thự ở khu phố Pháp thuộc New Orleans với giá 3,5 triệu USD vào năm 2006, sau cơn bão Katrina. Ngôi nhà có vẻ bề ngoài khá khiêm tốn nằm trong một khu phố Pháp rất sang trọng, đã tồn tại được gần 2 thế kỷ nay, tại New Orleans.

Nội thất của biệt thự gồm 6 phòng ngủ này mang phong cách châu Âu cổ, có cầu thang bộ xoáy chôn ốc, có cả thang máy, khu bếp rộng rãi và một khoảng sân riêng thoải mái. Một khu nhà hai tầng kế bên được dành cho khách khứa. Nơi đây cũng có một garage đủ cho hai chiếc xe.

Tuy nhiên đến năm 2016, nam tài tử bán dinh thự 6 phòng ngủ với giá 4,9 triệu USD.

5. Căn nhà nghỉ dưỡng ven biển

Năm 2005, Pitt tiếp tục mua lại một biệt thự bên bờ biển Malibu. Ngôi nhà 5 phòng ngủ được Brad trùng tu có lò sưởi, sân tennis và lối đi ra bãi biển. Năm 2011, căn nhà được bán cho Ellen DeGeneres với giá 12 triệu USD.

6. Nhà ở Beverly Hills

Brad Pitt và Jennifer Aniston đã mua bất động sản trị giá 12,5 triệu USD ở Beverly Hills khi chưa ly hôn. Dinh thự được thiết kế bởi kiến trúc sư Wallace Neff và được xây dựng vào năm 1934. Sau khi mua, cặp vợ chồng đã tiến hành cải tạo đáng kể, bằng cách lát đá cẩm thạch trong nhà bếp, làm phòng chiếu và bar với sàn gỗ lấy từ một lâu đài 200 năm tuổi của Pháp. Năm 2006, sau khi ly thân, họ bán bất động sản rộng 1.100 m2. Vào năm 2020, căn nhà của họ có giá 32,5 triệu USD.

7. Dinh thự cổ trên vách núi

Vào khoảng tháng 7/2022, bất động sản mang tên D.L. James House được bán cho Brad Pitt với giá 40 triệu USD. Nơi đây có một ngôi nhà cổ được xây dựng từ năm 1918 do kiến trúc sư nổi tiếng Charles Sumner Greene thiết kế. Chủ sở hữu đầu tiên của dinh thự là tiểu thuyết gia Daniel Lewis James - người từng viết cuốn sách Famous All Over Town.

Ngôi nhà được xây bằng đá và gỗ





Nội thất căn nhà

Brad Pitt vốn mê kiến trúc và những ngôi nhà theo phong cách thủ công, đó là lý do anh mua nơi này. Nơi nghỉ dưỡng sang trọng được xây dựng từ đá sa thạch và đá granit khai thác tại địa phương. Các cửa sổ hình vòm xây bằng những viên đá do kiến trúc sư Charles lựa chọn kỹ lưỡng và mái nhà lát gạch kiểu Địa Trung Hải. Biệt thự nằm trên vách núi, có view ngoạn mục ra biển.



Tổng hợp