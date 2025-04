BTV Thu Hà: Những miếng sữa đầu tiên mình cho chồng uống sau khi mổ não là sữa giả!

BTV Thu Hà (Nguyễn Thu Hà, sinh năm 1988) là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua các chương trình Thời sự 19h, bản tin Chào buổi sáng, Việt Nam hôm nay,... Tối 14/4, cô gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện của bản thân và gia đình liên quan đến vụ gần 600 nhãn sữa bột giả bị phanh phui.

BTV Thu Hà

Trong bài đăng trên tài khoản Facebook chính chủ, MC Thu Hà cho biết đợt cuối năm vừa qua, chồng cô gặp tai nạn khi đạp xe tập thể dục, bị chấn thương sọ não, buộc phải mổ mở để xử lý vết tụ máu và vết nứt sọ. Hiện tại sức khoẻ của chồng Thu Hà đã hồi phục phần lớn, không để lại nhiều di chứng.

Song mới đây, cô phát hiện ra những thìa sữa đầu tiên cô cho chồng uống lại là sữa giả: “Những miếng sữa đầu tiên mình cho chồng uống khi vừa tỉnh dậy, nịnh từng thìa, động viên ‘Anh cố uống thêm chút xíu nữa thôi cho nhanh khỏe’ lại là sữa GIẢ”.

Cô cho biết thêm rằng bản thân vốn là người cẩn thận, không bao giờ sử dụng sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng. Tuy nhiên ở thời điểm gia đình gặp biến cố, Thu Hà không tránh khỏi rối loạn nên “không có thời gian tra cứu nguồn gốc rõ ràng, vì mất tự tin không biết đâu là thứ tốt nhất để dành cho người cần bữa ăn thay thế sau phẫu thuật, vì một chút tin người khi nghĩ rằng những người ở bệnh viện là những người hiểu rõ nhất bệnh nhân cần gì,...”.

BTV Thu Hà cho biết thêm, chồng cô chỉ dùng loại sữa này trong 1 - 2 ngày đầu, sau đó được bác sĩ khuyến cáo nên ăn thô, nếu kéo dài không biết có thể có chuyện gì. Cô tâm sự: “Còn biết bao bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, cũng như nhà mình, cứ nghĩ đang cố làm những thứ tốt nhất cho người thân, gia đình hoá ra lại đang đưa vào cơ thể những người yếu đuối nhất, cần được chăm sóc nhất, những người già, người bệnh, mẹ bầu, trẻ em những thứ không ai biết là thứ gì”.

Chồng của BTV Thu Hà khi mới phẫu thuật xong

Hiện tại đã 4 - 5 tháng trôi qua nên BTV Thu Hà không còn nhớ rõ ai đã tư vấn cho mình nhưng cô khẳng định loại sữa này vẫn được bày bán.

Cùng với bài đăng này, Thu Hà đính kèm hình ảnh sữa NitroGen với thông tin ghi rõ trên hộp do CTCP dược quốc tế Rance Pharma chịu trách nhiệm. Theo công bố từ cơ quan chức năng, CTCP dược quốc tế Rance Pharma là 1 trong 2 công ty chính của đường dây làm sữa giả và thương hiệu NitroGen cũng có tên trong danh mục công bố là sữa giả.

Nữ BTV chụp cận cảnh tình trạng của hộp sữa hiện tại. Cô cho biết chồng đã sử dụng được khoảng 1/3 lượng sữa, tương đương 6 - 7 cốc.

Thông tin và hình ảnh hộp sữa được BTV Thu Hà chia sẻ.

Ngày 12/4 vừa qua, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 người về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cơ quan chức năng, từ tháng 8/2021 đến nay, những người trên đã thành lập Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma và Công ty cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group để sản xuất, kinh doanh sữa bột.

Đến nay, 2 công ty trên đã sản xuất 573 nhãn hiệu sữa bột các loại dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, phụ nữ có thai... và bán ra thị trường, đem lại doanh thu gần 500 tỷ đồng trong khoảng 4 năm.

Những loại sữa được các công ty này sản xuất và đưa ra thị trường. Ảnh: LĐTĐ

